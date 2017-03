Bí mật của các ông chồng

“Nhìn mặt nghi lắm!”



Ăn tối xong, cả nhà đang xem tivi, chợt chị Nga (P.4, Q.3, TPHCM) cắc cớ hỏi chồng: “Anh có bồ à?”. Anh Đức, chồng chị, ngớ ra: “Sao tự dưng em hỏi vậy?”. “Về nhà, anh không nói chuyện gì với vợ con cả. Còn cái điện thoại, đã ở nhà sao không bỏ ra bàn, cứ giấu hoài trong túi quần vậy? Đợi bồ nhắn à?”. “Em lại vớ vẩn rồi đó, bồ bịch gì”. “Vậy đưa điện thoại đây em coi”. “Anh chẳng việc gì phải đưa điện thoại cho em coi cả, đó là thứ riêng tư”. “Có tật giật mình, nếu anh không có gì mờ ám thì sao không cho em xem điện thoại?”. “Chỉ là không thích, vậy thôi!”. “Anh nói thế mà coi được à, đưa đây…”. Rầm! Chiếc điện thoại bay thẳng vô tường, văng mỗi nơi mỗi mảnh.



Nhưng điện thoại vỡ không có nghĩa là câu chuyện chấm dứt mà còn khiến chị Nga nghi ngờ thêm. Kiểu như “chắc ổng có chuyện gì ghê gớm lắm muốn giấu, nên mới ném cả điện thoại như vậy”. Chị không hiểu, anh ném điện thoại chỉ vì bực tức thái độ nằng nặc đòi xem tin nhắn điện thoại của chồng. Thực ra thì hôm đó, trong chiếc điện thoại của anh cũng có một bí mật nhỏ: anh bạn thân của anh nhắn tin hỏi mượn tiền. Anh đang băn khoăn chưa quyết định, mà cũng không muốn kể cho vợ nghe, vì biết kể ra, chẳng những không được vợ ủng hộ mà có khi còn bị cho “lãnh đạn”. Anh giấu “con kiến” mà vợ tưởng giấu cả “con voi” mới sinh chuyện.



Quý bà thường thắc mắc nhất về chồng mình chuyện “anh đã từng yêu ai chưa, mấy người? Hồi yêu, đã “làm đến đâu rồi?”. Anh Tuấn (nhân viên bán hàng điện máy tại Q.3, TPHCM) chia sẻ: “Tôi ghét nhất là lâu lâu vợ tôi lại hỏi về chuyện yêu đương trước khi đến với bà ấy”. Thực tế, trước khi có vợ, anh từng yêu vài người, sâu đậm nhất là với Loan, một cô nhân viên văn phòng. Hai người không đến được với nhau vì Loan bị bệnh tim nặng, khó sinh con. Cả hai từng rất mặn nồng, có thời gian ngắn sống chung nhà. Tuấn bảo, không lẽ đi kể với vợ là “anh từng sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ khác trước em, anh đã từng cùng người ấy trải qua những thứ…”. Chuyện đó rất tế nhị, không thể và không nên kể. Nhưng càng giấu, vợ anh lại càng tò mò.



Sai lầm của Tuấn là không đủ quyết tâm để chôn sâu kỷ niệm. Vợ cứ hỏi mãi, năn nỉ mãi, và anh đã kể ra hết. Không ngờ nghe chuyện, chị chẳng những không vui vì được thỏa mãn tò mò, mà còn làm mặt lạnh, trách anh: “Chuyện quan trọng như vậy mà lâu nay anh giấu em”. Hai vợ chồng giận nhau cả tuần vì chuyện đó; hết giận, vợ anh vẫn còn nhìn chồng với ánh mắt “xa lạ”.



Một trong những bí mật mà người chồng thường chôn giấu là chuyện lén giúp đỡ bên nội. Nhiều ông chồng phải lập “quỹ đen”, chỉ để giúp đỡ các em ruột của mình chuyện học hành, lo thuốc thang, quà cáp cho mẹ già ở quê. Có những trường hợp gia đình bên nội khá giả, người vợ “chủ quan”, không nghi ngờ, đâu biết chồng mình lập quỹ để tài trợ cho các… cháu họ.



Anh Nguyễn Minh Quân, một bác sĩ làm việc tại Q.Bình Thạnh, từng bị vợ “quy kết” tội lớn vì chuyện ấy: “Anh không coi vợ ra gì. Trong khi con cái còn thiếu thốn, anh lại đi ném tiền qua cửa sổ. Đó là cháu họ chứ có phải người trong nhà cho cam. Anh coi trọng người ngoài hơn người trong nhà sao?”. Chị ức vì mất tiền thì ít mà vì chồng dám “qua mặt” mình thì nhiều. Với chị, người đầu ấp tay gối với mình mà giấu mình một việc như thế là tổn thương ghê gớm lắm.



