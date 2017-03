Bi kịch "tình yêu" của teen thiểu năng

"Từ ngày có con trên đời, chưa phút nào mình thôi lo lắng, nhưng đến giờ, mình không chỉ lo, mà còn thấy bế tắc. Và điều mình sợ nhất đã xảy ra rồi", chị Hạ (Gia Lâm, Hà Nội) đau khổ tâm sự sau lần phát hiện cô con gái chậm phát triển trí tuệ bị xâm hại tình dục.



Chị cho biết, do mắc bệnh về não nên từ nhỏ con gái thứ hai của chị đã không được bình thường về nhận thức. Khi bước vào tuổi dậy thì, cô bé có vẻ ngoài xinh xắn lại càng ưa nhìn khiến chị thêm lo lắng. Nhà chị ở ngay sát điểm đỗ xe của một hãng taxi có tiếng. Hằng ngày, con gái chị mỗi lần thấy các anh lái taxi mặc áo đồng phục, thắt cà vạt thì tỏ ra rất thích thú, nhất là khi những người này cũng nhìn chằm chằm cô bé rồi nháy mắt hay vẫy tay trêu đùa.



Một lần, khi chị Hạ không có nhà, cô bé lẻn ra ngoài tìm tới đám tài xế. Mấy người này đã rủ em lên xe đi vài vòng rồi gạ gẫm làm "chuyện ấy", thỏa thuê thì đưa về. Những ngày sau đó, cô bé liên tục kể về những việc "các anh" làm với mình và tỏ ra rất vui sướng. Vợ chồng chị Hạ nghe mà vừa xót xa, vừa cay đắng. Anh chị không muốn kiện cáo gì, chỉ biết dặn người giúp việc không mở cửa cho con gái ra ngoài nhưng vẫn chẳng yên tâm.



"Mình không thể lúc nào cũng bên con. Điều đáng sợ nhất là con bé sau lần đó luôn tìm cách trốn ra ngoài vì muốn gặp đám người kia. Nó còn trở nên cáu gắt, phá phách khi bị nhốt trong nhà và tự tìm cách kích thích", chị Hạ kể.



Gia đình chị luôn căng thẳng và không biết phải xử lý như thế nào. Có người xui chị nên đặt vòng hay triệt sản cho con để đỡ lúc nào cũng phải nơm nớp nhưng chị chưa dám quyết.



Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Quý, cố vấn đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em 18001567, Bộ Lao động thương binh xã hội, cho biết, thực tế, số trẻ khuyết tật bị xâm hại tình dục khá nhiều, và chủ yếu rơi vào các em chậm phát triển trí tuệ. Chính đường dây bảo vệ trẻ từng tư vấn cho nhiều phụ huynh có con rơi vào cảnh này.



Bà chia sẻ, dù bị chậm phát triển trí tuệ nhưng các em vẫn có những nhu cầu bản năng. Đôi khi, nhu cầu này còn mạnh mẽ hơn cả người bình thường vì các em không biết biết điều tiết năng lượng của mình vào việc gì khác. Vì lý do này, nhiều khi, sau khi bị lạm dụng, trẻ bị khơi dậy bản năng, chính các em lại chủ động tìm tới kẻ hại mình để được thỏa mãn. Nhiều phụ huynh chỉ chú ý chăm sóc con về mặt thể chất mà không để ý đến mặt này, nên có khi con họ bị lạm dụng nhiều lần, tới mức có thai to mới phát hiện ra.



Như trường hợp của em Thanh, 13 tuổi ở Vĩnh Phúc là một điển hình. Cô bé bị động kinh từ nhỏ. Bố mẹ em đều làm ruộng, vất vả mưu sinh nên không có nhiều thời gian quan tâm đến con. Em thường ở nhà một mình hay đi lang thang khắp nơi lúc bố mẹ đi làm. Rồi một hôm, người mẹ thất thần khi thấy bụng con mình bỗng to bất thường. Đưa con đi khám, chị choáng váng khi biết cái thai trong bụng con đã hơn 20 tuần tuổi.



Cặp vợ chồng nông dân xót xa không biết phải làm gì khác ngoài mắng mỏ cô con gái và tra hỏi thủ phạm. Anh chị càng đau lòng hơn khi biết con gái chị đã bị vài người đàn ông lợi dụng.



