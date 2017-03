Bị “ám” vì xem quảng cáo kinh dị!

Cha mẹ không nên cho trẻ xem những hình ảnh gây hoảng sợ trên tivi. Trí não của trẻ còn non nớt, chưa thể phân biệt thật hư. Não của trẻ được ví như tờ giấy trắng, người lớn có thể vẽ bất kỳ điều gì trên đó và cho dù có bôi xóa thì hình ảnh vẫn còn tồn đọng trong trí của trẻ một thời gian. Trẻ cần được giải thích và trấn an. Nếu trẻ sợ quá thì hãy cho trẻ đi vệ sinh trong bô một thời gian. Nên cho trẻ nhìn bồn cầu không có vi khuẩn để trẻ an tâm...

Trong việc giáo dục trẻ nhỏ, phụ huynh cần tránh ba điều: không hù dọa, không la mắng, không đánh đập trẻ. Nghĩa là tránh mọi hình thức bạo lực, trong đó có những hình ảnh gây hoảng sợ, hoang mang trên sách báo, tivi...

Bác sĩ PHẠM NGỌC THANH, Đơn vị tâm lý, BV Nhi đồng 1