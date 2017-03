Bi kịch của người chuyển giới - Bài 3: Luật có nên xem xét?

Các nước quy định về chuyển giới ra sao? Chuyển giới không phải chuyện lạ với nhiều nước trên thế giới, từ Mỹ, Canada, Serbia… ở phương Tây cho đến Thái Lan, Singapore, Philippines, Ấn Độ… ở phương Đông. Argentina vừa cho phép chuyển giới và thay đổi giới tính trên các giấy tờ liên quan vào ngày 3-10-2012. Hầu hết các nước cho phép chuyển giới không giới hạn cá nhân muốn chuyển giới bắt buộc phải có bộ phận sinh dục của giới tính mình không mong muốn. Ngoài Thái Lan là trung tâm chuyển giới số một thế giới, bất ngờ là vị trí số hai thuộc về đất nước Hồi giáo Iran. 25 năm về trước, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khomeini đã ban hành luật cho chuyển giới và thay đổi giới tính trên giấy tờ liên quan, hiện tại chính phủ Iran chi trả 50% chi phí chuyển giới. Tháng 6-2012, chính quyền tỉnh Alberta (Canada) đã khôi phục chi trả bảo hiểm y tế cho phẫu thuật chuyển giới đã bị ngưng ba năm trước. Tháng 9 vừa qua, một thẩm phán bang Massachusetts (Mỹ) đã phán quyết cho một phạm nhân 63 tuổi phạm tội giết vợ được chuyển giới bằng tiền của chính phủ. Chính quyền bang kháng cáo nhưng chưa có kết quả. Trang web Cơ quan An ninh xã hội của Mỹ đưa cụ thể thủ tục để người đã chuyển giới xin thay đổi giới tính trên hồ sơ an ninh xã hội: Ngoài các giấy tờ khai báo nhân thân phải có thư của bác sĩ xác nhận đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới cho người này. Trang web Sở Giao thông tỉnh Ontario (Canada) đăng cụ thể thủ tục để người chuyển giới xin thay đổi giới tính trong giấy phép lái xe, cũng yêu cầu có thư của bác sĩ xác nhận đã phẫu thuật chuyển giới. ĐĂNG KHOA Không lo chuyện chuyển giới ồ ạt Những người đồng tính nam có hai dạng là “top” và “bot”. Trong quan hệ tình cảm, top giữ vai chồng còn bot giữ vai vợ, họ đều là bóng kín (không muốn chuyển giới). Top và bot có tình cảm với nhau chứ không có tình cảm với người chuyển giới. Trong khi đó, người nam chuyển giới (bóng lộ) thường có tình cảm với trai thẳng (tức người dị tính, không thuộc thế giới thứ ba). Nhưng trai thẳng thì thường ít yêu người chuyển giới, họ chỉ quan hệ vì tò mò. Do vậy, bóng lộ là dạng khó tìm người yêu nhất, chẳng ai muốn nếu không có nhu cầu mãnh liệt phải chuyển giới. Nói vậy để thấy không phải ai trong thế giới thứ ba cũng thích chuyển giới, không lo chuyện người ta sẽ chuyển giới ồ ạt nếu luật cho phép. NTĐ,người đồng tính (670/87/22 Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP.HCM) Tội phạm không thể lợi dụng Có ý kiến nói rằng không cho chuyển giới rộng rãi vì sợ bọn tội phạm lợi dụng chuyện chuyển giới để lẩn tránh. Không thể có chuyện như vậy. Việc phẫu thuật, tiêm hormone chỉ làm thay đổi cơ thể, còn khuôn mặt vẫn như vậy. Quan trọng nhất là dấu vân tay thì trước hay sau chuyển giới vẫn không thể thay đổi. Nguyễn Đức Hiếu,đã chuyển giới với tên là Bảo Hân (262/7 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM)