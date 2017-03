Bắt nhân tình không được bỏ vợ, con

Bởi hơn ai hết, Nga thấm thía nỗi cơ cực của phụ nữ khi phải nuôi con một mình.



Chồng mất sau một vụ tai nạn giao thông khi Nga mới 31 tuổi, có 2 con gái song sinh dễ thương. Không thể đưa con về quê với ông bà ngoại, Nga tiếp tục sống cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng thương con dâu nên nhắc: “Khi nào tìm được một người đàn ông tốt, cùng hoàn cảnh và biết yêu thương các con của con thì bố mẹ cũng không giữ”.



Bị ám ảnh bởi những cảnh cha dượng xâm hại con gái riêng trên báo chí, Nga không tin sẽ có người đàn ông tốt với mẹ con cô để tái giá. Gửi con cho ông bà nuôi để đi lấy chồng, Nga càng không thể làm được. Giải pháp cuối được Nga chọn là cặp bồ với một người có vợ, vừa có chỗ dựa về tinh thần, lại vừa được thỏa mãn nhu cầu riêng... Tưởng thế là ổn nhưng mỗi lần gặp bồ, Nga luôn có mặc cảm tội lỗi với vợ, con của nhân tình. Vì thế, Nga bắt “anh bồ” cam đoan bằng giá nào cũng không được đối xử tệ bạc với vợ, con. Nga cho là làm như thế, lương tâm mình mới được thanh thản đôi chút.



Không mất chồng, Oanh (quận Tân Bình, TP HCM) chọn cách “bồ bịch” vì không chịu nổi cảnh “thà không chồng còn hơn”. Chồng Oanh có “vợ bé” được hơn 1 năm nay. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Oanh chỉ có chồng trên danh nghĩa hoặc giống như hai kẻ ngủ trọ chung phòng. Sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ... tất tần tật, chồng Oanh ở với tình nhân nhiều hơn với vợ.



Oanh cũng đã tính chuyện ly hôn, đưa con trai 5 tuổi ra ngoài sống. Tuy nhiên, công việc thu nhập thấp, nhà lại phải thuê trọ, rồi tiền ăn uống, đi học... của con trai đã khiến Oanh phải nghĩ lại. Có lúc, thấy con trai ngân ngấn nước mắt hỏi: “Mẹ không thể tha lỗi cho bố được à?” hoặc: “Mẹ, con muốn về nhà cơ. Ở đây nóng lắm, lại nhiều chuột nữa”... khiến Oanh không cầm lòng được. Oanh biết chồng mình muốn giữ danh “gia đình hạnh phúc” trong mắt họ hàng, đồng nghiệp, lại rất thương con trai nên không đời nào chịu bỏ vợ. 4 tháng ở trọ, Oanh đưa con về. Tình cảm vợ chồng Oanh cũng chưa có gì đổi khác.



Xác định không thể bỏ chồng và càng không thể hàn gắn tình vợ chồng, Oanh “cặp” với một người đàn ông đã có gia đình. Oanh cũng ra điều kiện với tình nhân: “Chỉ ‘cặp’ thôi, chứ nhất định không được để ảnh hưởng đến gia đình hai bên. Bằng giá nào, anh cũng không được khiến vợ, con anh khổ”.



Cùng cảnh phụ nữ bất hạnh, Oanh hiểu nỗi khổ có chồng ngoại tình nên không muốn vợ của bồ mình cũng thế. Hơn nữa, Oanh phải giấu kín chuyện này, vì tuy chồng Oanh có “vợ bé” trơ trẽn nhưng chắc chắn, “hắn” sẽ “lồng” lên khi thấy vợ có tình nhân.



Câu chuyện trên không phải cá biệt. Một số phụ nữ có chồng hoặc đang là người mẹ đơn thân vẫn chấp nhận cặp bồ với người đàn ông có vợ. Trừ những lý do “lẳng lơ” hay gặp “sét ái tình” thì chuyện bồ bịch của phụ nữ có thể do bị chồng đối xử tệ bạc, bị ruồng bỏ... hoặc không xác định sẽ kết hôn mà chỉ muốn có người tình. Tuy nhiên vì lý do nào thì ngoại tình, với phụ nữ cũng luôn bị phán xét khắt khe hơn. Ngay chính bản thân người phụ nữ trong cuộc cũng có cảm giác tội lỗi, dằn vặt, không muốn phá hoại gia đình người khác, không muốn có những người mẹ phải nuôi nấng con nhỏ trong cảnh thiếu thốn chồng như mình...



Cho dù phụ nữ đã xác định chỉ “cặp bồ”, không được gây ảnh hưởng tới gia đình người tình thì hậu quả của nó, đôi khi nằm ngoài khả năng của người trong cuộc. Chẳng hạn, nếu bị phát giác thì người chồng (là nhân tình ấy) có thể không muốn bỏ vợ, con nhưng lại bị chính vợ, con anh ta khinh rẻ, coi thường và quyết tâm bỏ.



Hoặc khi nhân tình muốn trở về với vợ con thì người phụ nữ cũng sẽ có cảm giác đau khổ, mất mát nhất định. Nếu tình cảm đang nảy nở sâu đậm thì tâm lý muốn sở hữu sẽ trỗi dậy. Điều này không thể đảm bảo không có những cuộc đánh ghen ngược kinh hoàng, gây hậu quả nghiêm trọng...

Đấy là chưa kể chuyện “giấy sao gói được lửa”. Chuyện ngoại tình dù có khéo che đậy đến mấy thì cũng sẽ có lúc lọt ra ngoài. Những điều tiếng từ người thân, họ hàng, dư luận còn theo người phụ nữ đến suốt đời, nhất là ảnh hưởng tới con cái thì hậu quả càng lớn hơn.





Theo Ngọc Bình ( Giadinhnet/Mẹ&Bé)