Rối bời vì không thể cho con phá thai vì đã quá to, mà để con sinh nở cũng nguy hiểm và vất vả, gia đình chị đành nhờ tới sự hỗ trợ của địa phương. Hiện đường dây bảo vệ trẻ em đang giúp cô bé về mặt tâm lý, đồng thời hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, bảo vệ con, và có thể cả đứa cháu sắp ra đời.



Nhà tâm lý Kim Quý cho biết, không ít phụ huynh rơi vào bi kịch này không biết trút nỗi đau, sự giận dữ vào đâu lại quay ra đánh mắng con, khiến trẻ càng hoảng sợ và ảnh hưởng đến tâm thần, thậm chí bỏ đi, khiến nguy cơ bị lạm dụng càng cao.



Theo thạc sĩ tâm lý Đinh Đoàn, vì không có khả năng tự chủ, không chỉ các em gái, ngay cả các em trai chậm phát triển trí tuệ cũng có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Ông kể, từng có gia đình ở Hà Nội tá hỏa khi cậu con trai khuyết tật trí tuệ bị một gay gạ gẫm và kéo đi chung chạ một thời gian mới trả về. Cậu bé này sau đó lại còn đòi đi theo người kia và có những hành vi phá phách khiến bố mẹ phải khổ sở tìm cách trông giữ.



Các nhà tâm lý cho biết, nhiều khi, vì bản năng thôi thúc, lại không nhận biết được hành vi nào là đúng hay sai, có những em lại trở thành thủ phạm của việc xâm hại tình dục.



Một gia đình ở Bắc Giang đã đau khổ và xấu hổ cùng cực khi cậu con trai khuyết tật trí tuệ 17 tuổi của họ cưỡng hiếp cô bé mới 9 tuổi nhà hàng xóm. Hay cặp vợ chồng ở Hưng Yên thì vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh hai đứa con ruột của mình đang làm chuyện người lớn với nhau.



Chị Thuần, mẹ của các cháu, kể, cả hai con của chị sinh ra ngơ ngẩn. Không có điều kiện kinh tế, anh chị cũng chẳng đưa con đi chữa trị hay học tập ở đâu. Hai cháu cứ dần lớn lên về mặt thể chất, nhưng trí tuệ thì vẫn là những đứa trẻ. Ngày thường, vợ chồng chị đi làm thì cô con gái thường ở nhà còn cậu con trai hay bám theo đám thanh niên thất học đi chơi lông nhông. Rồi hai cháu đến tuổi dậy thì. Cậu em được đám choai choai kia rủ đi xem phim "mát". Bản năng trỗi dậy, cậu bé về nhà "thực hành" luôn với cô chị.



Khi phát hiện ra chuyện này, vợ chồng chị Thuần đã phải tách hai con ra, gửi cậu em vào một trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật ở Hà Nội, đồng thời nhốt người chị kỹ hơn.



Tiến sĩ Kim Quý chia sẻ, nhiều cô giáo ở các trung tâm dạy trẻ chậm phát triển cũng than rằng họ rất sợ phải phụ trách lớp có các em đến tuổi dậy thì. Các em nam và nữ thường tìm cách gần gũi nhau, nhiều lần, các cô bối rối khi bắt gặp học sinh tụt quần hay nằm đè lên nhau...



Bà cho rằng, để giải tỏa bớt năng lượng cho những trẻ khuyết tật dạng này, các em cần được tham gia những hoạt động, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh. Ngoài ra, từ khi các em còn nhỏ, bố mẹ cần dạy các em cách vệ sinh vùng kín và tránh xâm hại bằng cách cầm tay chỉ việc. Với các em nữ, tùy mức độ bệnh, để tránh nguy cơ có thai, có thể tính đến biện pháp đặt vòng, triệt sản bởi nếu sinh nở, các em không thể tự chăm sóc được con, đồng thời có thể di truyền bệnh cho thế hệ sau.



Về điều này, nhà tâm lý Đinh Đoàn lại cho rằng, việc trẻ vị thành niên chậm phát triển trí tuệ bị lạm dụng không chỉ để lại hậu quả mang thai hay sinh con ngoài ý muốn với các em nữ, mà cả nam lẫn nữ đều có thể bị lây truyền các bệnh qua đường tình dục, trong đó có HIV - mà điều này thì không thể tránh bằng cách đặt vòng hay triệt sản.



Ông cho biết, hiện nay, một số nước trên thế giới đã áp dụng việc giảm ham muốn cho những người thiểu năng bằng cách cho họ sử dụng hoóc môn. Việc này ở nước ta vẫn còn gây tranh cãi.



* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi





Theo Minh Thùy ( VNE)