Bạn trẻ “bình thản” đối mặt thất tình

Thất tình có gì ghê gớm



Từng trải qua tình cảnh mối tình đầu kéo dài 2 năm ra đi, Ngọc Huyền (SV năm 3 ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) chia sẻ: “Thành thật mà nói, tớ thấy thất tình là việc chẳng có gì ghê gớm cả.



Này nhé, chỉ là việc mình có tình cảm dành cho ai đấy mà họ chẳng nhận, hoặc người ta nhận rồi lại bỏ đi hay đem trả cho mình cái tình ấy. Mình công nhận buồn thật, nhưng ngẫm lại tình trao mà họ không nhận, không mất đi đâu cả, vẫn ở lại với mình”.



Huyền tự động viên và chia sẻ với các bạn cùng cảnh ngộ. Nhờ đó, cô tìm được mảnh tình vừa khít với mình.



Huyền lập topic (chủ đề) than thở nỗi buồn trên diễn đàn, ngay lập tức cô nhận được lời động viên của một thành viên nam thường đọc bài viết của cô, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Vậy là hai người canh me nhau phản hồi từng dòng trên topic Phút giây cô đơn của Huyền.



Lúc chàng hỏi nàng hôm nay nấu món gì; khi thì Huyền tâm sự thích thưởng thức cà phê ngõ vắng... Tâm sự qua lại gần tháng, họ quyết định gặp nhau. Nhân duyên của họ chỉ chờ cơ hội lên tiếng. Họ cùng nhau quên người đã gây ra nỗi buồn thất tình. Giờ Huyền chuẩn bị cho lễ ra mắt hai họ.



N.T.G, thành viên nổi tiếng của một diễn đàn từng chìm trong tuyệt vọng đau khổ khi bạn gái gắn bó hơn 5 năm chia tay. G lang thang rủ hết nhóm bạn này đến nhóm khác mượn rượu giải sầu.



Sau cả tháng trời vật vã chuyện tình cảm, bố mẹ G biết chuyện. Chỉ sau đúng câu hỏi của mẹ: “Bố mẹ vất vả nuôi dạy con lớn khôn có ý nghĩa gì không, công việc, sự nghiệp với con là gì?” G chợt tỉnh cơn mê.



Theo thăm dò của blogger muathuHN... về phản ứng của giới trẻ từ 17 - 28 tuổi khi thất tình, có hơn 94% trả lời sẽ đau khổ nhưng mọi việc sẽ tốt thôi so với 0,2% nghĩ tới cái chết.



Giải pháp của số đông tự nhận không quá luỵ tình là đi phượt với bạn bè vào thời gian rảnh hoặc lên mạng chia sẻ chuyện tình của mình để các thành viên trên nhiều diễn đàn mổ xẻ. Không ít bạn trẻ chia sẻ, nhờ tìm được sự động viên kịp thời của những người bạn, họ vượt qua phút giây nghĩ quẩn.



Thực tế đang vẫy gọi



Chọn cách mở topic trên diễn đàn để than thở nỗi khổ thất tình, lắng nghe lời khuyên từ các thành viên, Tâm Nguyễn kể, hầu hết các bạn đặt câu hỏi: “Thất tình có khổ bằng không có cơm ăn, áo mặc không? Có khổ bằng không biết chữ, mất xe máy hay cả tuần đứt Internet không?... Sau khi trả lời câu hỏi “Điều gì là quan trọng nhất trong đời”, mình nhận ra, khi tình cảm đã hết, hãy để nó ra đi, thấy lòng thật nhẹ nhõm”.



Lý Ngọc Quyên, 25 tuổi, nhân viên thu ngân một ngân hàng Hà Nội chia sẻ, cô và bạn trai gắn bó 4 năm đại học, từng tính chuyện hôn nhân nhưng khi ra trường đi làm với nhiều mối quan hệ mới, bạn trai cô nói lời chia tay.



Là týp phụ nữ khá yếu mềm nên nhiều người lo lắng Quyên khó vượt qua cú sốc tình cảm này. Nhưng chỉ sau 2 tuần nghỉ phép du lịch, cô làm mới mình và trở lại cơ quan tràn đầy sinh lực, tự tin, yêu đời.



Bí quyết của Quyên là nếu để mặc tương lai, số phận mình trong đau khổ thì chẳng những mất tình không đâu mà còn mất mình luôn! “Thất tình cũng khổ, nhưng chỉ là nỗi khổ... xoàng”, Quyên nói.



Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên Việt Nam, đại đa số thanh niên có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, sống thực tế, có định hướng, trung thực, lành mạnh, có văn hoá, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.



Hầu hết thanh niên hiện nay sử dụng thời gian rỗi của mình vào việc nâng cao sự hiểu biết, tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hoá, nghệ thuật, tiếp xúc bạn bè, thể thao, giải trí nên ít rơi vào trạng thái u sầu, nghĩ quẩn nếu phải đối mặt với cú sốc trong đời sống tình cảm.





