Bắt chước yêu như… phim Hàn

Thực hiện điều này nhiều người nghĩ đó là cách làm mới mình trong tình yêu, khiến tình yêu trở nên lãng mạn, bay bổng như trong phim. Nhưng thật sự tình yêu có cần chất “phụ gia” này?



“Bản sao” bước ra từ phim



Cuối tháng 12 năm ngoái, Ngọc Yến (23 tuổi, Q5, TP.HCM) ngỡ ngàng hạnh phúc khi nhận quà sinh nhật từ người yêu. Thay vì hoa, chàng tặng Yến một bó... bông cải xanh mướt kèm quà.



Món quà ngộ nghĩnh này xuất phát từ chuyện Yến mê phim Hàn và rủ người yêu cùng xem vài tập đầu của phim Mary stayed out all night (Anh ấy là chồng tôi). Yến từng khẽ reo lên khi thấy cảnh nhân vật nam chính tặng bông cải cho nhân vật nữ chính.



Trước sinh nhật Yến, anh bạn âm thầm đi lựa một bó bông cải màu xanh thật đẹp làm quà. Yến không ngờ anh chàng hay “ngáp lên ngáp xuống” trước phim tình cảm lại đột ngột lãng mạn đến vậy.



“Anh ấy chỉ ưa phim hành động, thích làm những chuyện thực tế nên mình không hề nuôi tham vọng nâng cấp “độ” lãng mạn của anh ấy. Vậy mà giờ mình tin anh ấy có thể làm những hành động trẻ con hơn thế nếu biết điều đó mang lại niềm vui cho mình”, Yến nói.



Khi cơn sốt phim Hàn Quốc Bạn gái tôi là hồ ly chín đuôi quét ngang, T.Anh (nhân viên tín dụng một ngân hàng ở Q.3, TP.HCM) đột nhiên thay đổi. Trong các buổi hẹn, T.Anh thường xuất hiện với váy trắng, giày trắng, tóc xõa qua vai thay vì búi cao như trước. Có lần đi ăn cùng bạn bè, cô bạn tíu tít nói cười, thỉnh thoảng reo lên “Thịt! Thịt! Thịt” và “Ôi, ngon tuyệt”.



Để “long lanh” hơn trong mắt người ấy



Một số người từng xem bộ phim trên thoáng nhíu mày vì cảm thấy cô bạn gần 30 tuổi đang “cưa sừng” để bắt chước nhân vật nữ chính Miho. Thế nhưng, với “nửa kia” của T.Anh - chàng chuyên viên công nghệ thông tin Hồng Quân, chuyện cô bạn bắt chước nhân vật yêu thích đôi chút không hề gì.



Hồng Quân nói với bạn bè của cả hai: “Nếu bắt chước đôi chút mà cô ấy bỗng xinh hơn, nói năng dịu dàng, luôn cười tươi như thế này thì tôi càng thích”. Anh kể chính anh cũng từng học nói lời có cánh từ một bộ phim do diễn viên Tom Hanks đóng để trả lời câu hỏi muôn thuở của nàng rằng “Anh yêu em vì điều gì?”.



Lần đó, T.Anh đỏ ửng hai má khi nghe anh thủ thỉ: “Anh yêu em bởi em có hàng triệu nét nhỏ dễ thương”.



Gần đây, nhiều trang web đăng tải thông tin về mặt trái của việc một số người trẻ bắt chước thần tượng hoặc nhân vật trong các phim truyền hình một cách thái quá. Các bạn đánh đổi nét riêng để “hóa thân” thành những người hoàn toàn khác với mình...



Kim Thơ (25 tuổi,Bình Chánh, TP.HCM) nói: “Khi xem một phim ngọt ngào, hẳn nhiều người cũng thầm ao ước mình được yêu như nhân vật chính trong phim... Có thể một số bạn muốn thay đổi để hoàn hảo hơn trong mắt những người xung quanh. Theo tôi, đó không phải là sự bắt chước kệch cỡm nếu được tiết chế đúng liều lượng, biết tinh tế chắt lọc để phù hợp với chính mình...”.



Cơn sốt phim nào rồi cũng qua đi nhưng nếu các đôi yêu nhau giữ lại cho nhau chút hành động, lời nói ngọt ngào thì cuộc sống hiện đại vốn hối hả, nhiều va chạm sẽ thi vị hơn. Nhưng hãy đừng quên, “nửa kia” yêu bạn bởi bạn là duy nhất. Chút thay đổi kia chỉ là chất phụ gia mà thôi.





Theo Tuổi Trẻ