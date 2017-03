Bi kịch teen tìm cảm giác mạnh từ "bão đêm"

Theo thống kê của Bộ giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Quốc gia, trong năm 2010, cả nước xảy ra gần 15.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 11.000 người, bị thương hơn 10.500 người. Trong đó đường bộ xảy ra nhiều TNGT nhất. Nếu tính trung bình thì số người thiệt mạng mỗi ngày do TNGT là hơn 31 người. Đáng lo ngại là những vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do tụ tập đua xe vẫn xảy ra tại Hà Nội và TP.HCM. Riêng trong năm 2010, Công an TP.HCM đã phát hiện, giải tán gần 270 tốp, nhóm tụ tập đua xe, trong đó CSGT lập biên bản xử lý 12.556 phương tiện vi phạm, tạm giữ 2.626 xe gắn máy của các quái xế.