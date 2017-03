6 rào cản các cặp “leo núi ở nhà”

Sau đây là một số lý do chính khiến không có khoái cực:



Khi cơ thể không thể cảm nhận khoái cực:



Lý do thể chất liên quan đến nhiều hệ thống của cơ thể như thần kinh, cấu trúc giải phẫu, cơ bắp, hormon và hô hấp. Có vấn đề ở bất cứ hệ thống nào cũng có thể gây ra khó khăn hoặc không thể có khả năng đạt được khoái cực. Điều may mắn là hiếm khi có vấn đề thể chất gây ra mất hoàn toàn khả năng có khoái cực mà thường chỉ là tìm một giải pháp khác. Nhiều người vẫn tin rằng, cách duy nhất để đạt được khoái cảm đỉnh điểm là quan hệ tình dục theo đường âm đạo, nghĩ như vậy có thể gặp cản trở.



Có 2 lý do thể chất có thể cản trở sự đạt được khoái cảm đỉnh điểm, một là những vấn đề tác động trực tiếp đến cảm nhận khoái cực và hai là những tác động gián tiếp làm cho đương sự giảm hay không còn quan tâm đến tình dục.



Một số vấn đề thể chất sau đây có thể cản trở có khoái cực: Những kích thích không đủ cường độ để đem lại sự cảm nhận (do bị liệt, bị bệnh, do dùng một số thuốc hay do hệ quả tự nhiên của tuổi tác). Ở một số nam (và cả nữ), sự cảm nhận ở cơ quan sinh dục có thể giảm đi theo tuổi tác và cần nhiều hơn những kích thích mới đủ liều lượng để đánh thức cảm xúc (liều lượng như thế nào còn tùy mỗi cá thể).



Dù do nguyên nhân gì hay mức độ suy giảm như thế nào thì vẫn có thể phục hồi được tiềm năng có khoái cực nhưng lý do thể chất hiếm khi là đơn độc.



Khi tâm trí là cản trở:



Khoái cực là trải nghiệm đòi hỏi đôi bạn tình có sự thư giãn, tập trung và đắm chìm trong những cảm giác dễ chịu. Nhiều bệnh tâm trí như trầm cảm, sợ hãi, stress sau sang chấn đều có thể cản trở sự cảm nhận khoái cực. Ngoài bệnh tâm trí thì khi quá căng thẳng, quá mỏi mệt, chán chường hay “hết lửa” thì cũng không thể đạt được khoái cực.



Khi mối quan hệ không hòa hợp:



Không hiếm gặp trường hợp có thể tự gây được khoái cảm đỉnh điểm nhưng lại không thể với bạn tình. Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì có thể có lý do nào đó cản trở. Lý do liên quan đến kỹ năng tình dục là cách dễ nhất để vượt qua nhưng có vấn đề trong mối quan hệ không liên quan đến kỹ năng.



Muốn đạt đến cảm giác đỉnh điểm trong tình dục đòi hỏi ở đôi bạn tình sự thanh thản, an toàn, tin cậy, không có áp lực và sợ hãi, nếu không có những điều kiện ấy thì có thể không có khoái cực.



Khi thuốc gây cản trở:



Đầu tiên, thuốc có thể làm thay đổi hoạt động bình thường của cơ thể như ảnh hưởng đến sự tiết các hormon, đến các chất hóa học của não hay huyết áp. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng có khoái cực. Thứ hai, thuốc có thể cản trở sự phát sinh khoái cực do làm cho cơ thể mỏi mệt, khó chịu đến mức không còn quan tâm đến tình dục chứ chưa nói đến có khoái cực.



Sau đây chỉ nêu một số loại: Thuốc tác động đến thần kinh và chống nhiễu tâm (chlorpromazin, thioridazin, fluphenazin, haloperidol), thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần (phenobarbital, diazepam), ma túy (kể cả rượu, ectasy).



Khi liên quan đến thuốc, không phải bắt buộc ngừng thuốc mà có thể chỉ cần thay đổi liều lượng – chuyển sang thuốc khác – thay đổi thời gian uống thuốc.



Khi kỹ năng tình dục không thể bảo đảm sự cảm nhận khoái cực:



May mắn là kỹ năng tình dục cần thiết để giúp đạt được khoái cực không đòi hỏi những kỹ thuật tân kỳ mà điều cần thiết chỉ là sự hiểu biết: bản đồ cảm xúc trên cơ thể bạn tình cũng giống như phím đàn, biết nhấn vừa đủ và thích hợp mới tạo được âm thanh làm rung động tâm hồn.



Khi thiếu sự tự tin về hình ảnh bản thân:



Không hoàn toàn phải yêu bản thân mới có thể có khoái cực hay có khoái cảm trong quan hệ tình dục nhưng một số người do có những cảm giác và ý nghĩ tiêu cực về cơ thể mình hay giá trị bản thân có thể gặp cản trở khi họ cố gắng quên đi để có khoái cực.





Theo BS.Đào Xuân Dũng (Sức Khỏe&Đời Sống)