Bi hài osin trẻ dại trai

Khi osin thất tình









Theo Lam Giang ( Dân trí/ ĐV)



Osin đầu tiên nhà chị Tuyết cao nghều, đen nhẻm. Cô bé 17 tuổi này trông thật thà, xởi lởi và chăm làm, hơi tự ti vì vẻ quê mùa và gầy gò của mình. Một bữa, cô bé hớn hở nói với Tuyết: “Giờ cháu mới biết dáng cháu là chuẩn cô ạ”. Tuyết hỏi ai bảo thế, cô bé khoe: “Cái anh ở quán bà Gái đầu ngõ ý. Anh ấy bảo cháu da nâu ấn tượng, dáng thon, chân dài miên man, nên đi làm người mẫu. Hi hi, cháu buồn cười quá”.Kêu buồn cười nhưng từ hôm đó, cô bé soi gương suốt ngày, lại còn bôi trộm son của bà chủ rồi kiếm cớ lượn ra quán bà Gái, tối về lại kể về anh chàng kia. Sợ rắc rối, Tuyết bèn tìm hiểu về “chàng trai ở quán bà Gái” và hoảng hồn khi biết anh chàng nghiện ma túy, không việc làm. Chị cấm osin không được ra đó hay quan hệ với anh chàng kia nữa, nếu không sẽ đuổi việc. Cô bé nghe lời nhưng vật vờ buồn bã suốt 12 ngày, cuối cùng nói với chủ: “Cô cho cháu nghỉ, đi kiếm chỗ khác. Chứ cháu ở ngay cạnh người mình yêu mà bị chia rẽ như thế này thì chịu không nổi”.Cô osin thứ hai cũng 17 tuổi, đến sau đó 5 ngày. Rút kinh nghiệm, Tuyết giao hẹn: “Không yêu đương gì hết, vài năm nữa đủ tuổi rồi muốn yêu gì thì yêu”. Cô bé nghe lời, làm việc chăm chỉ, ngoài thói nghiện phim Hàn ra không có nhược điểm gì. Một ngày đi làm về, Tuyết hoảng hốt thấy nhà tanh bành đồ chơi, bàn bếp đầy bát đĩa bẩn, còn đứa con út ị đùn chưa được thay rửa. Gọi mãi mới thấy osin chui ra từ gác xép, mặt sưng húp, ướt đầm. Thấy bà chủ hỏi, cô bé khóc òa lên: “Thằng Hải nó bỏ cháu rồi cô ơi”.Hỏi mãi mới rõ, “thằng Hải” là anh thợ xây đang thi công ngôi nhà 5 tầng bên hàng xóm. Osin giấu quá kỹ nên bà chủ không biết mối tình say đắm bốn tháng liền của cô. Nhưng chẳng hiểu sao nhà chưa xây xong mà anh không đi làm nữa. Cô bé hỏi mấy thợ khác, người bảo anh chê lương ít nên chuyển nghề, người nói anh về quê vì vợ mới đẻ thằng cu. Tóm lại là anh chàng mất hút không nhắn một lời với người yêu bé bỏng, còn cô gái chẳng biết anh ở đâu mà tìm.“Thế mày đã ăn nằm với nó chưa?”, bà chủ lo lắng hỏi. Cô osin lại òa lên nức nở: “Hu hu, rồi cô ơi. Nhưng cô không phải sợ cháu chửa đâu, nó cho cháu uống thuốc khẩn cấp rồi”. Sau hơn một tuần mà cô bé vẫn vùi đầu vào nỗi đau thất tình, chẳng ngó ngàng gì đến công việc, chị Tuyết đành phải cho nghỉ.Để ý một thời gian, chị Dương (Xuân Đỉnh, Hà Nội) khẳng định mình bị osin rút trộm tiền trong ví, “ăn gian” tiền chợ, “ỉm đi” số tiền ông chủ quên trong túi quần, lại còn trộm mỹ phẩm, váy áo cũ của Dương mang lên mạng… thanh lý. Bị dọa đem ra công an, cô nàng đành thú nhận là khi bế em ra công viên chơi có quen một anh, chiều nào cũng gặp rồi thành yêu. Chàng gần đây kêu mắc bệnh không có tiền chữa, nàng xót nên xoay đủ cách để giúp. Hỏi anh ta làm nghề gì, nhà ở đâu, cô ngơ ngác bảo không biết.Ít hôm sau, Dương sửng sốt khi mấy bà hàng thịt, hàng cá ở chợ cóc gần nhà đến tận nơi đòi tiền hàng, tổng gần 3 triệu đồng. Hóa ra osin tuy khai tăng tiền chợ nhưng hơn tháng nay vẫn chưa trả cho mấy bà này đồng nào, bảo cuối tháng chủ em thanh toán một thể. Biết ngay đây là chiêu “giúp đỡ” người yêu của osin, Dương đành cho cô ta nghỉ việc.Rắc rối của Dương chưa là gì so với gia đình anh Vĩnh (Đống Đa, Hà Nội). Ít ngày sau khi cô osin 19 tuổi xin về quê giỗ bà, cả mẹ và anh trai cô ta kéo lên bắt đền. Hóa ra cô nàng có bầu, sợ không dám phá nên phải kể với mẹ. Khi bị hỏi “tác giả”, cô khai bị ông chủ cưỡng hiếp. Vĩnh giận quá, dọa gọi công an đến lôi cô gái đi xét nghiệm AND, nếu không phải con anh thì cô ta phải trả chục triệu đồng tiền xét nghiệm và ra tòa vì tội vu khống. Sợ hết hồn, cô nàng đành thú nhận là trót dại với một ông trung niên có vợ con trong ngõ. Khi cô có bầu, ông ta bảo phá ngay, kẻo vợ ông mà biết thì kiểu gì cũng cho cô “ăn” axit. Sợ đau, cô gái lần lữa cho đến lúc thai to, cuống lên về cầu cứu mẹ. Cô chỉ định đổ bừa chủ nhà cho xong, không ngờ mẹ lại đi “đấu tranh” với anh Vĩnh.Biết osin trẻ rắc rối hơn người có tuổi nhưng nhiều nhà vẫn thuê vì không kiếm được ai khác, hoặc vì các cô gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn, lại không bảo thủ và “khó bảo” như các bà. Để “an toàn”, chủ nhà nên quan sát, thẩm định kỹ trước khi nhận, có cam kết rõ ràng với họ về những gì không được phép làm, đồng thời “để mắt” thường xuyên.Đó là cách chị Dương áp dụng sau sự cố với osin đầu tiên, nhờ thế mà mấy cô sau không gây phiền toái gì. Chị kể: “Có một cô khi bắt đầu phải lòng đã theo đúng cam kết là nói thật với tôi, và chỉ gặp người yêu vào ngày nghỉ hằng tháng, trước khi thôi việc để học nghề”, chị nói.Tuy nhiên, chị Dương cho rằng, yêu đương là điều tất yếu với các cô gái trẻ, và cũng là quyền của họ. “Dù có chuyện léng phéng dại dột hay không thì rốt cuộc các cô cũng xin nghỉ về lấy chồng. Nếu yêu thì mình cũng không có quyền cấm, nên tốt nhất là có giao ước trước, khi một bên thấy không thỏa mãn thì ngừng hợp đồng”, Dương nói.Và cũng vì thế, khi thuê các cô gái trẻ làm giúp việc, chủ nhà nên xác định trước là sẽ khó được dài lâu.