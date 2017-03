Bi hài chuyện teen "dính" bẫy tình dịp Noel

“Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”



Dĩ nhiên khi đăng tải một topic tuyển tình, chủ nhân topic nào cũng muốn thu hút được sự chú ý, vì càng có nhiều người tham gia “ứng cử” thì càng chứng tỏ độ “hút khách”, độ “vip” của mình. Hơn nữa, nhiều người ứng tuyển thì sẽ có thêm sự lựa chọn, xác suất tìm được người ưng ý sẽ cao hơn. Điều này khiến chủ nhân của những bản “tuyển tình” hot không khỏi mát mặt.



Dù đã xuất hiện cách đây khá lâu, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm độ “hot”, trào lưu tuyển tình đi chơi mỗi dịp lễ lớn liên tục thu hút sự chú ý và tham gia “không mệt mỏi” của rất nhiều bạn trẻ.

Trên một diễn đàn, nickname girlsanhdieu… kể: “Sau khi minh đăng tin và up ảnh, mỗi ngày có đến cả mấy chục “ứng viên” comment, còn điện thoại thì cứ reo liên tục”. Một girl khác cũng tự hào khoe: “Gần Noel năm ngoái, hôm nào mình cũng có hẹn gặp mặt, hôm nào cũng cà phê và xem phim, bận rộn chẳng kém gì mấy “sao” nổi tiếng…”.



Nhưng không phải topic tuyển tình nào cũng hút khách. Một bạn nam nickname boysitinh…kể câu chuyện của mình: “Thấy việc tuyển người yêu cũng hay hay mà thực sự mình cũng đang cô đơn nên lập một topic tuyển bạn gái đi chơi Noel, trong topic mình nói lên mong muốn có một người bạn thực sự, up vài bức ảnh và…chờ đợi. Nhưng “mòn mỏi” chờ đợi cả chục ngày trời mà mãi chẳng có…ma nào thèm comment”.



“Khi đem thắc mắc hỏi mấy đứa bạn thì bọn nó phán một câu “xanh rờn”: topic của mày “nhạt toẹt” thế không em nào vô là phải rồi. Phải viết sao cho ấn tượng mới có nhiều người comment: không có Liberty hay SH thì ít ra cũng phải là có quả xe ga “hoa, lá độc đáo” hay ít ra phải nêu rõ quyền lợi các em được gì, ví dụ như: đi với anh được “bay” cả đêm hoàn toàn free hay đại loại thế… Sau một hồi giải thích chúng nó kết luận mình là…gà công nghiệp. Rồi còn xúm vào mắng vốn mình một trận vì cái tội…lẳng lặng hành động một mình” - bạn nam này kể thêm.



Nghệ thuật…lừa tình?



Sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn nhưng T.Lan (sinh năm 1994, Hà Nội) lại là người duy nhất trong nhóm chưa có bạn trai. “Noel năm ngoái bọn bạn ra “nghị quyết” nếu không có người yêu thì không cho…đi chơi cùng. Vậy là mình đành ngậm ngùi up vài bức ảnh rồi lập một topic để quyết tuyển được một “mảnh tình” đi chơi noel” - Lan kể.



Khi nhận được số lượng ứng cử cao bất ngờ, Lan và đám bạn thân đã phải lên hẳn một…kế hoạch tỷ mỉ cho việc “tuyển tình”. Vì quá nhiều ứng cử viên nên việc tuyển tình của các cô nàng này cũng có các vòng và những quy định “ngặt nghèo” chẳng kém gì một cuộc thi… hoa hậu.



Nhưng dù đã phải trải qua cả tuần “làm việc” vất vả nhưng dốt cuộc đêm Noel Lan vẫn phải một mình. “Nhìn ảnh thì chàng nào cũng như hotboy, nhưng đến khi gặp ngoài đời thì mới…ngã ngửa”.



Lan kể: “Một chàng nhìn qua webcam thì trông không khác gì trai Hàn Quốc, nhưng khổ nỗi lại cao không đến 1m60, chàng thì ngoài đời với ảnh nhìn khác nhau một trời một vực, còn chàng nhìn không đến nỗi nào thì lúc đến gặp mặt lại vác theo chiếc…wave tầu”.



Kết cục là đám bạn cô nàng đành lắc đầu lè lưỡi: “Nghị quyết cũng có lúc buộc phải thay đổi, có lẽ số mày là số cô đơn…”.



Một thành viên khác thì đau lòng vì sau một vụ tuyển tình “mất cả chì lẫn chài”. Cậu bạn kể: “Mình đã cẩn thận xem ảnh, nhìn webcam trước rồi mới quyết hẹn gặp mặt một em mà dốt cuộc vẫn bị…lừa tình. Nhìn qua webcam, cô nàng xinh như mơ, đến lúc gặp mới…té ngửa. Lại đã lỡ hẹn đưa nàng đi chơi nên dù không muốn vẫn phải chịu đựng cả ngày lang thang mấy quán cafe và rạp chiếu phim”.



“Hôm đó cô nàng lại nhất quyết không cho mình đưa về tận nhà, mà viện cớ bắt taxi. Mình cũng mừng thầm vì…thoát. Ai dè về đến nhà sờ đến ví thì... không thấy đâu. Không biết rơi chỗ nào hay là…nhưng sau hôm đó cô nàng cũng biến mất tăm, số điện thoại không thể liên lạc…”.



Để bớt cô đơn? Để không thua kém bạn bè? Để chạy theo trào lưu, hay đơn giản chỉ là để giải trí cho đỡ buồn? Có hàng ngàn lý do để những mục “tuyển tình” trong các diễn đàn tiếp tục “nóng” mỗi ngày. Nhưng dù lý do là gì thì thú tiêu khiển này cũng đang lãng phí của teen những khoảng thời gian quý báu, mà lẽ ra nên dành để tập trung cho việc học tập.





Theo Cao Thùy Thơm ( VNN)