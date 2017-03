Bi kịch gia đình vì cá độ bóng đá

Thế nhưng, bởi quá say mê cá độ, anh dành hết đồng lương công chức còm của mình vào những giải đấu bóng quanh năm. Số tiền chị tiết kiệm được anh cũng mượn luôn. Chiếc xe máy bố mẹ chị cho thêm tiền để mua cũng bị anh cắm năm lần bảy lượt rồi bán hẳn. Anh còn đi vay nợ khắp nơi, đến nỗi bây giờ bạn bè, gia đình hai bên giờ thấy anh mượn tiền là kiếm lý do từ chối ngay.

"Mỗi lần thua độ, anh ấy còn mắng vợ chửi con. Rồi gần đây, chồng tôi bỏ hẳn cả công việc đang làm, ngày ngủ, đêm thức, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Tôi đã cố đủ mọi cách rồi, từ nhẹ nhàng nhắc nhở, cố sức làm trả nợ mong chồng động lòng, đến quyết liệt ngăn cản mà chẳng ăn thua. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cảnh sống này", chị Hòa thổ lộ. Chị đã viết sẵn đơn ly hôn và chỉ đợi chữ ký của chồng.

Những ngày này, trong khi nhiều gia đình, các thành viên hồ hởi, cùng chung niềm vui đón chờ xem những trận đá bóng, thì không ít cặp vợ chồng lại lục đục, thậm chí đổ vỡ vì ông chồng quá mải mê cá độ.

Mới cưới chưa tròn nửa năm, nhưng tình cảnh của vợ chồng Dũng-Lan (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang đứng trên bờ vực, mỗi người mỗi ngả.

Lan cho biết, thời gian trước, cô để ý thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ. Tâm sự với mấy chị đồng nghiệp về những bất thường của chồng như thường xuyên lén lút nhắn tin, gọi điện rồi xóa sạch nhật ký đi, hay đi đêm với lý do xem bóng đá cùng bạn, rồi khi trở về, hôm thì mừng rỡ như trẻ con được kẹo, khi lại thẫn thờ như mất vàng... Lan được tư vấn rằng có lẽ ông xã đang có bồ.

Dù thâm tâm mách bảo không phải, cô vẫn thuê thám tử theo dõi. Kết quả: Dũng không hề đi ăn "phở" nhưng lại đang sa đà vào trò cá cược bóng đá. Tìm hiểu thêm, Lan mới biết, chồng mình từng thích trò này từ những năm sinh viên, nhưng giấu biệt cô. Lan còn sốc hơn khi biết, số tiền hơn 800 triệu mà hai vợ chồng gom góp, vay mượn để dành mua nhà đã bị chồng ném cả vào cá cược.

Sau khi biết những điều này, hai vợ chồng cô đã cãi nhau một trận tanh bành. Lan khóc lóc, giận dỗi còn Dũng ban đầu thì chối bay chối biến, sau đó mặt đỏ phừng phừng cho rằng cô đã xúc phạm khi thuê người theo dõi anh, rằng anh sẽ kiếm tiền bù lại số đã mất và đó là "chuyện riêng" của mình.

"Bây giờ, anh ấy lại còn kiếm cớ giận vợ bỏ đi thâu đêm suốt sáng luôn, không về nữa cơ. Em thấy mất niềm tin ghê gớm, nhất là khi biết ông chồng 32 tuổi của mình có lần còn mò về xin tiền bố mẹ để chơi cá cược. Không biết bản lĩnh đàn ông của anh ấy để đâu mất rồi", Lan tâm sự.

Cô còn hãi hùng hơn khi lên mạng tâm sự thì nhận được chia sẻ của những người cùng cảnh. Một chị có chồng nghiện cá độ và chơi với toàn bọn đầu gấu. Sau một thời gian chơi đến khánh kiệt, anh này không tìm đâu ra tiền mà theo, nhưng bị chủ cá độ thuê hẳn dân "anh chị" đến nhà gây gổ, chửi bới, đánh đấm, và rồi cuối cùng lại ngọt nhạt "không có tiền cứ chơi mà gỡ, anh ghi nợ cho", khiến ông chồng không thể thoát được.

Một thành viên khác, chồng cá độ bóng đá, nhưng hoạt động bí mật quá, sau một thời gian vợ biết thì ông xã đã nợ vài tỉ, còn vay mượn của cả bố mẹ và chị em vợ. Rồi sau đó, khi không thể xoay sở cách nào được thì anh này "bùng" đi, để lại vợ với hai đứa con nhỏ và một đống nợ nần phải trả.

Cũng trong thời gian vừa qua, dư luận còn chưa hết xôn xao trước thông tin về hai người đàn ông nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẫn vì nợ nần quá nhiều do cá độ bóng đá.

Những câu chuyện đau lòng như thế vẫn cứ xảy ra nhưng nhiều người vẫn không thể từ bỏ được niềm đam mê quá đà này.

Chuyên gia tư vấn Trần Thị Hồng Hà cho biết, thời gian qua, rất nhiều bà vợ đã gọi điện hay tới thẳng Trung tâm tư vấn Tâm lý - Tình yêu - Hôn nhân (thuộc Hôi Liên hiệp thanh niên VN) than thở về khủng hoảng gia đình vì lý do này. Trong đó, nhiều chị em thổ lộ rằng, họ chỉ muốn chia tay ngay những ông chồng đem hết tiền bạc của gia đình nướng vào những trò may rủi, nhưng lại sợ sự ly tán sẽ khiến con khổ, nên cố chịu đựng và tìm cách vớt vát.

Theo bà Hồng Hà, mặt trái của cá độ bóng đá ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình, khiến không ít cặp phải mâu thuẫn, chia lìa. Điều đáng nói là những người đàn ông khi đã bị lôi kéo vào trò này thường rất khó từ bỏ. Họ không còn kiểm soát được bản thân nữa, nếu thắng thì cảm thấy phấn khích, thỏa mãn sĩ diện cá nhân nên lại chơi tiếp, còn thua cũng lao vào để gỡ gạc. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến không ít ông ngập lụt trong nợ nần, tự đánh mất gia đình và niềm tin của người khác dành cho mình.

"Bóng đá hấp dẫn là bởi nó luôn có tính bất ngờ, khó có thể lường trước, nhưng nhiều ông khi chơi lại luôn tin là mình sẽ đoán đúng, thế rồi họ cứ trượt dần", bà Hà phân tích tâm lý.

Chuyên gia cho rằng, khi ông chồng đã quá "nghiện" cá độ, quên hết cả trách nhiệm người chồng, người cha thì đôi khi những cố gắng của người vợ trở nên vô nghĩa. Lúc ấy, dù vợ có khuyên ngăn thế nào, các ông cũng bỏ ngoài tai. Và chị em nào "trót" có chồng đam mê trò may rủi này cần phải biết tự lo cho cuộc sống của mình.

"Chị em có thể nhẹ nhàng góp ý, khuyên giải chồng, hay cố gắng cùng chồng trả nợ nần, nhưng chỉ trong lần đầu, sau đó, bạn phải thể hiện rõ quan điểm không thể đem ngân sách gia đình, tiền đầu tư cho con cái vào những chuyện thiếu lành mạnh, và đôi khi, ly hôn cũng có thể là một giải pháp tốt. Hãy để cho người đàn ông phải tự chịu trách nhiệm với những gì anh ta làm", nhà tâm lý chia sẻ.

Theo Vương Linh (VNE)