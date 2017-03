Bi kịch từ những cánh cửa không khoá

Bi kịch từ cánh cửa hỏng



Hai lần bị hàng xóm là Phan Văn L (30 tuổi) hãm hiếp, với Linh, đó là những cơn ác mộng không thể quên. Lần thứ nhất vào cuối tháng 12/2010, những người lớn xung quanh nhà đi cạo mủ cao su, mẹ đi làm mướn phục vụ đám cưới, Linh ngủ trưa thì bỗng thấy cổ mình bị siết chặt: "La lên tao giết!". Sau lời đe dọa ấy, tên hàng xóm nhà đối diện, tay vẫn thít chặt cổ Linh, giở trò đồi bại. Thỏa mãn cơn thú tính, hắn lại dọa sẽ giết nếu Linh báo với người lớn.



Sau khi khóc đến sưng mắt vì đau đớn, sợ hãi, Linh quyết định im lặng vì sợ bị giết. Những lúc đi mở cửa ra, nhìn qua bên nhà đối diện, thấy kẻ hãm hại mình, Linh chỉ biết né tránh, cúi đầu sợ sệt. Nhiều khi ở trong nhà một mình, nghe một tiếng động nhỏ, bạn cũng giật mình khi nhớ lại cơn ác mộng.



Chuyện chưa dừng lại đó, trưa ngày 17/2/2011, Linh lại tiếp tục bị tên ác thú này giở trò. Lần này, không thể chịu nổi, Linh khóc với mẹ và anh họ. Khi người lớn gặng hỏi, Linh đã kể lại toàn bộ câu chuyện. bị công an bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại thị trấn Lộc Ninh.



Chúng tôi xót lòng khi nhìn căn nhà trống của mẹ góa con côi. Bốn năm trước, bố Linh bị tai biến, mẹ đi làm thuê. Tất cả tiền của dồn vào thuốc thang nên từ khi bố mất (2009) đến giờ nhà hầu như không còn gì, cũng không có tiền để sửa sang nhà cửa.



Cửa sổ bị hỏng, không bao giờ khép. Cửa chính ra vào cũng hỏng chốt, sập sệ, bị mối mọt chưa có tiền để thay. Linh và mẹ cho rằng nhà chẳng có gì đáng để mất nên chốt cửa, khóa cửa cũng chưa được sửa, chỉ dùng một cục gạch chèn tạm. Giá như cửa nẻo nhà bạn chắc chắn, có lẽ những tai họa này tránh được phần nào.



Cẩn thận cửa nẻo



Không chỉ có mình Linh bị yêu râu xanh này xâm hại, mẹ của bạn Vân (16 tuổi), kể: "Có những đêm người lớn trong nhà đi cạo mủ cao su hết, nhà chỉ có ba chị em Vân ngủ, lại quên khoá cửa. Hai lần tên Lãnh mò vào tận giường. Rất may hắn mới chỉ quờ quạng thì mấy chị em phát hiện, la lên nên bỏ chạy mất.



Khi người lớn qua nhà nói chuyện, Lãnh lấy lí do... đi tìm con, lần sau hắn lại lấy lí do say rượu nên vào ngủ... lộn nhà. Nể tình hàng xóm nên gia đình không làm lớn chuyện, chỉ nghiêm cấm Lãnh tiếp tục giở trò. Sợ quá, nên mỗi lần bố mẹ đi làm đêm, mấy chị em Vân lại phải dắt díu nhau qua nhà ông bà ngủ nhờ “lánh nạn”.



Chú Võ Hùng Minh (trưởng công an huyện Lộc Ninh) cho biết, sở dĩ những trường hợp hiếp dâm trẻ em vẫn xảy ra ở những vùng quê như ở đây vì ý thức pháp luật, hiểu biết của người dân chưa cao, cùng với những tác động tiệc cực của văn hoá phẩm đồi truỵ khiến những hành vi này vẫn ít nhiều tồn tại.



Chú cũng cảnh báo teen, nhất là các bạn nữ nên cẩn thận cửa nẻo, chú ý cài cửa cho thật chặt, đừng tạo điều kiện để những kẻ có ý đồ xấu thực hiện hành vi của mình dễ dàng. Sắp tới, công an huyện cũng sẽ có nhiều biện pháp tuần tra bảo vệ để kịp thời ngăn chặn tình trạng này xảy ra.



Nếu các bạn có phát hiện, nghi vấn về những tên yêu râu xanh cứ mạnh dạn báo cho nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Những kẻ vi phạm, tuỳ theo mức độ, sẽ bị pháp luật trừng trị.



Ngoài phần cảnh giác về "những chiếc cửa không có khoá", còn một đáng tiếc, chỉ đến khi chuyện của Linh đưa ra pháp luật thì những người bị xâm hại mới trò chuyện với nhau và tiếc nuối. Chỉ vì ai cũng có tâm lí sợ bị mang tiếng, gặp rắc rối mà giữ kín nên "yêu râu xanh" mặc sức hoành hành. Bản thân Linh cũng tiếc là mình chưa đủ dũng cảm để đối đầu với cái xấu ngay từ lần đầu để không bao giờ có lần thứ hai như thế.



GS.TS Vũ Gia Hiền: "Có thể bây giờ Linh và mẹ rất sợ hãi, lo ngại mọi người sẽ biết chuyện của mình, tương lai mình sẽ ra sao, hạnh phúc mình sẽ thế nào?



Điều xảy ra chỉ là tai nạn không ai muốn có, khi Linh có thể vượt qua cú sốc đầu đời này, chắc rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười, khi trưởng thành Linh sẽ gặp được người có thể sẻ chia. Ngoài ra, thầy cũng muốn nhắn nhủ với các em gái, các em hãy mạnh mẽ tố cáo cái xấu để người lớn kịp thời ngăn chặn ngay lập tức".



* Tên nhân vật đã được thay đổi.









Theo Mực Tím