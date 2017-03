Bị hầu tòa vì “cưỡng hiếp” vợ đêm tân hôn

Ngoài vụ việc xảy ra trong đêm tân hôn, ông chồng này còn bị buộc tội 4 lần khác cưỡng hiếp vợ trong cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm của họ.







Bức xúc trước hành động của người chồng, cuối cùng cô vợ trẻ đã phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát sau khi bị chồng cưỡng ép quan hệ tình dục 2 lần trong 2 ngày liên tiếp. Tuy nhiên chồng cô đã một mực phủ nhận những lời buộc tội đó.Richard Crabb, một công tố viên của tòa án Exeter Crown nói, thái độ của người chồng đối với cô vợ hoàn toàn thay đổi sau đám cưới và cho rằng anh ta có quyền được làm như thế. Ông chồng tiếp lời: “cô là vợ tôi, tôi được phép làm thế” khi vợ anh ta phàn nàn về việc bị cưỡng ép quan hệ tình dục trước tòa.Cũng theo lời kể lại của người vợ thì ông chồng này đã cưỡng hiếp cô khi cô đang mang bầu ở giai đoạn sắp sinh. Một lần khác là lúc cô mới sinh em bé bằng phương pháp mổ, khi mà vết mổ chưa lành người chồng đã bắt quan hệ tình dục. Ngoài ra còn có 2 lần khác chồng cô bắt phải quan hệ khi cô hoàn toàn không hứng thú.Ông chồng cho rằng những lời nói của vợ là “gắp lửa bỏ tay người”. Tuy nhiên, người vợ phủ nhận những cáo buộc cho rằng cô đã bày ra lý lẽ để tố cáo chồng cũng như để tống khứ người chồng ra khỏi cuộc sống riêng tư của cô.Cô vợ kể lại: “Tôi rất sợ anh ấy. Tôi biết lúc này anh ấy đang rất tức giận. Tôi sợ anh ấy sẽ mang các con đi. Chúng là niềm an ủi trong cuộc đời tôi. Tôi như chết lặng người. Tôi biết điều này nghe có vẻ rắc rối, nhưng đó là sự thật. Tôi cũng rất yêu anh ấy, nhưng tôi không muốn sống như thế này nữa. Đêm tân hôn, tôi nhớ là tôi đã nói “không” chỉ bởi vì tôi đã là vợ của anh ấy, như vậy tôi có quyền nói không. Tôi đã nói như thế rồi ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh lại tôi thấy anh ta nằm trên người tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn không có hứng thú, đó là lý do tôi nói không”.Sau khi sự việc xảy ra, tòa án đã can thiệp vào chuyện của đôi vợ chồng trẻ, và hiện tại phiên tòa vẫn đang được xét xử.