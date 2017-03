5 hành vi tình dục nguy hiểm nhất

Cẩn thận - hoặc tốt hơn là tránh thực hành các kiểu tình dục này bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều!



ex với nhiều đối tác





Những rủi ro của hành vi có nhiều bạn tình là điều rất rõ ràng. Có nhiều bạn tình có thể dẫn đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ngay cả khi bạn thực hành tình dục an toàn. Hãy nhớ rằng, có ý thức tình dục an toàn cũng chưa hẳn là bạn hoàn toàn được an toàn. Chế độ một vợ một chồng luôn được coi là lành mạnh nhất cho các hoạt động tình dục của bạn.





Sex với mại dâm





Mại dâm vẫn là một trong những hoạt động không hợp pháp và bị cấm, nhưng vì nhiều lý do nên tệ nạn này vẫn còn tồn tại. Bạn có biết là, hoạt động mại dâm tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thống kê và nghiên cứu chứng minh rằng rõ ràng là đa số gái mại dâm (cả nam mại dâm) bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Họ cũng có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất.

Sex khi say rượu

Quyết định "yêu" khi đang say rượu là một quyết định ngu ngốc! Khi bạn đang chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, tâm trí của bạn không có khả năng đưa ra quyết định hợp lý - đặc biệt là nếu bạn là một người có tình cảm mong manh. Lúc này bạn có thể không kiểm soát được hành vi của mình nên có thể sẽ không biết cách bảo vệ cả hai khi quan hệ và thậm chí là những điều mình không muốn.

Vì vậy tốt nhất là nên kiềm chế không quan hệ tình dục khi có dấu hiệu không thể kiểm soát được mình. Chỉ cần học cách nói "Không!"

Sex qua "cửa sau"

Quan hệ quahậu môn cũng là một cách mà không ít cặp đôi đã thử. Không có chuẩn mực để đánh giá con người họ khi họ thực hiện cách thức "yêu" này, nhưng các cặp đôi cần biết rằng "yêu" qua đường cửa sau là cực kỳ nguy hiểm. Nó đặc biệt nguy hiểm nếu không được bảo vệ, đó là lý do tại sao bao cao su là một biện pháp bảo vệ cần được sử dụng tuyệt đối!

"Yêu" qua đường cửa sau dễ làm tổn thương các mô trực tràng và cơ vòng (dễ bị rách). Nó đồng thời cũng làm tăng nguy cơ gia tăng ung thư hậu môn. Quan hệ qua đường "cửa sau" có có mỗi một ưu điểm là không có cơ hội mang thai ngoài ý muốn.





Sex không được "bảo vệ"





Trừ khi bạn đang muốn có thai, còn không có lý do gì mà bạn không bảo vệ mình khi có quan hệ tình dục. Biện pháp bảo vệ phổ biến và hiệu quả cao nhất là sử dụng bao cao su. Bao cao su thậm chí đạt hiệu quả 99%, có tác dụng bảo vệ chị em tránh mang thai ngoài ý muốn, bảo vệ cả hai tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục (trong khi các biện pháp khác như uống thuốc tránh thai, dùng màng chắn âm đạo... chỉ có tác dụng tránh thai).