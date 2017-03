Bi kịch một nữ sinh “quần hôn” qua lời thám tử

Từ những đoạn trích trong nhật kí của nữ thám tử này suốt thời gian sống chung với cô bé, được sự cho phép của công ty, VietNamNet ghi lại những ngày làm bạn cùng Minh.



Ngày … tháng … năm 2009



Vào cái ngày tôi xách ba lô đến ở thì Minh vừa được đưa về nhà sau hai ngày cấp cứu tại viện C vì mất máu quá nhiều do uống thuốc phá thai.



Bà Xuân, mẹ Minh, mếu máo thì thầm với tôi ở góc bếp kể rằng, hai lần trước bà đưa Minh đến phòng khám tư để phá thai. Nhưng lần nào về nhà nó cũng đòi tự tử vì đau và xấu hổ. Lần này, được nhà thuốc mách có loại thuốc phá thai cho thai dưới 7 tuần tuổi, bà mua về cho Minh dùng, ai ngờ lại dẫn đến biến chứng này…



Nhìn cô bé ở giữa tuổi trăng rằm đang nằm rúm ró, xanh lét trên giường, lòng tôi bỗng quặn thắt. Trước khi vào vai “chị họ”, tôi đã đọc kỹ hồ sơ của cô bé và biết đây không chỉ là một cô gái “chơi bời, mất dạy, hư hỏng” như những lời xỉ vả tức giận của ông bố tại văn phòng thám tử.



Ngày… tháng... năm 2009



“Suốt mấy năm cấp 1, tớ cũng học giỏi lắm ấy ạ, không tin ấy bảo mẹ tớ đưa mấy tờ giấy khen bà vẫn giữ mà xem”.



Ngồi ghếch chân lên ghế, bàn tay tỷ mẩn với những nét bôi, tô, vẽ nhằm che vẻ phờ phạc của một người ốm dậy, Minh nói về những tháng năm thơ ấu của mình: “Đi đâu bố mẹ cũng đem tôi đi theo, khoe với bạn bè là có một cô con gái xinh xắn, ngoan, lại học giỏi. Bố luôn miệng nói: tao chỉ là thằng lái buôn nhưng con cái cũng chẳng kém thầy giáo, kỹ sư. Bố mẹ vui sướng, hãnh diện với vẻ bề ngoài đó, nhưng ngoài cái vỏ bọc đó ra, tôi chẳng có gì, ngoài một sự trống rỗng và cô độc mà tôi ý thức được từ những ngày còn rất nhỏ. Mẹ tôi quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn ở xó bếp, không biết đi xe máy, không biết dùng điện thoại, chỉ biết ngửa tay nhận tiền của chồng để lo ngày hai bữa cơm.



Còn bố là người gia trưởng, và thường xuyên đánh chửi con cái. Lúc nào ông cũng nói ông trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ vào đòn roi của ông nội, nhưng ông không hiểu tôi chỉ là một đứa con gái. Hồi học cấp 1, chỉ cần rớt cơm ra ngoài hay bị điểm thấp là ông cũng đánh chửi tôi. Khi tôi bỏ đi dạt nhà, ông cắt điện thoại, cắt internet,giam xích chân tôi vào chân giường, có lúc tức quá thì đạp vào mặt, vào người, khủng khiếp nhất là liên mồm thóa mạ, rồi con này, con kia...



Mới đầu, tôi cũng hận ông ấy lắm, nhưng về sau càng đánh, càng chửi, tôi càng lỳ”.



Ngày... tháng... năm 2009



Ngược lại với ông chồng “đại gia” và là “đại ca” của nhiều mối quan hệ xã hội, bà vợ là một người hiền lành và cam chịu. Trong suốt thời gian đóng vai “cháu”, tôi thấy quan hệ giữa hai mẹ con họ rất tình cảm. Cho đến một ngày, khi tôi đang lúi húi trong bếp thì nghe thấy những tiếng kêu thất thanh vang lên từ phòng cô bé ở tầng 3.



Hai mẹ con Minh đang vật lộn ở ban công, bà mẹ bị đứa con xô xuống đất nhưng vẫn cố túm lấy chân con kéo vào, đứa con thì gào rú đòi tử tự. Cố nhoài người bứt ra khỏi mẹ không được, Minh lồng lộn quay sang bóp cổ bà mẹ rồi liên mồm kêu đòi giết bà.



Ông chú đã nhảy vào tách hai mẹ con ra, nhưng ngay sau đó, đứa cháu gái bỗng nhiên lột phăng quần áo, trần truồng lăn lộn, giãy giụa khóc lóc trên sàn nhà.



Đây không phải lần đầu tiên Minh dọa tự tử, chỉ cần không được đi chơi, không được dùng điện thoại hay internet… là cô bé cũng có thể uống thuốc, đòi nhảy lầu, lao vào ô tô và thường xuyên lấy dao lam cứa tay.



Lần một, lần hai, bà mẹ còn gọi taxi đưa con vào viện để khâu tay, rửa ruột, lần thứ ba vì quá nhục nhã, bà mẹ thuê hẳn một bác sĩ riêng để giải quyết những hành vi bất thường của con gái mình.



