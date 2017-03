Australia bùng nổ tranh cãi về hôn nhân đồng giới

Bộ trưởng Tài chính Penny Wong và người tình Sophie Allouache.

(Nguồn: Internet)

Bộ trưởng Tài chính Penny Wong và người tình Sophie Allouache.(Nguồn: Internet)

Theo Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)



Vụ việc này làm bùng nổ tranh cãi về lập trường của Công Đảng cầm quyền trong vấn đề hôn nhân đồng giới ở xứ sở chuột túi.Tuyên bố của cựu Bộ trưởng phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu Penny Wong, nữ bộ trưởng gốc Trung Quốc đầu tiên của Australia, nêu rõ cô Allouache dự kiến sinh con vào tháng tháng 12 tới sau khi có mang nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).Nữ thượng nghị sỹ Wong nói: "Giống như tất cả các bậc cha mẹ, viễn cảnh chào đón đứa con bước vào cuộc sống của chúng tôi khiến cả hai đều rất hân hoan. Chúng tôi đặc biệt biết ơn đội ngũ nhân viên và dịch vụ IVF cũng như người hiến tặng tinh trùng đã cho chúng tôi cơ hội cùng nhau nuôi đứa trẻ này."Thủ tướng Australia Julia Gillard đã hoan nghênh tin tức "sốt dẻo" trên, đồng thời chúc mừng bà Wong và đối tác Sophie khi cặp "uyên ương" này chờ đợi đứa con chào đời và cuộc sống của hai người chuyển sang một giai đoạn mới.Tuy nhiên, bà Gillard cũng đang chịu sức ép về việc đứa trẻ này sẽ có cha mẹ không thể cưới nhau theo luật pháp Australia.Bà Gillard luôn cho rằng hôn nhân cần phải diễn ra giữa hai giới nam và nữ, nhưng thừa nhận rằng trong cộng đồng rõ ràng tồn tại những quan điểm mạnh mẽ về hôn nhân đồng giới.Trong nội bộ Công Đảng cầm quyền do bà Gillard dẫn dắt cũng có những quan điểm mạnh mẽ như vậy và bà cho rằng cần có một cuộc thảo luận rộng rãi trên toàn quốc về vấn đề này.Bộ trưởng Ngân khố Wayne Swan cũng chúc mừng bà Wong và khẳng định: "Như bất kỳ bậc cha mẹ nào đều hiểu rõ, việc bắt đầu một gia đình là một trong những thời điểm hồi hộp nhất trong cuộc đời, do vậy đây là một tin rất vui đối với Penny và Sophie. Thay mặt cho cho gia đình tôi và toàn thể các nhân viên dưới quyền, tôi chúc hai người tất cả những gì tốt đẹp nhất trên chặng đường trở thành cha mẹ, tuy lâu dài và gian khổ nhưng rất thích đáng."Phó Thủ lĩnh liên minh hai đảng Tự do-Quốc gia Julie Bishop cũng chuyển lời chúc mừng của phe đối lập đến Bộ trưởng Wong.Thượng nghị sỹ Wong thừa nhận hai người biết rõ "người cha sinh học" của đứa trẻ và đứa trẻ cũng sẽ được biết ông, nhưng tên của người này sẽ không được tiết lộ với báo giới.Bà nói: "Chúng tôi đã lựa chọn việc đưa ra tuyên bố về việc Sophie có mang vì biết rằng dư luận sẽ quan tâm đến sự kiện này do cương vị bộ trưởng của tôi, nhưng chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bất kỳ tuyên bố nào sau ngày hôm nay".