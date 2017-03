9 điều tưởng hại mà lợi cho hôn nhân

Dưới đây là 9 “trục trặc” tưởng như gây bất lợi cho cuộc sống lứa đôi, nhưng theo các chuyên gia Womansday, thực sự lại có lợi, nếu bạn không để mọi việc đi quá xa.



Cả hai vợ chồng đều tưởng tượng tới người khác



“Tưởng tượng là một kích thích tình dục cổ điển”, Iris Krasnow, tác giả cuốn sách “Bí mật về cuộc sống của phụ nữ” nói. Ông cho rằng một trí tưởng tượng sống động giúp bạn cởi mở với bạn đời về cả thể chất và cảm xúc. Vì vậy, việc có nghĩ tới cô hàng xóm gợi cảm, chẳng hạn, có thể cải thiện hôn nhân của bạn, miễn là đừng để ảo giác đó chiếm toàn bộ tâm trí bạn.

Điều quan trọng là đừng để việc này ảnh hưởng tới cách đối xử cũng như tình cảm bạn dành cho “nửa kia” của mình, cũng như đừng bao giờ có sự so sánh giữa hai người. Sẽ là nguy hiểm nếu bạn để sự tưởng tượng trở thành nỗi ám ảnh vì điều đó sẽ gây hại cho mối quan hệ vợ chồng.



Chàng hay tụ tập với đám chiến hữu



Những đôi hạnh phúc thường chia sẻ với nhau những hoạt động chung tích cực, đồng thời có những khoảng riêng thú vị của mình, theo chuyên gia về hôn nhân Andrea Sytash. Những sở thích và hoạt động bên ngoài gia đình sẽ nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi người và phá vỡ các thói quen nhàm chán.



Một người vợ kể rằng, ban đầu, chị rất khó chịu khi thỉnh thoảng chồng lại tụ tập bia bọt với mấy cậu bạn thân tới nửa đêm mới về. Tuy nhiên, sau đó, nhận ra chồng thường vui vẻ và thư giãn hơn vào ngày hôm sau, đồng thời cũng “thoáng” hơn khi vợ đi chơi, mua sắm hay buôn chuyện với mấy cô bạn thân, chị đã thay đổi thái độ.



Hai người hay cãi nhau



Cãi vã không phải là dấu hiệu của hôn nhân đổ vỡ, mà đôi khi chứng tỏ bạn đủ tin tưởng “nửa kia” để dám bộc lộ hết cảm xúc thực sự của mình. Vấn đề là, trong mọi cuộc tranh luận, đừng bao giờ chỉ trích nhân cách của bạn đời. Ngoài ra, khi lắng nghe “nửa kia” bày tỏ và giải quyết sự hiểu lầm, hai người sẽ hiểu và gắn bó với nhau hơn. Thậm chí việc cãi nhau nhiều cũng không gây hại cho hôn nhân.



Tuy nhiên, các cặp vợ chồng thường hay tranh luận đi tranh luận lại về cùng một việc. Hãy xác định điều bạn muốn tranh luận là gì, chứ không phải là công kích bạn đời. Ngoài ra, nếu hai người thường xuyên cãi nhau về những điều mà bạn không thể thay đổi ở người kia, ví dụ như tính cách, thì hãy quyết định xem liệu mình có thể tiếp tục chung sống với họ hay là tìm cách chấp nhận.



Chàng tiêu nhiều tiền cho những sở thích của riêng mình



Sẽ là vấn đề thực sự nếu chàng dồn hết tiền bạc để mua chiếc Vespa cổ mình yêu thích trong khi bạn vẫn phải è cổ trả khoản lãi vay ngân hàng hằng tháng của gia đình. Tuy nhiên, nếu các hóa đơn đều đã được thanh toán, con cái được chăm sóc và đầu tư học hành tốt, bạn không phải lo lắng về ngân sách, thì hãy để bạn đời được tiêu tiền cho những sở thích lành mạnh như đi câu cá cuối tuần hay tham gia một câu lạc bộ chơi golf.



Vợ chồng cần có cảm giác được tôn trọng cái tôi và đáp ứng nhu cầu sở thích mỗi người là một cách nuôi dưỡng điều đó. Khi hai người cảm thấy vui vẻ, họ sẽ có những hành động tích cực hơn với nửa kia và vun đắp cho gia đình nhiều hơn.



Chàng xem phim “nóng”



Phim “nóng” có thể lợi bất cập hại nhưng điều đó không có nghĩa là thảm họa, Susan Heltler, chuyên gia tâm lý và phát triển kỹ năng trong hôn nhân nói. Các đôi trung thực chia sẻ với nhau về sở thích xem những hình ảnh khêu gợi có thể áp dụng nó trong đời sống chăn gối của họ.



