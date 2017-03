Bật mí những bí mật Ađam thường giấu kín

Một nghiên cứu do Tạp chí Nghiên cứu Tình dục học và Liệu pháp Hôn nhân cho biết nam giới giấu kín nhiều bí mật về hoạt động tình dục của họ đối với bạn tình.

Ở giai đoạn hẹn ước, adam thường giấu số lượng người yêu trước bạn

Có người đàn ông cố tình nâng cao con số này lên, với hy vọng bạn có ấn tượng mạnh hơn và coi họ là mẫu người đàn ông được phụ nữ mong chờ. “Thế nhưng, quan trọng hơn là họ muốn bạn hiểu: họ là người đàn ông tốt, được phụ nữ quý mến” - David Buss, chuyên gia tâm lý học trường đại học Tổng hợp Texas và là tác giả của cuốn Sự tiến hoá của dục vọng tiết lộ.

Để đối phó với hiện tượng này, bạn hãy để họ thể hiện niềm hãnh diện đó nhưng không được tin 100%. Hãy vẫn cứ giữ thái độ cảnh giác, nếu bản năng ăn chơi của họ vẫn còn hiện hữu thì bạn sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo. Nếu bí mật trên bị phá vỡ, bạn hãy giữ riêng mình thông tin đó. “Không cần khẳng định thông tin đó lại với họ. Họ sẽ cảm thấy bị đe doạ và thậm chí mất sự quan tâm đối với bạn” - Buss nói thêm.

Hãy biết những bí mật của chàng nhưng không vì thế mà đưa ra "ánh sáng" tất cả những bí mật đó. Ảnh minh họa

Bí mật thứ hai chàng muốn giấu bạn lúc này là anh ta luôn so sánh bạn với người cũ đấy

Theo Christopher Blazina, Giáo sư, tiến sĩ lĩnh vực tâm lý trường đại học Tổng hợp bang Tennessee, nam giới cũng so sánh bạn với người cũ trong nhiều vấn đề, bắt đầu từ hình thức, cách bạn chăm sóc họ đến khả năng giao tiếp của bạn với bạn bè của anh ta.

Bạn cảm thấy thất vọng và buồn bã, cố gắng bằng sống bằng chết để có vẻ đẹp như họ mong muốn hay thay đổi mình hoàn toàn, tỏ ra sexy hay cố gắng thu hút người đàn ông của mình một cách thái quá... là việc không nên làm. Thay vào đó, bạn nên thể hiện rõ hơn bản sắc của mình.

Bí mật thứ ba thuộc về giai đoạn sau khi đã đính ước: Anh ta vẫn còn giữ mỗi liên hệ với người cũ qua online

Sự phát triển của công nghệ thông tin giúp mọi người cải thiện những mối quan hệ đã ngưng trệ từ lâu một cách dễ dàng hơn. Theo Blazina, một số nam giới liên hệ với tình yêu cũ để đảm bảo một điều rằng nếu mối quan hệ của anh ta không xuôi chèo mát mái thì sẽ có nơi cho tâm hồn anh ta trú ngụ khi “nhỡ đường”.

Bí mật thứ tư là anh ta e rằng không thể chung thuỷ với bạn

Một điều tra của General Social Survey tuyên bố rằng hơn 20% nam giới dưới 30 tuổi đã từng ngoại tình. Con số này tăng 5% so với 15 năm trước. Tệ hại hơn, phong cách sống hiện đại có xu hướng đánh giá hành vi kém chung thuỷ như một điều bình thường.

Đối phó với điều này, bạn nên hiểu, không phải tất cả đàn ông đều kém bản lĩnh trong vấn đề liên quan đến sự chung thuỷ. Cảm giác nghi ngờ trước hôn nhân là một điều đương nhiên mà hầu hết mọi người đều phải trải qua. Về thực tế, sự lôi kéo hiện hữu khắp nơi. Không phải chỉ đối với anh ta, bạn cũng có thể có tiềm năng không chung thuỷ lắm chứ?

Sau khi đã kết hôn, chàng giữ bí mật về sự kỳ vọng trong tần suất hoạt động tình dục sẽ nhiều hơn

Một nghiên cứu cho thấy 50% đàn ông đã kết hôn hy vọng về một đời sống tình dục hoàn hảo và phong phú sau khi họ đã kết hôn nhưng họ không thể hiện mong muốn này vì họ sợ mang tiếng quá coi trọng tình dục.

Nếu thực tế không như mong muốn, họ có thể đối mặt với nguyên nhân khiến vợ họ kém hứng thú là vì hình thức của họ kém gợi cảm. Kết cục thì nhiều người sau kết hôn thoả mãn những nhu cầu sinh lý của họ bằng thủ dâm.

Cách đối phó: Thực tế, việc khởi đầu trong quan hệ tình dục luôn do người đàn ông khởi xướng. Lý do bạn mất cảm hứng là gì cũng cần phải được tìm hiểu để nhận sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn tình dục. Bạn nên biết rằng đời sống tình dục có chất lượng là một trong những chìa khoá cân bằng hôn nhân. Do đó, hãy hiểu cho bí mật này của nam giới để có cách ứng xử hợp lý.

Bí mật thứ sáu: Anh ta ve vãn đồng nghiệp

Chuyên gia xã hội học Janet Lever, giáo sư, tiến sĩ Đại học Tổng hợp bang California, hơn một nửa dân số Mỹ thừa nhận rằng có “đôi chút vui vẻ” ở nơi làm việc của mình. Điều này, theo các chuyên gia, là do trung bình mọi người đều phải dành thời gian quá lâu ở cơ quan so với giao tiếp với gia đình ở nhà.

Việc ve vãn ở nơi công sở khá phổ biến nhưng theo Lever, chỉ có 9% trường hợp “ve vãn” để lại hậu quả là người đàn ông rời bỏ vợ mình. Vậy nên, không cần phải lo ngại thái quá hoặc theo dõi các dấu hiệu của vấn đề này qua hành vi của chồng mình.

Theo Lê Diệu Linh (VTC News/Femina)