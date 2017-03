Báo động giới trẻ hành xử như... xã hội đen

Khi teen mới lớn tập tành xã hội đen…



Ngày 14/7, tại ngã tư Hàng Mành (Hoàn Kiếm, Hà Nội), do va chạm giao thông mà N.T.D (sn1992) đã dùng dao đâm chết nạn nhân điều khiển xe ô tô sau khi bị anh này đuổi đánh bằng dùi cui điện và bình xịt cay.



Vụ việc được báo chí đưa tin khiến dư luận bàng hoàng và lo sợ, chỉ vì những lý do về văn hóa ứng xử trong giao thông cũng khiến một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ trở thành hung thủ giết người.



Một vài vụ việc tương tự, cũng xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt, đang là chủ đề khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Bàn tán là một phần, người ta còn sợ hãi khi mức độ manh động, liều lĩnh của một bộ phận giới trẻ bây giờ ngày càng tăng mạnh. Chỉ cần một cái lườm nguýt trong quán ăn, một câu chửi thề khi va chạm giao thông ngoài đường là các thanh niên sẵn sàng cư xử như xã hội đen thứ thiệt.



Trên diễn đàn WTT, nick TulipAnh chia sẻ: “Mình tận mắt chứng kiến một bác tầm 50 tuổi bị một thằng nhóc tầm 16, 17 tuổi đâm dao vào ngực vì 2 người va chạm sau khi thằng kia chạy nhanh từ ngõ ra.



Cầm dao trên tay nó lên xe bỏ chạy mà không ai dám làm gì, mọi người vội đưa bác ấy vào viện. Không biết bác ấy sao rồi. Mình chạy xe về nhà mà run không chạy nổi, bây giờ kể lại vẫn còn nổi da gà. Đọc báo công an mình thấy ngày nào cũng có vụ chém giết, giật đồ, đánh hội đồng... mà đa số toàn là thế hệ 9X…”







Những cách hành xử bạo lực đáng lên án của một sốbạn trẻ ưa tụ tập, phá phách.

Vì những tư tưởng “hết hồn”!

Nick Traibuon11 lại kể câu chuyện “Tối nay ngồi uống trà đá ở ngã 5 Đê La Thành và Khâm Thiên. Đang ngồi uống trà đá hóng hớt thì thấy 3 xe máy 7 ông choai choai phi ầm ầm vào ngõ tay ông nào cũng cầm dao, cầm kiếm sáng loáng phát hãi chẳng biết có đánh đấm gì nhau không, nhưng nhìn thấy cái cảnh đấy cũng ngán ngẩm, lớp thanh niên bây giờ thật chẳng còn biết người là gì thích thì chém giết cứ như thời tiền sử ấy. Loạn thật, ngồi uống trà đá mà run. Mai khỏi ra đấy ngồi nữa, ở nhà tự pha trà uống cho lành”.Hình ảnh một thanh niên mới lớn sẵn sàng cầm vũ khí như tông, phóng lợn, bình xịt cay đi “hỏi tội”, phóng nhanh vượt ẩu đụng vào người khác nhưng lại không ngại ngần đâm chém nạn nhân tới án mạng… đã khiến người lớn lo lắng.Họ “dặn dò” nhau rằng, đi ra đường có lẽ nên “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, có bị va vào, nằm lăn ra đường đấy thì cũng chớ dại mà trách móc gì. “Cứ cười cười xua tay, mặt cầu hòa, và xin lỗi bất kể đúng sai may ra mới thoát được! Vào quán ăn thì cắm mặt xuống mà ăn, đừng nhìn ngó lung tung không lại “xơi” vài phát chém oan vì nhìn đểu đấy”, một thành viên trên diễn đàn N chia sẻ.Ngồi trà chanh Nhà Thờ, vô tình nghe được câu chuyện của một nhóm choai choai còn mặc nguyên đồng phục mà M.Hà (sn 1990) lạnh hết cả gáy. Một cậu mặt non choẹt nói to: “Ui giời, học hành gì tầm này. Sau này xin ông bà già tí tiền làm bóng, cầm đồ, mấy tháng là giàu ngay”. Câu nói này ngay lập tức được bạn bè cậu ta hưởng ứng nhiệt liệt.Trên diễn đàn N, nick Style… kể lại câu chuyện bạn tận mắt chứng kiến “Hôm nọ đi xem phim, lúc ở thang máy, có mấy đứa học sinh mặt chọi con nói chuyện “Học làm gì, giàu thế nào được. Nhìn anh A anh B kia kìa, làm bóng cầm đồ mua được SH đấy!”.Hình như mốt bây giờ là làm anh chị, “gấu mèo” thì phải”. Không hiểu có phải vì đã từng làm “gà” cho các anh “chăn” tiền cá độ, vay lãi cắt cổ (rồi bố mẹ lại phải è cổ ra trả nợ), chứng kiến sự giàu có phi pháp mà một vài bạn trẻ bây giờ cứ thản nhiên tập cho mình những cách nghĩ “hết hồn”: chẳng cần học hành gì cho vất vả, cứ làm mạng (cá độ bóng đá), cho vay lãi là sẽ giàu lên nhanh chóng!Những hành vi côn đồ, liều lĩnh và manh động bắt nguồn từ các tư tưởng vụn vặt, lãng nhách như thế này thật đáng báo động. Cuộc sống “xã hội đen hóa” phức tạp, cứ bắt chước “anh A, anh B” làm bóng, cầm đồ, luôn có sẵn vũ khí để đâm chém người khác lại khiến nhiều bạn trẻ xác định “thất học luôn cho nhanh” và lêu lổng, tụ tập ăn chơi phá phách. Để rồi, người lãnh chịu hậu quả cả vật chất lẫn tinh thần lại chính là bản thân và gia đình của mình.