7 bài học quan trọng mẹ nên dạy con gái

Theo Tuệ Minh (ANTĐ/ AWT)

Một trong những bài học quan trọng nhất bạn nên dạy cho con gái mình đó là cô bé cần phải coi trọng bản thân và cơ thể của mình. Cô bé cần phải hiểu rằng bản thân cô bé xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Với tình dục, rất nhiều cô gái trẻ không đủ tự tin để nói “không” trước áp lực. Chính vì thế, hãy dạy con gái bạn rằng cô bé chỉ nên quan hệ tình dục khi cô bé hoàn toàn sẵn sàng; và rằng cô bé không nên gửi những bức ảnh “mát mẻ” của bản thân cho bất kỳ ai dù vì bất kỳ lý do gì.Một bài học khác vô cùng quan trọng mẹ cần dạy con gái đó là cô bé cần phải có khả năng tự kiếm sống, phải độc lập về tài chính. Điều đó có nghĩa là cô bé không bao giờ phải tự hỏi rằng tiền thuê nhà sẽ lấy từ đâu hoặc không bao giờ phải phụ thuộc vào một người đàn ông. Là một người mẹ, bạn hãy giúp con gái mình hiểu rõ về từng lĩnh vực liên quan đến tài chính; nhờ thế, cô bé sẽ được chuẩn bị đầy đủ và tốt hơn để ứng phó với các thách thức của cuộc sống.Trong thời đại ngày nay, các cô gái luôn là mục tiêu nhắm tới của rất nhiều thông điệp rằng đã là con gái thì phải xinh đẹp, phải nổi trội về nhan sắc…Chính vì thế, một nhiệm vụ tối quan trọng của các bậc cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, đó là phải cố gắng giải thích cho con gái mình hiểu rằng cô bé không cần phải quan tâm quá nhiều tới những thông điệp đó. Hãy cho cô bé thấy rằng trí tuệ quan trọng hơn nhiều và sẽ giúp cô bé vươn xa trong cuộc sống. Trí tuệ sẽ tồn tại lâu hơn nhiều so với nhan sắc.Hẳn không ít phụ nữ từng ước ao rằng giá mà ngày xưa bố mẹ dạy mình làm điều này điều nọ. Dạy con gái bạn những kỹ năng thực hành cần thiết sẽ rất hữu ích cho cô bé trong cuộc sống sau này. Nhờ thế, cô bé có thể tự mình xử lý việc nhà hay thậm chí là sửa chữa đồ đạc trong gia đình. Ít nhất, hãy chắc chắn rằng con gái bạn biết cách tự mình nấu một bữa cơm để cô bé có thể có một chế độ ăn uống lành mạnh thay vì kết thúc cuộc sống bằng những bữa cơm bụi hay đồ ăn mua sẵn.Rất nhiều thiếu nữ thường nghĩ rằng ngoại hình của họ không được hoàn hảo. Họ tìm thấy lỗi ở tất cả các bộ phận trên cơ thể và nghĩ rằng hình ảnh tiêu cực như vậy về cơ thể ảnh hưởng không tốt tới toàn bộ cuộc sống của họ. Là mẹ, bạn hãy giúp con gái mình cảm thấy tự tin với ngoại hình của cô bé và giúp cô bé cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mà bản thân có. Cô bé không nên so sánh bản thân với bất kỳ hình ảnh người mẫu hay diễn viên nào trên truyền hình bởi vì đó là một sự so sánh không công bằng; và cũng không nên để những nhận xét ích kỷ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô bé.Con gái bạn cần phải cảm thấy rằng cô bé bình đẳng với các cậu con trai trong mọi lĩnh vực. Dù là việc gì thì miễn là cánh con trai làm được thì cô bé cũng có thể làm được. Không có ngành nghề nào “miễn nhiễm” với con gái; và cô bé có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Cô bé có thể chơi thể thao, lái máy bay, và hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, bình đẳng ở đây mang ý nghĩa hai chiều – cô bé cũng cần tôn trọng nam giới như những người ngang hàng.Đây là một bài học mà bạn nên dạy cho tất cả các con của mình chứ không chỉ riêng con gái. Chúng không nên kỳ vọng được cho không bất kỳ điều gì. Thay vào đó, chúng phải học cách làm việc để đạt được điều chúng muốn. Có quá nhiều người trưởng thành vẫn kỳ vọng rằng cha mẹ sẽ trợ cấp cho họ, đôi khi lên đến mức hàng nghìn đô la. Và với các bậc cha mẹ thì một điều khá dễ hiểu là chúng ta thường muốn giúp đỡ con cái của mình, đặc biệt là khi chúng gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều bạn cần làm là dạy con mình tính tự lập. Đừng để con cái cho rằng chúng có thể coi bạn như ngân hàng của chúng.