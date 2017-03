Báo động tình trạng xâm hại trẻ em

Tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Chí Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, cho hay trong năm đã phải xử lý hình sự hơn 1.200 vụ, 248 vụ xử lý hành chính về bạo hành, xâm hại trẻ em. Số vụ xâm hại tình dục lại gia tăng với tính chất nghiêm trọng hơn với gần 50 trẻ em bị giết, 60 trẻ em bị bắt cóc. Tòa án đã phải ra bản án tới hơn 20 năm tù giam với đối tượng bạo hành trẻ em như vụ cháu Hào Anh ở Cà Mau bị chủ trại tôm hành hạ như thời Trung cổ, cháu Hồng Thắm ở Bạc Liêu bị cậu ruột đánh gãy xương bả vai… Một số vụ hành hạ trẻ em nghiêm trọng Đồng Tháp: Cháu Nguyễn Thị Như Ý (chín tháng tuổi) bị người yêu của mẹ hành hạ, gây thương tích, công an đang điều tra. Cà Mau: Vợ chồng chủ trại tôm Giang-Thơm đã đánh đập, hành hạ bé Hào Anh, gây thương tích 66,83%, phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt mỗi người 23 năm tù. Hà Nội: Em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân dùng nhục hình, đánh đập từ lúc 10 tuổi đến khi được giải cứu. Bình Phước: Bé Nguyễn Thị Hảo (ba tuổi) bị mẹ ruột hành hạ, đánh đập dã man, cắt gân chân… Người mẹ này bị tuyên phạt hai năm tù. TP.HCM:Em Hồ Thị Bông (chín tuổi) bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin. Do không kiếm đủ số tiền như quy định, Bông đã bị bà mẹ nuôi đổ nước sôi lên người làm phỏng nặng. Khuyến cáo của UNICEF Năm 2002, lần đầu tiên các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã tiến hành một nghiên cứu toàn cầu về Bạo lực đối với trẻ em và đưa ra các khuyến nghị nhằm ứng phó và phòng ngừa vấn đề này. Việt Nam cũng là một quốc gia nằm trong nghiên cứu này. Bản thông điệp chính mà nghiên cứu này gửi đi là bạo lực đối với trẻ em là không thể chấp nhận và tất cả loại hình bạo lực đối với trẻ em đều có thể được ngăn chặn. Nghiên cứu nhằm đánh dấu một bước ngoặt trên toàn thế giới: Chấm dứt sự biện hộ cho nạn bạo lực đối với trẻ em, dù việc làm này vẫn được chấp nhận là truyền thống hay ngụy trang dưới vỏ bọc kỷ luật. Đã đến lúc cần nói lên rằng bạo lực đối với trẻ em đang là vấn nạn trên toàn Việt Nam và dưới mọi hình thức. Bạo lực có thể gây hậu quả cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, làm giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội và hủy hoại sự phát triển của trẻ em, ảnh hưởng đến việc trở thành con người tốt, trở thành cha mẹ tốt trong tương lai. (Trích phát biểu của ông Graig Burgess,

đại diện Tổ chức UNICEF tại Việt Nam) Chế tài chưa đầy đủ Nhiều người coi việc đánh con là bình thường. Trong khi ở nhà trường, việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều giáo viên còn áp dụng các hình thức xử phạt cứng nhắc như đánh, phạt phơi nắng mà không hề biết mình đã vi phạm. Các hoạt động bảo vệ trẻ em chủ yếu là trợ giúp khi sự kiện đã xảy ra; luật pháp về việc phòng ngừa cũng như các chế tài xử lý cũng chưa đầy đủ. Ông NGUYỄN HẢI HỮU, Cục trưởng Cục Bảo vệ,

chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH