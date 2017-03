Bi hài những kiểu "cấm vận' chồng

Chị Hương (Ba Đình, Hà Nội) dạo này như ngồi trên đống lửa vì vợ chồng chị đang trong cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Chồng chị cho rằng, việc tránh thai là việc của đàn bà, chồng chị không có nghĩa vụ đấy nên chị vô cùng ấm ức.



Ban đầu, chị cũng tìm hiểu và uống thuốc tránh thai nhưng do cơ địa của chị không tốt nên cứ uống vào là mặt mày chị lại xa xẩm, buồn nôn và chẳng làm được việc gì. Được chồng động viên, chị đi đặt vòng nhưng cơ thể chị cũng không chịu được, đành phải tháo ra. Biện pháp cuối cùng là dùng bao cao su nhưng chồng chị lại không chịu. Anh Huân, chồng chị cho rằng, dùng bao cao su giảm khoái cảm, bất tiện khi đang dạt dào cảm xúc tự nhiên phải "dừng hình" để lấy "áo mưa", rồi vợ chồng cho rằng, dùng cái đấy khác gì đi với gái "bóc bánh trả tiền".



Thấy chồng nói vậy chị sợ cứ ép chồng dùng "áo mưa" thì lúc "hành sự", chồng khó mà "lên đỉnh". Từ đó, mỗi lần "hành sự" xong là chị lại lo nơm nớp vì sợ dính bầu.



Và cứ thế, khi cuộc giao hoan của hai vợ chồng kết thúc, chồng chị chỉ 2 đến 3 phút là lăn ra ngáy khò khò, mặc cho chị đứng lên ngồi xuống không yên. Và cứ mỗi lần như thế, chị lại đếm từng ngày để mong chờ đến ngày "đèn đỏ".



Tình trạng như vậy kéo dài được một tháng, không thể chịu nổi được nữa bởi chị cảm thấy như mình bị xúc phạm, chả còn ý nghĩ gì mỗi khi vợ chồng gần nhau. Chị quay ra nói chồng: “Nếu anh dứt khoát không dùng bao và coi tránh thai là việc riêng của em thì đừng đụng đến em nữa”.



Chồng chị cho rằng tuyên bố trên của vợ là rất cùn nên ra vẻ ta đây không thèm, nằm quay lưng với vợ, một lúc sau đã ngáy khò khò. Chị vợ ấm ức nhưng tặc lưỡi cho là “nhẹ nợ” nên chẳng mấy chốc cũng ngủ luôn. Đêm thứ nhất, thứ hai... trôi đi bình yên. Đến ngày thứ 10 thì cả hai đều thấy khó chịu. Chẳng ai bảo ai, cả hai lại có đêm "mặn nồng" và sau đó một tháng, chị phải đi giải quyết "hậu quả". Bao nhiêu công sức phòng tránh thai cuối cùng đi toi bởi những nhớ nhung sau những ngày "cấm vận".



Chị Lan (ở La Khê, Hà Đông) lại gặp trường hợp trái ngược với chị Hương. Chị cấm vận chồng chỉ vì mỗi cái tội anh dùng "áo mưa". Số là sau khi sinh xong đứa con thứ hai được một tháng, chồng chị đã không nín nhịn được nữa và tỏ ý muốn gần gũi vợ. Thương chồng, chị đồng ý. Anh chồng hí hửng tạm biệt vợ đi làm và không quên nhắn nhủ chị một câu: "Tối, anh sẽ cho em một bất ngờ lớn".



Háo hức chờ đợi bất ngờ bao nhiêu thì chị lại đau đớn bấy nhiêu. Chồng chị vốn muốn "đổi gió" nên anh mua ngay loại bao cao su có gai chằng chịt để cùng vợ "lên đỉnh". Ai ngờ, vừa mới vào cuộc, chị Lan đã hét toáng lên khiến mẹ chồng ngủ ngay phòng bên cạnh tưởng có chuyện gì chạy sang gõ cửa. Xấu hổ với mẹ, nên chị đành nói con ngủ mơ để mẹ chồng quay về phòng ngủ tiếp.