Quan trọng là, bạn phải xác định được việc này chỉ là để cố gắng làm phong phú chuyện phòng the hay đã trở thành thói quen. Sẽ trở thành vấn đề thực sự nếu một trong hai vợ chồng thường bí mật xem phim “nóng” một mình hoặc xem phim thay vì tương tác thực sự với bạn đời.



Chàng lúc nào cũng bận rộn vì công việc



Một người vợ cảm thấy buồn bực vì anh chồng làm việc 60 giờ mỗi tuần. “Tôi cảm thấy mình như người mẹ đơn thân với hai cậu con trai”, chị kể. Cuối cùng, chị nhận ra rằng, chồng đang nỗ lực hết mình và đã đạt được các bước tiến đáng kể trong công ty. Chị tự hào khi thấy ông xã được mọi người tin cậy, nể phục khi chứng minh được rằng anh có thể giải quyết bất cứ khó khăn nào. Không những thế, vì quá bận rộn suốt cả tuần và bỏ lỡ nhiều hoạt động chung với gia đình và các con, nên vào ngày cuối tuần, anh thường dành tất cả thời gian và tình yêu cho tổ ấm.



Nếu bạn đời của bạn quá bận rộn, hãy nhớ lại khoảng thời gian hai người mới hẹn hò. Khi đó, bạn cũng mong chờ những phút giây hiếm hoi được gặp nhau. Hơn nữa, người đàn ông dành tâm sức và sự đam mê cho công việc rõ ràng sẽ luôn có sức hấp dẫn với bạn. Tuy nhiên, việc này sẽ mang tính tiêu cực, nếu người đàn ông đó coi công việc là ưu tiên hàng đầu, hơn cả gia đình, quên chơi với con, bỏ lỡ các dịp kỷ niệm của hai người và chẳng để ý đến cảm xúc của bạn.



Cả hai đều tán tỉnh người khác trên mạng



Qua Facebook, Twitter, chat… người ta sẽ dễ dàng nối liên lạc với một người cũ hay người khác phái nào đó. Nhưng sự quan tâm thân tình này thường là lành mạnh, miễn là họ đừng có những gần gũi thái quá, trong đó có những đụng chạm về thể xác. Hẳn bạn sẽ tự tin hơn khi có một người đàn ông nào đó ngoài chồng thấy bạn thông minh, tinh tế và xinh đẹp.



Khi phụ nữ có cảm giác yêu bản thân, họ sẽ trở thành người vợ và người mẹ tốt hơn. Nhưng bạn cũng phải cẩn thận: Mối quan hệ ảo có thể hủy hoại cuộc sống thật của bạn khi một trong hai người lại say mê với “người bạn trên mạng” hơn cả người đầu gối tay ấp với mình. Hãy giữ một khoảng cách an toàn, đừng bao giờ gửi những bức hình khiêu khích… với những người khác phái trên mạng.



Bạn quá mệt mỏi nên không hào hứng với “chuyện ấy”



Tất cả chúng ta đều có quá nhiều việc phải làm, và đôi khi, thật khó sắp xếp được thời gian cho mọi thứ, kể cả “yêu”. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những cuộc “gặp gỡ” có thể làm giảm testosterone - một nội tiết kích thích ham muốn - của cả hai.



Vì vậy, thay vì chờ đợi cảm hứng tới, hãy lên lịch cho đời sống gối chăn, nếu bạn quá bận rộn, và tận hưởng những điều thú vị điều này mang lại. Nếu hai người ngầm định thứ ba là “đêm hẹn hò”, hãy chuẩn bị những điều ngọt ngào cho “nửa kia”, bao gồm cả những tin nhắn từ trước đó để thổi bùng lửa đam mê.



Chàng thân thiết với đồng nghiệp nữ



Bạn phải thừa nhận rằng sự thành công của chồng bạn trong công việc có thể là kết quả trực tiếp từ cách anh ấy đối xử và giao tiếp với những đồng nghiệp khác. Thực tế, sự ổn định tài chính và vị trí xã hội của bạn có thể phụ thuộc vào mối quan hệ văn phòng này.



Rõ ràng, nguy cơ tình cảm khác giới nảy sinh khi một người đàn ông và phụ nữ làm việc chung với nhau là có, nhưng vợ chồng có thể đánh tan mối đe dọa này bằng cách nói chuyện cởi mở với nhau về nỗi lo sợ của họ. Nếu chồng bạn thường xuyên tiếp xúc với một đồng nghiệp nữ có tình ý với mình, hãy đề nghị anh ấy giữ khoảng cách công việc phù hợp, chỉ nên đến các nơi công cộng và tránh uống rượu - để khỏi rơi vào tình huống thuận lợi cho những hành vi không phù hợp.





Theo VnExpress