Bẽ mặt vì lỡ bốc phét "bố làm to"

Một trong những tật xấu tuy không hại đến ai, nhưng rất dễ đem lại “vạ miệng” với bạn trẻ là trò “chém gió”. Ngồi với nhau ở quán nước, “chém” vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, thôi thì cũng tạm cho qua, ai để ý chi tiết từng câu nói làm gì!



Thế nhưng, một vài người trẻ lại ảo tưởng đến mức đi tới đâu cũng “chém lia lịa” về bản thân, tung mình lên tận mây xanh nhằm gia nhập thế giới sang chảnh mà họ thường tưởng tượng ra. Các hot girl cũng không thoát khỏi “vòng xoáy” thích “chém”, vì muốn người khác phải nể cái mác tiểu thư, sang chảnh nên các nàng lần lượt “tâng” phụ huynh lên thành Chủ tịch hội đồng quản trị, rồi giám đốc điều hành...



L.K (sn1991) nổi tiếng nhờ làm MC cho một chương trình truyền hình, và xuất hiện vài lần trên các kênh quảng cáo thương hiệu. Muốn giữ hình tượng hot girl xinh xắn, nhưng L.K lại luôn thể hiện mình như… quý bà sang trọng, bằng cách ăn nói chảnh chọe, tập tành đi chơi ở chỗ VIP, gương mặt chỉ “đáng yêu” trên tivi còn ở ngoài đời bao giờ cũng phải “ngẩng trên trời”.



Dường như thế chưa đủ, cô nàng còn tạo cho mình vỏ bọc là “tiểu thơ” khi “tâng” chức vụ cho bố là “Phó giám đốc một trung tâm thể thao”… hàng đầu Việt Nam.



Vỏ bọc “đẳng cấp” hot girl có “bố làm to” đem lại cho L.K những mối quan hệ đắt giá. Ai không biết thì cứ nghĩ “Đúng là VIP có khác, bảo sao suốt ngày đi ăn chỗ đắt tiền, xài đồ hiệu”.



Nhưng với bạn bè đã từng biết L.K từ bé, thì cực kỳ ngạc nhiên bởi nhà cô bạn ở sâu trong một con ngõ nhỏ, bố mẹ làm công nhân viên chức bình thường chứ nào phải giám đốc gì. Ai thân thiết còn biết rõ, L.K có được đồ hiệu và những bữa ăn đắt tiền ở khách sạn 5 sao là do cặp kè với các “chú” đại gia giàu, nhưng già!



Chuyện lan ra, L.K có thể đã biết, hoặc vẫn cố lờ đi mà đi tới đâu, cô nàng vẫn tiếp tục “chém” về thân thế, về cuộc sống sang trọng “đi mượn”. Mặc cho người khác dè bỉu, L.K thản nhiên mang cái danh ảo “bố là phó giám đốc trung tâm thể thao” đi bốc phét, nhằm “câu” được những chàng nhà giàu mà cô nàng đang nhắm tới.







Hot girl cũng "chém gió" thành thần! (Ảnh minh họa)

Hot girl cũng "chém gió" thành thần! (Ảnh minh họa)



Theo PLXH

Hay như D (SN 1989), hot girl tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho teen từng gây ồn ào khi “thổi gió” khắp nơi bố mình là Giám đốc… Interpol. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, và D nghiễm nhiên là hình ảnh đáng mơ ước của nhiều teen girl khác: tiểu thư xinh đẹp có bố làm to, nếu như không ít người biết rằng bố D là công an phường.D có một gia đình hoàn toàn bình thường giống bao teen khác, chỉ có cô là “không bình thường” khi cố gán cho bố mình một cái chức “to oành và khá thế lực”, để người khác nhìn vào mà… nể. Bạn bè cho rằng, chắc là vì muốn gia nhập thế giới của “dân chơi” nên D mới “chém gió thành bão” như vậy.Không giống L.K và D nói trên, M.T ( SN 1993) chỉ là một cô nàng bình thường, nhưng lại rất “khát khao” thành hot girl nên từ rất lâu đã miệt mài gửi ảnh lên các trang báo mạng xin làm model ảnh.Gương mặt của T không có nét nổi bật, dù gửi nhiều ảnh tuy nhiên đến giờ cô bạn vẫn “chìm nghỉm” ở đâu ấy. Tức mình, M.T bèn tìm cách bốc phét cho thân thế của mình trở nên sang trọng hơn, nhằm vớt vát chút sĩ diện với bạn khi mãi vẫn chưa thành hot girl.T “chém” với bạn, mẹ là Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sắt, còn bố làm đại sứ ở nước ngoài. Chính vì danh giá gia đình nên T bị “cấm” không tham gia con đường trở thành mẫu ảnh, chứ thực ra các báo đều muốn lăng xê T “điên đảo”.Chứng minh cho lời nói của mình, nhiều lúc ngồi với bạn T còn giả vờ “chém gió” qua điện thoại: “Mẹ à, bố lại đi Mỹ hả mẹ? Lúc nào bố cũng đi công tác chẳng quan tâm con gì cả. Hay mẹ đền cho con chuyến sang New York chơi với bố đi!”.T còn “khôn” đến mức chỉ bốc phét với bạn ngoài xã hội, chứ bạn học cũ thì “chớ dại” bởi không giấu nổi những lần họp phụ huynh. Nhiều bạn cứ gật gù khen cô nàng sướng, có bố làm đại sứ nên đi nước ngoài như… đi chợ.Nhưng đã là bốc phét, thì trước sau gì cũng lòi cái đuôi bởi một tay sao che nổi cả bầu trời? Khi bị một cậu bạn hỏi “Ơ, mẹ ấy là Chủ tịch hội đồng sắt thép N à? Chú tớ cũng làm ở đấy. Chủ tịch là ông gì cơ mà? Thế mẹ ấy tên gì, có biết bác X là Tổng giám đốc không?” thì T ú ớ, chẳng trả lời nổi.Thật khổ cho T, nào có biết bác X hay chú Y nào, cái công ty sắt thép N chỉ là do cơn “chém” trong phút bất chợt mà thôi. Chuyện T “chém gió” về bố mẹ lan đi khắp nơi, chẳng biết có giúp cô nàng từ bỏ thói quen bốc phét để “nâng cấp” bản thân hay không?