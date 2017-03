Báo động đàn ông tuổi chưa xế giường chiếu đã hết "xanh"

"Về hưu" trước tuổi



8h sáng nhưng Phòng khám Tiết niệu và nam học Tâm Anh đã chật bệnh nhân ngồi chờ khám, đa số là quý ông tuổi khoảng tứ tuần. Theo tiết lộ của 1 bệnh nhân, họ đều là các ông "về hưu sớm", với triệu chứng mất hứng thú giường chiếu hoặc xuất tinh sớm, dẫn đến tình trạng thưa thớt "giao ban".



Theo số liệu chưa chính thức, trung bình mỗi ngày phòng khám đón khoảng 100 bệnh nhân nam; 70% số này mắc chứng suy giảm tình dục; có người cả quý, thậm chí 1 năm mới "xuân" được 1 lần. Đáng nói là hầu hết bệnh nhân mãn dục nam đều ở tuổi trên dưới 40 - tuổi chưa cho phép quý ông "tắt lửa" phòng the.



Tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh nam giới khác, số liệu người trẻ mắc chứng mãn dục nam cũng đông báo động. Ghi nhận từ Phòng khám Nam khoa BV Bình Dân TP.HCM cho thấy, có cả trăm trong số 150 bệnh nhân đến khám mỗi ngày có triệu chứng mãn dục và số này đều ở tuổi trên dưới 40. Khảo sát ở đây cũng cho thấy tỷ lệ nam giới bị suy giảm tình dục đang ngày càng trẻ hóa với trên 30% bệnh nhân tìm đến khám nam khoa thay vì chỉ khoảng 10%-15% như cách nay 3 năm.



Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Đào tạo nghiên cứu công nghệ phôi (Học viện Quân y) cũng cảnh báo, nhiều nam giới có số lượng tinh trùng ngày càng giảm sút, do đó tỷ lệ nam giới bị vô sinh có xu hướng tăng cao.



Về "chất lượng" phái mạnh đầu xanh thời nay, GS.BS Trần Quán Anh (Chủ tịch Hội Y Học Giới Tính Việt Nam) nhận định: "khuynh hướng thế giới và Việt Nam cường độ làm việc, lao động và sinh hoạt ngày càng trở nên cấp tập gây căng thẳng do bị stress dẫn đến làm giảm mật độ tinh trùng. Tình trạng này dẫn tới hệ quả nhiều người cỏn trẻ nhưng khó sinh con. Chưa kể nguy cơ mất hạnh phúc gia đình (do triệu chứng giảm ham muốn, rối loạn cương dương…) và suy giảm chất lượng cuộc sống (rối loạn hô hấp, tim mạch và tạo máu, loãng xương, trầm cảm...).



Kéo dài "hạn sử dụng"



Về thời điểm đi khám để phòng và trị mãn dục nam, BS. Lê Hùng - Nguyên Phó viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM khuyến cáo, các ông nên tính đến từ trước tuổi 40.



Y học hiện đại thường sử dụng liệu pháp hormon thay thế (bệnh nhân được bổ sung nội tiết tố Testosterone tổng hợp dưới dạng những miếng dán trên da, thuốc viên để uống và thuốc tiêm…). Tuy nhiên, các ông dùng liệu pháp này cần được thận trọng theo dõi vì có nhiều tác dụng phụ.



Khoa học cũng có nhiều đột phá trong việc tìm ra những loại thuốc tân dược điều trị rối loạn cương khá hiệu quả nhưng tác dụng chỉ tức thời và giá rất cao.



Khuynh hướng thế giới hiện nay, nhất là các nước có nền y học tiên tiến, người ta thích dùng các loại thuốc từ thảo mộc hơn từ hoá chất. Riêng Y học cổ truyền Việt Nam, có nhiều bài thuốc “bổ thận âm, bổ thận dương, tráng dương, điền tinh, ích tủy, mạnh gân cốt” có thể điều trị hiệu quả những triệu chứng mãn dục ở nam giới và không gây phản ứng phụ gì đặc biệt (do kích thích cơ thể tự tiết ra testosterone nội sinh).



Theo BS. Hùng với cả hai nền Y học Đông - Tây việc điều trị hội chứng mãn dục nam còn nhiều khó khăn. "Tất cả những triệu chứng rối rắm, phức tạp xảy ra tại nhiều cơ quan, tạng phủ trong cơ thể tạo nên nhiều hội chứng bệnh lý đan xen nhau khó giải thích; khiến bệnh nhân sợ phải đi khám bệnh với nhiều chuyên khoa và uống cùng một lúc nhiều loại thuốc, với nhiều phản ứng phụ chồng chéo nhau một cách độc hại" - ông nói.



Thế nên, mày râu thường có một ước mơ rất lớn là được sở hữu những loại thuốc dược thảo có tác dụng dung hòa để thể bệnh nào của mãn dục nam cũng sử dụng được, không độc hại cho cơ thể. Có thể dùng sớm khi biết mình đã vào độ tuổi mãn dục, có thể dùng lâu dài để bồi phụ cho sức khỏe và kích thích cơ thể tự sản sinh ra testosterone nội sinh.



Xưa nay một số dược vật và dược thảo của y học cổ truyền đã có tác dụng tốt trong điều trị mãn dục nam.



BS. Hùng nói, thay vì 50 - 60 xuân mới cuống cuồng lên rừng săn bổ củi, rắn hổ, sừng tê và các loại kỳ hoa dị thảo, lặn lội xuống biển mua cá ngựa, hải sâm... hoặc ra hiệu thuốc sắm vài viên tân dược, hãy quan tâm đến mình ngay khi quý ông thấy chuyện "phòng the" của mình kém "mặn". Để khi đầu còn xanh hay tuổi đã xế, hạnh phúc gối chăn lúc nào cũng viên mãn, cuộc đời nhờ vậy mà ngập tràn niềm vui sống.





Theo Quảng Hạnh ( VNN)