“Biết chỉ thêm đau lòng”



Đó là “kinh nghiệm xương máu” mà chị Hồng Lam (tiểu thương chợ An Đông, TPHCM) rút ra sau khi tìm mọi cách để biết được bí mật của chồng. Khi bắt gặp tin nhắn: “Em vào quán cũ, kỷ niệm của chúng ta ngày ấy lại ùa về” trong điện thoại của chồng, chị đã nhảy dựng lên, cương quyết hỏi cho ra lẽ. Chồng chị kiềm chế, nhẹ nhàng: “Thôi, em hỏi làm gì, chuyện anh và cô ấy đã qua lâu rồi, từ hồi anh và em còn chưa quen nhau mà”. “Nhưng hai người đã có gì với nhau chưa? Gần đây vẫn gặp nhau thì người ta mới nhắn như vậy chứ. Cô đó là ai, anh khai ra đi”. “Anh đâu phải tội phạm mà phải khai với em, mà có gì đâu để khai”. “Anh đừng chối nữa. Nếu thực sự không có gì, sao không dám kể?”. Bức bách quá, anh đành kể, lại kể chi tiết.



Kỷ niệm yêu đương với người con gái cũ, anh kể đến đâu, chị cảm giác như bị những nhát dao vô hình đâm đến đó. Anh tức cái thái độ quá đáng của vợ nên càng cố kể thật sinh động. Rồi chị so sánh: “Tại sao lúc yêu cô ta thì anh lãng mạn như thế, ga-lăng như thế, đến khi yêu em lại khô như ngói? Hay là anh không yêu em thật lòng?”. Bị vợ hỏi cắc cớ, anh bực quá, dắt xe đi nhậu, bỏ chị ngồi một mình, gặm nhấm nỗi tức tối với cái bí mật anh vừa bật mí. Chị nhận ra, những chuyện ấy, biết chỉ thêm đau lòng. Còn anh, cũng nhận ra mình đã sai lầm khi chia sẻ với vợ những chuyện mà đúng ra chỉ nên giữ cho riêng mình.



Thực tế, ngay như những bí mật nho nhỏ của chàng như giấu vợ giúp đỡ bên nội hay những tin nhắn riêng tư từ bạn bè, nếu vợ làm căng thì chồng cũng phải giải trình hết, nhưng như thế, có thể thấy rõ người vợ đang rước cục tức vào người. Chị Như Nguyệt (giáo viên ở Q.12, TPHCM) thẳng thắn: “Nếu chồng mình giấu giếm vợ giúp nhà chồng, thì cũng đã làm rồi. Nếu bị vợ bắt khai, khai xong, ổng cũng sẽ làm tiếp mà thôi, chẳng thay đổi được gì mà mình còn bực thêm. Thôi thì an ủi một điều rằng, bản thân mình cũng có một số điều phải giấu chồng thì cũng phải bằng lòng cho chồng giữ một vài bí mật chứ. Miễn là anh ấy đừng quá bậy bạ như ngoại tình, cờ bạc là được”.



Đàn ông thường ít nói khi ở nhà. Chính cái vẻ bề ngoài đó hay gây ảo giác cho các bà vợ rằng, chồng mình đang che giấu cái gì đó, lớn lắm, nguy hiểm lắm. Thực ra, bí mật đàn ông rất đơn sơ, ít ỏi.



Nhưng tại sao những bí mật đơn sơ ấy, họ vẫn ra sức giấu? Anh Nguyễn Minh Quân lý giải: “Là vì nhiều khi các bà làm quá lên mọi chuyện. Ví như chuyện cho vài đồng phụ các cháu đi học, cũng có gì quá đáng đâu, mà vợ cứ làm ầm lên như động đất đến nơi. Nhiều khi, những phản ứng thái quá của vợ khi phát hiện những điều bí mật nho nhỏ của chồng, khiến chồng càng cố giấu tịt mọi thứ. Tuy nhiên, chuyện bí mật và bật mí không quan trọng bằng thái độ luôn theo dõi, điều tra chồng. Chính điều này làm người chồng cảm thấy không thoải mái, bức bối. Chạm vào “bí mật” của đàn ông, xin hãy bình tĩnh và tế nhị”.





Theo Trần Triều (PNO)