Tất cả những bi kịch của gia đình này xảy đến từ khi ông bố phát hiện cô con gái mới học lớp 7... đang yêu một học sinh lớp 12 của một trường dân lập, đẹp trai, lãng tử, nhưng dính đến ma túy.



Minh kể về “mối tình” với anh chàng này: Đó là một chàng trai rất tình cảm, dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc người khác – những điều mà bố tôi chưa từng có. Kể từ lúc yêu anh ấy, tôi bắt đầu biết đến phòng chát, room chát, nhà nghỉ, thuốc lắc, rượu, ma túy tổng hợp... vì anh ấy là một tín đồ “game” trên mạng”.



Mối quan hệ bị phát hiện khi Minh có thai. Bị sốc, ông bố lao vào đánh đập, chửi mắng rồi dùng mọi biện pháp để cắt đứt.



“Lần phá thai đầu tiên, tôi đã rất đau và hận. Tôi hận sự đay nghiến của bố mẹ, hận sự bạc bẽo của người yêu, hận cái lạnh và sắc của những dụng cụ phá thai, hận sự mỉa mai của bà bác sĩ khi tôi bước xuống từ giường bệnh. Tôi đã khóc và hận cả bản thân mình rất nhiều khi nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng và lo sợ không biết liệu sau này mình có thể làm mẹ nữa không...”.



Sau đó, Minh bắt đầu quan hệ với những người bạn quen trên mạng... theo kiểu tình một đêm. Đó cũng là lúc bố mẹ Minh đến văn phòng thám tử của chúng tôi nhờ tìm đứa con gái thường xuyên bỏ nhà đi.



Bằng một số nghiệp vụ, các thám tử đã phát hiện Minh đang sống “quần hôn” cũng 7 thiếu niên khác tại một nhà nghỉ trên đường Phạm Văn Đồng. Trong thời gian ở cùng phòng, Minh cũng đã nhiều lần đưa cho tôi xem những tin nhắn "chat sex" qua điện thoại và internet với những bạn tình của em, đủ các độ tuổi và loại người khác nhau, nhưng giống nhau ở sự... bệnh hoạn.



Có lần, tôi hỏi em “Quan hệ quần hôn” như thế có thích không?”



Minh thản nhiên: Bình thường, nhưng quan hệ xong thì không để lại một cảm giác hay ký ức gì về nó. Chỉ biết trong những tuần đi dạt nhà như thế, cả nhóm lại tụ tập đánh bài, hút thuốc, uống rượu bia cho say bí tỷ, rồi bật nhạc, cắn thuốc... thế là lao vào “quần hôn”. Hôm thì anh này, mai lại anh khác, thậm chí cả “bạn nữ” để thử cảm giác lạ. Sáng hôm sau tỉnh giấc lại là những kẻ xa lạ. Có một vài lần “dính” lại đi bỏ bằng thuốc hay phòng khám tư, nhưng mãi cũng thành quen, chẳng thấy ám ảnh hay sợ hãi gì nữa. “Phá” xong dùng thuốc thấy mọi đau đớn như tan hết...”.



Ngày... tháng... năm 2009



Đóng vai là chị họ của Minh được hơn một tháng thì tôi nghỉ vì bố mẹ cô xin chấm dứt hợp đồng. Bỏ một số tiền không nhỏ để thuê thám tử đi tìm con, thuê thám tử đến ở cùng để chia sẻ về tâm lý, gửi cả con đến trung tâm tham vấn tâm lý... mà đứa con vẫn không trở về là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi như xưa, ông bố cảm thấy nản lòng...



Kết quả kiểm tra của Minh ở khoa Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chỉ số hưng phấn thần kinh của em cao gấp 3 người bình thường. Và những cuộc kiểm tra, phân tích khác cũng cho thấy em đang mắc những biểu hiện liên quan đến bệnh lý tâm thần.



Nhưng ông bố lại gọi đứa con gái 15 tuổi thường xuyên bỏ học, yêu sớm, nạo phá thai, tử tự, thuốc lắc, dạt nhà... là một đứa mất dạy, hư hỏng do bị bạn bè lôi kéo.





“Một đứa trẻ ngoan như thế mà bỗng dưng thay đổi thì chắc phải có nguyên nhân gì, trong đó.



Theo tôi, vấn đề nằm chính ở lối sống, cách nuôi dạy, đối xử với con cái của bố mẹ.



Minh có rất nhiều tiền và tiêu tiền cũng rất nhiều mà không phải băn khoăn gì.



Ông bố thì thường xuyên nhậu nhẹt, đánh bạc ở nhà. Thậm chí, có ông bạn của ông bố say rượu còn ôm hôn, sờ soạng cô bé nhưng ông bố lại coi đó là do khách quý con mới làm như vậy.



Con mắc lỗi, ông không chỉ đánh đập mà còn có những lời “bạo hành”.



Khi đứa trẻ có biểu hiện chán nản rồi mắc vào chuyện yêu đương thì bố mẹ cũng lựa chọn một cách hành xử xúc phạm khiến tâm hồn cô bé bị tổn thương.



Và những vết trượt dài đã bắt đầu từ đó”.



- Lời thám tử -