Ai dè, chính ý tốt của chồng chị lại phản tác dụng bởi chị mới sinh xong, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình thường nên khi vừa mới vào cuộc, cái "áo mưa" của chồng đã khiến chị nghĩ ngay đến lúc "lâm bồn". Bực mình cho rằng mình đã cố chiều chồng mà chồng còn không hiểu nên chị quay sang "cấm vận" anh luôn.



Vợ chồng chị từ đấy như "mặt trăng, mặt trời", không ai nói với ai câu nào. Chị rơi vào trạng thái buồn rầu, trầm cảm rồi chị bị mất sữa. Lo lắng cho vợ và con, có mỗi chuyện như thế mà lại gây hậu quả xấu như vậy. Cực chẳng đã chồng phải mời bác sĩ tâm lý về để điều trị cho vợ.



Hải Anh (Triều Khúc, Hà Nội) lại có lý do cấm vận chồng rất dớ dẩn, chỉ vì hai vợ chồng đùn đẩy nhau trách nhiệm đón con nên chị tức tối quay ra "cấm vận" chồng cho "bõ ghét".



Số là chồng chị rất bận bịu không mấy khi để ý vợ phải tất bật đưa đón các con. Chị thì cứ nghĩ rằng anh cố tình về nhà muộn để có thời gian cùng mấy ông bạn "vàng", "chén chú chén anh" ngoài quán bia. Đem chuyện gia đình tâm sự cùng mấy vào cô bạn "gia cát lượng" cùng cơ quan, chị được chỉ dạy cho vài chiêu quản lý chồng, chị đã áp dụng ngay.



Buổi sáng thứ hai đầu tuần, trước khi đi làm, chị nhắc nhở chồng là đón con vì dạo này cơ quan chị bận nhiều việc, không về sớm được như mọi khi. Anh chồng à ừ rồi phóng xe đi làm. Chiều đến, đúng giờ đón con, anh chồng lại gọi điện cho chị nói là có việc đột xuất, chị nhờ ai đón con hộ. Biết là chẳng nhờ nổi ai nên chị đành về sớm và làm công việc như thường lệ. Cứ thế, một chiều rồi hai chiều... cho đến chiều cuối cùng của tuần học, anh vẫn gọi điện và nêu những lý do anh không thể đón con.



Bực mình, tối về đến nhà vợ chồng chị bắt đầu to tiếng. Sau một hồi "khẩu chiến" chị quay ra quát chồng: "Thôi, từ nay anh cứ đi ôm mấy ông bạn "vàng" của anh đi, anh ôm càng lâu tôi càng mừng, cấm anh từ giờ đừng động đến người tôi nữa". Như bị xúc phạm, bởi anh nghĩ rằng mình lăn lộn kiếm tiền như thế vợ lại không hiểu lại còn bày đặt giận dỗi này khác. Anh dứt khoát "Không động thì không động, tôi mệt mỏi lắm rồi".



Sau đó anh chị lại làm lành quay về ngủ chung giường, nhưng cứ nghĩ đến nỗi bực dọc lại nghẹn lên cổ và chị không thể nồng nhiệt với chồng như xưa.



Theo các chuyên gia tâm lý, vợ chồng phải cảm thông, san sẻ việc nhà. Một trong hai người bận rộn, người khác sẽ đảm đương thay nếu có thể. Không nên vì thế mà “cấm vận” chồng một cách máy móc. Cần trao đổi để cả hai cùng thông cảm, hiểu nhau và lựa chọn giải pháp tốt nhất để tạo điều kiện tốt nhất cho con cái.



Vợ chồng cũng nên thống nhất cách phòng tránh thai. Tuy nhiên, người vợ là người nên chủ động trước bởi lỡ mang thai ngoài ý muốn phải "giải quyết" thì các chị là người gánh hậu quả đầu tiên về tinh thần và sức khoẻ. Không ai muốn bị xếp vào “lãnh cung” vì thế, dù bất kỳ nguyên nhân nào cũng cần được vợ chồng chung vai tháo gỡ.





Theo Mẫn Chi (VietnamNet)