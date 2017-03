Bài học cho những anh chàng "tá điền"

Theo lý giải của các chuyên gia, "núi đôi" có mối liên hệ với hệ thần kinh ở "vùng trung tâm" của phụ nữ. Nhờ vậy mà nàng có thể "lên mây" khi chàng biết cách âu yếm "vòng một".



Thoả mãn nhờ "vòng một"



Chị Hà Thị M 35 tuổi, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội tâm sự: "Chồng tôi vốn là thợ cơ khí, tính cách "thiếu mượt mà". Ngay cả trong "chuyện đó" cũng vậy, anh ấy gần như không thực hiện các màn dạo đầu mà cứ "nhập cuộc" là vào ngay "hiệp chính". Ngày còn dưới tuổi băm tôi cũng cố chiều được nhưng khi đến tuổi 35 cơ thể tôi thay đổi hoàn toàn. Nó không thể chiều theo cách "yêu" thô bạo của chồng như trước nữa. Vì mỗi lần như thế tôi cảm thấy đau, khó chịu vô cùng.



Trước đây, chồng không thực hiện màn dạo đầu tôi cũng đã nhỏ to tâm sự để anh ấy hiểu nhưng chỉ được năm bữa, nửa tháng mọi chuyện lại đâu vào đó. Chẳng lẽ lần nào thấy chồng mon men đến gần cũng nói anh khởi động giúp em à? Nhưng bây giờ thì tôi bắt buộc phải nói, thậm chí nổi cáu nếu anh ấy quên. Điểm mà tôi muốn anh ấy chạm đến nhiều nhất là cổ và vòng một. Chỉ cần sau vài phút khởi động ở những vùng này tôi đã được đưa vào trạng thái sẵn sang ngay, thậm chí nhiều hôm được chồng dừng lại nhiều hơn ở vùng này tôi đã thấy mình thật sự trong trạng thái hưng phấn hết chỗ nói".



Không cố chịu đựng như chị M, chị Lý Thị Uyển M phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại thường chủ động đưa chồng vào màn khởi động. Chị Minh tâm sự: "Trong chuyện đó, tôi thừa biết chồng thuộc diện "tá điền" chẳng "nuột nà" gì! Trong cuộc "yêu" chỉ chăm chăm đưa mình về đích nhưng theo quan điểm của tôi, lúc ân ái là lúc chồng sẵn sang làm theo ý muốn của mình nhất. Nên ngay trong giai đoạn chuẩn bị, tôi chủ động kéo anh ấy chạm đến nhưng vùng mà tôi thích. Và điểm tôi muốn anh ấy chạm đến nhất là khu vực "hai trái đào". Đây là vùng cơ thể tôi thấy tự tin, cũng là điểm mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Thậm chí, nhiều hôm chưa cần chồng vào hiệp chính mà chỉ mới loanh quanh ở "vòng một" tôi đã đạt được những xúc cảm tuyệt với nhất".



"Vòng một" cơ quan nhạy cảm thứ 2



BS. Nguyễn Thị Lương, Giám đốc Trung tâm tư vấn SKSS/SKTD Hiếu Thảo- Hà Nội lý giải: "Đôi gò bồng đào" có vai trò rất quan trọng trong đời sống ái ân. Có thể nói nó là cơ quan nhạy cảm thứ hai của phụ nữ vì khu vực này rất dễ phát sinh cảm xúc tình dục. Có khi không cần dùng đến bàn tay mà chỉ một lời khen cũng có thể đem lại hiệu quả ngay vì phụ nữ rất thích bạn tình đánh giá cao phần cơ thể mang tính biểu tượng cho giới của mình...".



Với nhiều người, khi được kích thích ở gò bồng đào, nguồn hưng phấn sẽ đến dạt dào. Tất nhiên, hoạt động này không thể ngay lập tức giúp bạn lên đỉnh, điều này còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Cũng có những phụ nữ không có chút cảm xúc nào với những kích thích ở vùng này. Trong trường hợp đó nên khám phá những khu vực khác. Đây không phải là chuyện bất thường và có thể thay đổi sau khi sinh con".



Các chuyên gia cũng cho rằng, đối với một số phụ nữ, kích thích nhũ hoa không chỉ gây hưng phấn cho họ, mà còn đem lại cảm giác đỡ sợ sệt hơn so với sự kích thích được thực hiện ở "cô nhỏ". Vì cực khoái này được phụ nữ cho là an toàn hơn, thân mật và hoàn hảo hơn và tinh khiết hơn. Ở mức độ sâu hơn, việc vuốt ve, kích thích cơn cực khoái ở ngực chính là khơi dậy bản năng người mẹ và cảm giác được người đàn ông che chở.



Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Quyên, Trung tâm tư vấn tình cảm Thanh Tâm Hà Nội còn chỉ ra rằng: "Trong quá trình kích thích đôi "gò bồng đào" đối phương sẽ dễ dàng nhận biết được nàng đã thật sự sẵn sàng vào "hiệp chính" hay chưa thông qua việc quan sát nhũ hoa: Nếu nhũ hoa cương cứng có nghĩa cô ấy đã sẵn sàng, nếu nó vẫn bằng phẳng và mềm mại, có nghĩa là cô ấy chưa sẵn sàng. Nhũ hoa là một phần quan trọng của bộ ngực nữ giới, vì chỉ với việc kích thích, âu yếm nó, người phụ nữ hoàn toàn có thể đạt đỉnh điểm của cảm xúc thăng hoa. Có một thuật ngữ đó là "cực khoái ngực". Vì nhũ hoa rất nhạy cảm nên các quý ông cần phải đối xử với nó thật dịu dàng và ngọt ngào".



Mỗi núi đôi một cách yêu



Núi đôi lớn, động tác kích thích từ bên ngoài núi đôi, phần ở ngay dưới nách rất thích hợp cho phụ nữ với bộ ngực lớn.



Núi đôi mini, vòng một nhỏ có độ nhạy cảm hơn bộ ngực lớn do chính kích thước của chúng. Hình dạng cơ thể này cho có thể nằm gọn trong bàn tay nam giới, do đó, cho phép bạn thực hiện nhiều động tác kích thích hơn.



Núi đôi xệ, không được căng tràn, độ nhạy cảm cũng kém đi, vì dây thần kinh kích thích đã bị kéo dãn do đó mọi động tác âu yếm với hai trái đào này cần kiễn nhẫn và nhẹ nhàng hơn.



Trái đào đã trải qua phẫu thuật, nếu phẫu thuật được thực hiện đúng cách thì các miếng cấy ghép sẽ không cản trở núi đôi nhận các kích thích. Do đó, đối với đôi trái đào đã qua phẫu thuật vẫn có thể kích thích như bình thường nhưng chú trọng ở bề mặt trước của núi đôi.



Người mới làm mẹ, xu hướng nhạy cảm và mềm mại hơn do đó cần chú trọng đến việc tiếp xúc ở phần dưới của bầu ngực cô ấy có thể thư giãn thoải mái hơn rất nhiều.





Theo Kỳ Anh ( Giadinhnet)