Mãi sau 5 năm tìm hiểu, em và anh mới thành vợ chồng. Mà đâu phải chúng ta đều khó hiểu đến mức phải tìm hiểu kỹ ngần ấy năm. Nguyên nhân rất kỳ lạ. Dù anh dư khả năng nhưng mãi chúng ta vẫn không đủ tiền làm một bữa tiệc ra mắt bạn bè, hai họ. Anh cho chị T. làm cùng công ty mượn một ít, do mẹ chị ở quê đang bệnh nặng. Anh C., bạn anh, bị “đạo chích” đến thăm nhà nên anh lại đưa một ít để anh ấy sắm lại chiếc xe cho có cái mà đi làm. Rồi chú B., người quen của anh bị thôi việc trong đợt cắt giảm biên chế, anh lại giúp vợ chồng chú qua cơn khó khăn. Rồi lại đến... Hồi đó, nhiều lần em mang tài khoản hai đứa ra cộng cộng, tính tính rồi rơm rớm nước mắt: “Chừng nào mình mới đủ tiền cưới đây anh?”. Anh xua tay: “Đợi chị T., thằng C., …gửi lại anh!”. Em nẫu ruột tự hỏi, bao giờ đến ngày em khoác áo cô dâu?

Rồi mình cũng cưới nhau. Về ở chung, mỗi lần muốn sắm sửa vật dụng gì có giá trị hay gặp chuyện cần tiền, em hỏi, thể nào anh cũng: “Anh kẹt quá, đợi thằng X., thằng Y. bạn anh gửi trả”. Không phải em đợi không được cái ngày được hoàn nợ, càng không lo người ta khất nợ mãi, mà chỉ buồn vì những “dự án” mua sắm của hai vợ chồng lẽ ra đã có thể thực hiện, lại cứ phải trì hoãn. Em nhiều lần tự hỏi bao giờ cho đến ngày “dự án” mới hết treo? Đàn bà vốn… ki bo, nhiều khi em khó chịu phản ứng, anh động viên: “Họ cần mình mà, mai mốt mình khó khăn người ta giúp lại”. Vì thế, vốn liếng của vợ chồng cứ phiêu dạt đâu đâu. Anh vốn tốt bụng, rộng rãi, hay giúp đỡ và thậm chí chung vai “gánh” hoàn cảnh của người khác. Chính vì vậy mà em quý mến rồi yêu anh, nhưng cũng vì đó mà bao phen em bực bội khiến vợ chồng hục hặc, anh mắng em “đàn bà hẹp dạ”. Như tháng trước, em gái em lập gia đình, vợ chồng mình đã để dành được một số tiền nho nhỏ, định cho em gái làm của hồi môn. Gần ngày cưới của em gái, anh hỏi mượn em vì anh Q. - bạn anh đang rất cần, hứa hẹn, thề thốt sẽ hoàn trả trước thời hạn. Vậy mà có chịu trả cho đúng hẹn đâu, khiến em gái em phải vắt chân lên cổ vay mượn. Cứ thế… Em đã quá mệt mỏi vì cái tính ôm đồm của anh. Là vợ chồng, em không muốn lập quỹ đen dự phòng, càng không muốn anh “xấu tính” đi, nhưng sao anh không cố gắng tiết chế một chút, để em không còn phải thốt lên “bao giờ cho đến ngày… dám sinh con?”. Theo Du Khiết (PNO)