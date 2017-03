Bài học từ vụ bé 12 tuổi bị cưỡng hiếp có thai 5 tháng

Cháu Nga ở tỉnh Bình Phước, đang học lớp 7 đã phải nghỉ học giữa chừng vì trót mang bầu sau khi bị một thanh niên xã bên cưỡng hiếp. Kẻ bất lương này lợi dụng lúc mẹ của mình cùng với mẹ bé Nga rủ nhau đi cạo mủ cao su nhờ cô bé trông nhà giúp, đã khóa cửa hại đời em mặc nạn nhân chống cự. Thỏa mãn thú tính xong, anh ta còn dọa giết nếu cô bé tố cáo sự việc.



Cô bé mới 12 tuổi lo sợ đến mức xin nghỉ học khi có dấu hiệu thai nghén, thế mà gia đình vẫn không nhận ra sự khác lạ ở con. Mãi đến dịp Noel đưa con đi chơi, người mẹ mới phát hiện bụng con to khác thường giống mang bầu, dắt cháu vào bệnh viện khám thì thai đã được 20 tuần.



Dù thủ phạm đã bị bắt, bị khởi tố; nhưng dư luận xã hội vẫn bức xúc và đặc biệt chê trách gia đình nạn nhân thiếu quan tâm đến con cái, không kịp thời phát hiện vụ việc để giải quyết hậu quả. Không ít người băn khoăn lo ngại cho tương lai của bé Nga, khi phải làm mẹ ở lứa tuổi "ăn chưa no lo chưa tới".







Cô bé 12 tuổi bị cưỡng hiếp mang thai. Ảnh: Chế Bắc Cô bé 12 tuổi bị cưỡng hiếp mang thai. Ảnh: Chế Bắc



* Tên nạn nhân đã được thay đổi

"Tôi tự hỏi không biết gia đình có quan tâm tới em hay không mà bụng to đến 5 tháng rồi mà mới phát hiện ra, thật không thể hiểu nổi. Con gái mang bầu hẳn sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vậy mà người mẹ không hề biết thì thật là lạ", độc giả Thu Phạm bức xúc gửi thư về tòa soạn.Còn độc giả Lê Minh Triết bày tỏ lo ngại: "Tôi thấy xã hội càng phát triển thì tệ nạn xã hội ngày càng nguy hiểm. Nhưng để tránh những nguy hiểm đó, trước tiên là chúng ta và gia đình nên giáo dục con em".Nói về trách nhiệm của bố mẹ trong giáo dục trẻ, đặc biệt dạy con gái nhỏ về giới tính, Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh (chuyên viên tư vấn tâm lý trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc) nhìn nhận, thực tế thời nay các bậc làm cha mẹ ngày càng bận rộn với công việc. Họ bị cuốn vào vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" mà xao nhãng quan tâm đến con cái. Vì thế theo ông, để xảy ra những vụ việc đau lòng như trên xảy ra cũng có phần lỗi của các đấng sinh thành.Như vụ án xảy ra ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) hồi tháng 12/2011. Để ý thấy cha mẹ của bé Thu (tên của nạn nhân) thường đi làm xa nên một nhóm thanh niên trong xã nhiều lần đến xin ngủ nhờ rồi quấy rối, trói và ép cô bé 12 tuổi quan hệ tình dục. Công an huyện đã bắt khẩn cấp 3 bị can (tuổi từ 18 đến 22) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Những nghi phạm khác đang bị cảnh sát truy tìm.Một vụ hiếp dâm trẻ em khác xảy ra ở Nghệ An hồi giữa năm 2010.Canh lúc thiếu nữ 14 tuổi đang cắt cỏ trong vườn, tên "yêu râu xanh" đã lần mò đến và giở trò đồi bại. Thấy con gái bị xây xát vùng kín, có biểu hiện hoang mang, lo sợ, gia đình mới gặng hỏi. Ngay sau khi biết được sự việc, họ đã làm đơn tố cáo với cảnh sát.Cũng chỉ vì không được giáo dục cẩn thận về giới tính nên có những vụ án hiếp dâm mà kẻ phạm tội cũng chỉ mới ở tuổi "vắt mũi chưa sạch". Điển hình như vụ án tại tỉnh Tây Ninh hồi tháng 7/2010, bị can là Nguyễn Thành Tín (15 tuổi, học sinh lớp 10).Gia đình Tín chuyển đến sống gần nhà của cháu Ly (4 tuổi). Trưa 6/7/2010, Ly cùng cô bé hàng xóm qua chơi trước mái hiên nhà Tín.Một lúc sau cô bạn bỏ về, Ly thấy thanh niên này nằm trên giường đọc truyện nên đến nằm chung. Thấy xung quanh vắng vẻ, Tín nảy sinh ý định giao cấu với Ly nên cởi áo trùm mặt cô bé lại. Kẻ phạm tội nhận 3 năm tù. Nhiều vụ bé gái bị hãm hại mang lại bài học cảnh giác cao cho những người làm cha mẹ khi chăm sóc con, theo thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh.Đôi khi kẻ phạm tội lại là "anh em kết nghĩa" của cha mẹ hay nhận làm "cha nuôi" của nạn nhân. Vụ bố nuôi Hoàng Văn Tuấn (Hà Nội) hiếp dâm cháu Liên 12 tuổi là một ví dụ.Tuấn sống gần nhà trọ của mẹ con bé Liên, kết nghĩa với mẹ cô bé và làm bố nuôi của những đứa nhỏ. Nhiều lần anh em bé Liên đến nhà Tuấn chơi, ông ta đưa cô con nuôi nhỏ vào phòng làm bậy rồi cho bé 50.000-100.000 đồng. Với hành vi hiếp dâm bé Liên, người cha nuôi lãnh án 12 năm tù.Thạc sĩ Phúc Thịnh cho rằng đã đến lúc các bậc làm cha mẹ cần đề cao cảnh giác tất cả mối quan hệ bên ngoài gia đình mình. "Ngay từ khi trẻ lên 4, cần phải dạy cho con những bài học giới tính cơ bản. Riêng đối với bé gái, phụ huynh cần chỉ bảo để các em hiểu những hành vi nào được chấp nhận hay không, chẳng hạn không được để cho người khác (ngoài cha mẹ) đụng đến cơ thể, nhất là những vùng giới tính nhạy cảm", ông Thịnh nói.