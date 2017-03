5 lí do khiến bạn để 'sổng' một anh chàng

Sau một cơ số buổi hẹn hò, bạn nghĩ rằng chàng sẽ phải mê mệt hơn, vậy mà bỗng dưng anh ấy "im thin thít và lặn mất tăm". Điều đó làm bạn ức chế. Nhưng dù sao thì vẫn phải tìm hiểu nguyên nhân để rút kinh nghiệm. Cùng kiểm chứng xem, chàng bỏ cuộc có phải vì những lí do sau.



1. Bạn phát tín hiệu quá nhanh



Đây là lỗi đáng thương và đáng trách nhất. Đáng thương bởi "miếng mồi ngon" đã sắp dâng đến miệng rồi mà bạn còn để rơi mất. Đáng trách vì là nữ giới nhưng bạn không biết "làm giá". Đành rằng đã gặp đúng "Bạch mã Hoàng tử" mà mình mơ ước thì cũng không nên phát tín hiệu ầm ầm làm chàng nhìn thấy hết tâm can bạn.



Đàn ông vốn thích chinh phục. Một chút khó khăn mới khiến họ bị kích thích và càng hứng thú muốn khám phá. Chính vì thế, những việc như bạn sớm chủ động gọi điện thoại, nhắn tin hay thổ lộ rằng "chúng ta rất hợp nhau đấy" có thể làm chàng mất hứng tán tỉnh bạn. Bởi còn ý nghĩa gì nữa khi chưa "cưa" mà bạn đã "đổ".



2. Bạn quá "chảnh"



Ngược lại với lí do trên, bạn lại cho anh ấy cảm giác mình đang húc đầu vào đá. Kiểu hứa gặp rồi cho chàng "ăn bom" ở phút cuối, không thèm trả lời khi anh ấy điện thoại, nhắn tin, hay chỉ nhận lời hẹn khi chàng năm lần bảy lượt mời mọc... không phải là chiến thuật khôn ngoan. Nó chỉ thích hợp khi bạn gặp một gã trai quá hiếu thắng, tự phụ.



Còn những anh chàng "thường dân áo vải", bạn chỉ có thể áp dụng lối chảnh chọe này trong một vài lần đầu, nếu không họ sẽ nhanh "cao bay xa chạy". Tóm lại, "bật đèn xanh" cũng là một nghệ thuật. Tốt nhất, phái nữ nên lúc tỏ lúc mờ, "lờ đờ nước hến" mới khiến các chàng tương tư.



3. Bạn quá sành điệu



Nhiều đàn ông thú nhận, họ "phát khiếp" với các cô gái mà ngay trong những buổi hẹn đầu đã làm họ lõm ví. Vì thế, rất có thể việc bạn hồn nhiên chọn các nhà hàng sang trọng, đắt tiền khi đi với chàng đã làm anh ấy sớm bỏ cuộc.



Ngoài ra, cách nói chuyện, ăn chơi, tiêu xài hoặc những vật dụng trên người bạn cũng có thể khiến đối phương ái ngại. Chẳng hạn như bạn vô tình cho chàng biết mỗi tuần bạn tốn tiền triệu cho các khoản spa, làm tóc, bạn có thói quen lên bar, sàn nhảy vào các buổi tối, hoặc thú vui của bạn là sưu tập quần áo hiệu... thì một người đàn ông chưa phải đại gia, thiếu gia sẽ nhanh chóng nhẩm tính và tự nhủ:



"Chắc mình không đủ sức để yêu em này". Nên cuối cùng, dù bạn rất hấp dẫn, chàng cũng đành chấp nhận chỉ đứng nhìn từ xa và ngắm mà thôi.



4. Bạn có quá nhiều "vệ tinh"



Bạn có quyền tự hào vì mình là cô gái hấp dẫn được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, việc cứ vô tư khoe "thành tích" này cũng không hẳn sẽ làm chàng ngưỡng mộ bạn hơn. Sau một vài buổi hẹn, nếu thấy xung quanh bạn có quá nhiều đàn ông xun xoe và nhất là bản thân bạn lại không thể hiện điều gì dứt khoát, rõ ràng, chàng có thể nhanh mất niềm tin và hi vọng vào mối quan hệ này.



Là một người thiếu tự tin, anh ấy sẽ nghĩ: "Liệu mình có vượt mặt được hàng tá tình địch kia không?". Còn nếu là một người đa nghi, anh ấy lại tự hỏi: "Phải chăng mình chỉ là một gã ngốc như bao gã khác trong số những vệ tinh ngớ ngẩn xung quanh cô ấy?". Và sau đó, "tự biết thân biết phận rút lui" sẽ là giải pháp an toàn mà chàng lựa chọn.



Vì thế, nếu muốn thúc đẩy mối quan hệ này tiến xa hơn thì dù chưa là gì của chàng, bạn cũng đừng hồn nhiên làm anh ấy phải "lăn tăn" vì những mối quan hệ với người khác giới. Điều này cũng chứng tỏ bạn là cô gái đứng đắn.



4. Bạn không gây được thiện cảm với bạn chàng



Hãy thử xét lại xem, bạn có sớm "đắc tội" với cô bạn/anh bạn nào của chàng. Chẳng hạn như lần đầu tiên gặp họ, bạn có làm mặt lạnh và chẳng thèm chào hỏi? Hay trước mặt bạn bè chàng, bạn đã thể hiện thói đỏng đảnh quá đà... Đó có thể là lí do khiến bạn không gây được thiện cảm với bạn bè, người thân của anh ấy.



Trong khi đó, với đàn ông, sĩ diện rất quan trọng. Chỉ cần một câu "bơm vá" rằng: "Cô nàng này chả biết phép tắc gì cả" cũng có thể khiến chàng chán nản và không muốn tán tỉnh bạn tiếp. Nếu nếu mới quen mà bạn đã làm chàng mất thể diện với bạn bè thì vô cùng mất điểm.





Theo VNN/ Bưu Điện Việt Nam