5 rắc rối phổ biến của các gia đình

1. Vấn đề mẹ chồng nàng dâu



Theo tiến sĩ John Gottman, chuyên gia các vấn đề về gia đình: Nguyên nhân của rắc rối này chủ yếu là do cả hai người phụ nữ đều muốn giành sự quan tâm của một người đàn ông - người con trai, người chồng



Giải pháp: Đoàn kết là điều cơ bản làm nên sự thành công của một cuộc hôn nhân. Do đó, vợ chồng phải là một liên minh thống nhất. Người chồng phải ở bên người vợ trong mọi bất đồng ngay cả khi cô ấy sai. Người mẹ phải hiểu rằng con trai mình trước hết là một người chồng, sau mới là một người con.



2. Vấn đề tiền bạc



Những cặp vợ chồng mới cưới đặc biệt không biết làm thế nào để cân bằng sự tự do và quyền lực do đồng tiền mang lại với sự an toàn của hôn nhân. Và họ cũng không để ý đến nghĩa vụ của hai bên trong việc đóng góp tài chính cho gia đình.



Giải pháp: Lên một kế hoạch tài chính theo nhóm, nhóm ở đây là gia đình bạn. Cùng quyết định những mục tiêu chi xài chung của gia đình (nhà cửa, việc học hành của con cái, xe cộ, các kỳ nghỉ mát, tài chính khi về hưu) và nên xem xét các mục tiêu này một cách thường xuyên. Mở một tài khoản ngân hàng chung để quản lý các mục tiêu này và mỗi người đóng góp 90% tiền lương của mình ở đó. 10% tiền lương còn lại, bạn có thể mở một tài khoản cá nhân, số tiền này mà bạn có thể tiêu dùng hoặc để dành tùy ý mình.



3. Việc nhà



Theo một nghiên cứu của trường đại học Michigan, trong một mô hình gia đình Mỹ điển hình, kết hôn khiến người phụ nữ phải làm thêm 7 giờ việc nhà mỗi tuần, trong khi đó, nhờ lấy vợ, người đàn ông đã bớt được 1 giờ làm việc nhà.



Vấn đề nằm ở sự chênh lệch đó. Người vợ cảm thấy không được chồng hỗ trợ khi anh ấy không tham gia nấu ăn, dọn dẹp, hút bụi và giặt phơi quần áo… Đàn ông đã quen với chuyện được miễn việc nhà từ nhỏ. Nếu chàng được nuôi nấng trong một gia đình có truyền thống người chồng cùng chia sẻ việc nhà với vợ, chàng sẽ không bao giờ băn khoăn về việc nấu cơm rửa bát, chàng cũng sẵn sàng làm vườn cắt cỏ vì nghĩ đó là một phần nghĩa vụ của mình.



Giải pháp: Hãy nói cho chồng biết bạn đánh giá cao việc chàng tham gia làm việc nhà như thế nào. Đồng thời cũng cho chàng biết thông tin này: Các nghiên cứu của Gottman chỉ ra rằng khi người chồng xắn tay làm việc nhà, cặp vợ chồng đó sẽ dễ dàng đạt được thỏa mãn trong đời sống tình dục hơn.



4. Con cái



Phụ nữ thường chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Đó là lý do tại sao 70% phụ nữ ít hài lòng với hôn nhân hơn sau khi sinh con.



Giải pháp: Bạn nên hiểu rõ thực tế rằng, cuộc sống son rỗi của bạn đã qua. Vợ chồng bạn sẽ không thể vô tư, nhàn hạ cho đến khi đứa con út của bạn được 14 tuổi. Cả hai cần phải chia sẻ trách nhiệm cho con ăn, tắm rửa cho con, trông con... không chỉ trong những lúc gia đình đi chơi vui vẻ.



5. Đời sống chăn gối



3 tháng sau tuần trăng mật nồng nàn, bạn nhận ra rằng ham muốn tình dục của bạn không hẳn như bạn đã từng nghĩ. Bởi vì tình dục là một đề tài rất khó để thảo luận, những thay đổi, làm mới trong đời sống chăn gối đôi khi khiến người bạn đời khó chịu, những ham muốn không được thỏa mãn đôi khi được coi là bị từ chối.



Giải pháp: Tin tưởng là màn dạo đầu tốt nhất. Nó sẽ giải phóng tinh thần cho bạn, để bạn có thể nói thật về cảm xúc cũng như ham muốn của mình mà không xấu hổ hay sợ bị tổn thương. Cả hai hãy nói chuyện cởi mở và thường xuyên về nhu cầu tình cảm và ham muốn tình dục của mình. Có thể biến nó thành một trò chơi: mỗi người viết 5 mong muốn bí mật của mình (có thể là tình dục hoặc vấn đề khác).





