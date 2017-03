Bi hài chuyện đi vá màng trinh

Ảnh minh hoạ: Weirdasianews.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà (Hà Nội) chia sẻ, hôm đó một bệnh nhân đeo kính, trùm khẩu trang kín mít đứng lấp ló ngoài cửa phòng khám. Thậm thụt một lúc, cô gái mới quyết định bước vào nhưng chỉ bỏ mỗi kính còn để nguyên cả khẩu trang.

Theo lời kể của cô gái thì do một lần trót dại trao thân cho bạn trai, cô đã đánh mất cái "ngàn vàng" và nay muốn lấy lại. Nghĩ cô gái còn trẻ, xấu hổ nên mới giấu mặt như thế bác sĩ cũng thông cảm.

“Tuy nhiên, đến lúc lên làm phẫu thuật, dù nói thế nào, cô vẫn không chịu bỏ khẩu trang, thậm chí còn nối dối là bị cúm. Bác sĩ phẫu thuật, tư vấn cho bệnh nhân thế mà chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, tên tuổi chả biết có thật không nữa”, bác sĩ Dung cười nói.

Có chị em đứng ngoài cửa phòng khám đến hàng tiếng đồng hồ, cứ ngó vào rồi lại ra, đến mức bác sĩ phải gọi vào hỏi “muốn vá, hút hay làm gì’ thì người bệnh mới như được mở cờ trong lòng, nức nở tuôn một tràng: “Cháu bị bạn trai lừa. Cháu cứ nghĩ đã quan hệ là phải lấy nhau. Ai dè, sau một thời gian là hắn chuồn”. Thế là vừa làm phẫu thuật, cô gái vừa lầm bầm chửi “tiên sư thằng đấy, mong sau này nó vô sinh”.

Theo bác sĩ, xã hội thay đổi, nhiều bạn trẻ ngày nay có quan điểm thoáng hơn về việc quan hệ trước hôn nhân. Thế nhưng nhiều nam giới vẫn hy vọng người phụ nữ mình lấy vẫn còn trinh tiết, vẫn còn cái rèm mỏng manh ấy và chảy máu vào đêm tân hôn. Cũng vì thế, các dịch vụ vá màng trinh ngày càng nở rộ và cũng không hiếm những chuyện cười ra nước mắt như trên.Về mặt y học, ở các thiếu nữ chưa chồng, màng trinh thực chất là một màng mỏng ở cửa âm đạo, giống như một cửa ngõ giúp hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn, virus gây bệnh. Thế nhưng nhiều người lại cho rằng việc cái màng trinh ấy còn hay mất liên quan chặt chẽ đến sự trinh tiết của người phụ nữ.Ở một số nước như Ảrập, trinh tiết được coi là vấn đề rất ngặt nghèo, ảnh hưởng đến cuộc đời của các cô gái về sau, thậm chí là danh dự cả dòng tộc. Cũng vì thế, dịch vụ vá màng trinh được coi là cứu cánh để họ chứng minh bản thân còn trong trắng. Họ muốn đảm bảo rằng có máu chảy ra trong đêm tân hôn, nên sẵn sàng tiêu tốn hàng nghìn euro và chấp nhận bất cứ nguy cơ nào.Với phương Tây, quan niệm về sự trinh tiết rộng rãi hơn, vì thế, mục đích của việc đi tân trang lại chỉ để gây hứng thú hơn trong đêm tân hôn, không có cũng không sao. Còn tại châu Á có hiện tượng một số cô gái đi bán trinh, coi nó như một món hàng buôn bán. Lý do vì vẫn có người quan niệm rằng đàn ông quan hệ với phụ nữ còn trinh là một điều rất may mắn.Phụ nữ Việt Nam đi vá màng trinh không phải để đi bán trinh, mà chủ yếu do bị lỡ mất trinh với người không ưng ý, nay muốn lấy lại. Họ cảm thấy khó khăn khi giãi bày, chia sẻ thẳng thắn nên nghĩ rằng dùng thủ thuật để lấy lại “cái ngàn vàng” là sẽ yên mọi chuyện, bác sĩ Dung cho biết.Điều chị em quan tâm khi tìm đến dịch vụ này là “Vá rồi thì nó có như thật không?”, “Khi quan hệ có chảy máu như thật được không?”, “Bác sĩ phải cam đoan với em sau này chồng em không phát hiện ra”… Có trường hợp tư vấn để không vá, nhưng sau một tháng lại quay lại vì “suy nghĩ lại rồi, cuối cùng vẫn phải vá thôi bác sĩ ạ”. Có tháng, phòng khám thực hiện đến 15 ca.Cũng theo bác sĩ, đây là một thủ thuật đơn giản, nhẹ nhàng và nhanh chóng, chỉ mất khoảng 20 phút. Thực tế điều này chỉ làm cho chị em yên tâm hơn và thấy tự nhiên hơn. Thế nhưng họ phải chịu đau, và chi 7 triệu đồng để chỉ làm một cái màng mỏng rồi lại đi phá nó vào đêm tân hôn.Phẫu thuật hầu như không có biến chứng gì, trừ khi kỹ thuật của người bác sĩ không tốt, cắt xén không chuẩn khiến màng trinh không liền lại được, thậm chí còn rộng hơn, toác cả ra và không gây được chảy máu. Ngoài ra, có thể có một số biến chứng khác như thủng trực tràng, rò trực tràng âm đạo, nặng hơn thì chảy máu, nhiễm trùng…Không những thế, chuyện quan hệ sẽ đau hơn so với lần quan hệ đầu tiên của màng trinh nguyên bản. Sau thủ thuật, chị em cũng cần hạn chế vận động, kiêng quan hệ tình dục khoảng một tháng, bác sĩ Dung lý giải.“Tôi không phê phán việc ‘ăn cơm trước kẻng’, tuy nhiên khi đã lỡ, trước hết chị em nên thử nói chuyện cởi mở thẳng thắn hơn với đối phương, không phải giấu giếm là cách an toàn nhất lại đỡ tốn kém. Chỉ khi không còn lối thoát nào khác thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của y học”, bác sĩ Dung khuyến cáo.Ngoài ra, nếu có nhu cầu chị em nên đến các cơ sở có uy tín để được kết quả như mong muốn.

