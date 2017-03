Bi hài những pha khiến “của quý” bị thương

Đang mặn nồng cùng bà xã thì anh Quang (31 tuổi) ở Đống Đa, Hà Nội bỗng thấy đau ở vùng kín. Ngay sau đó, cả hai vợ chồng anh đều hoảng hốt khi thấy một vạt da ở thân "cậu nhỏ" rách ra và máu xối xả chảy.



"Thủ phạm" gây ra vết thương đặc biệt của anh Quang lúc sáng sớm chủ nhật vừa rồi chính là chiếc niềng răng trong miệng vợ anh. Cách đây mấy hôm, chị đi chỉnh răng và được bác sĩ cho đeo niềng. Chị không ngờ, nó lại có thể gây thương tích cho chồng khi chị dùng miệng âu yếm anh.

Chuyện chăn gối quá say đắm cũng dẫn đến những tình huống bi hài (ảnh minh họa: Eva.net)









Một trường hợp khác, anh Lê Văn L. ngụ huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết: “Tôi đang ngồi trên xuồng xúc thức ăn rải xuống ao nuôi tôm thì bất ngờ gió giật mạnh làm té xuống nước. Mặc dù né được chiếc quạt đang quay nhưng tà áo bị dính nhẹ vào cánh quạt nên tôi bị giật ngược trở lại, xoay tròn dưới nước theo quạt mấy vòng. Khi đứa con trai trên bờ tắt được máy và quạt thì quần áo tôi đã bị quấn cuộn vào cánh quạt, lớp da bên ngoài “của quý” cũng mất luôn, máu chảy xối xả”.

Vợ chồng anh Quang lo lắng nhưng ngại đi gặp bác sĩ nên đã tự dùng băng gạc cầm máu. Thế nhưng suốt cả ngày, vết thương vẫn rỉ máu ra và anh rất đau đớn. Cuối cùng, 6 giờ tối hôm đó, anh phải tìm đến một phòng khám tư nhân ở Cầu Giấy nhờ bác sĩ giúp đỡ. Tại đây, anh đã được khâu cầm máu vết thương và hướng dẫn cách giữ vệ sinh để phần này mau lành.

Tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, cuối năm 2010, có tiếp nhận bệnh nhân 28 tuổi, ở Đồng Nai do đứng cạnh máy xay lúa bất ngờ bị guồng quay cuốn chiếc quần rồi lôi vào trong, đã phải nhập viện với tình trạng "thanh kiếm" đầm đìa máu vì bị bóc trần.



Để bảo vệ "khả năng chinh chiến" của dương vật nạn nhân, sau khi bóc tách phần da bị máy tuốt lúa nghiến đứt, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu bằng cách vùi "tấm thân trần" vào dưới phần bìu.







Một vài quý ông lại gặp phải những “tai nạn” hy hữu như: Ông Nguyễn Văn C. (Thái Bình) khi uống rượu xong về nhà cởi bỏ bớt quần áo, ông chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng mảnh để đi ngủ cho mát. Bị mấy đứa trẻ trong xóm lấy sợi cước dùng để khâu nón buộc chặt của quý của ông C. vào thanh cửa sổ khi của quý của ông đang trong tình trạng “say mèm”.



Khi tỉnh dậy ông C. quá hoảng loạn đã bị thắt chặt hơn mấy nút buộc khiến càng động vào thì của quý càng đau và sưng lên. Sau đó, gia đình ông đã phải đưa ông lên bệnh viện để các bác sĩ tìm cách cắt sợi cước.





Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cũng tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân H. (Khánh Hòa) Trong lúc đang say sưa, cô bạn anh đã cắn rách vỏ “bảo kiếm” của anh. Các bác sĩ đã tiến hành may áo mới cho anh. Sau 3 tháng điều trị phần của quý của anh H. mới trở lại bình thường.



Lại có trường hợp, một cậu bé 11 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội đã lấy dây đồng để chọc vào bộ phận sinh dục của mình. Phần dương vật của cháu bị sưng lên và bị viêm đường niệu đạo vì sợi dây đồng nhỏ ấy.







Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Vang (Khoa ngoại, Phó trưởng khoa khám cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ trên Phunutoday cho biết, các trường hợp của bệnh nhân bị thắt chặt của quý nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến hoại tử của quý. Nhiều trường hợp nhập viện không kịp thời biến chứng còn đau lòng hơn rất nhiều.



Các bác sĩ cũng khuyến cáo, mặc dù hầu hết các “của qúy” đều... xài tốt sau khi được “sửa chữa”. Nhưng các quý ông cũng nên cẩn thận trong khi “hành xử” cũng như trong công việc hàng ngày. Bởi bình quân một ca “chữa súng” hoàn chỉnh mất khoảng 14-15 triệu đồng và thời gian điều trị ít nhất cũng 3-4 tháng.