Bí mật của đàn ông

Kết quả ban đầu: 70% đàn ông nghĩ rằng, trong một mối quan hệ, giữ bí mật với nửa kia là điều hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả.







23% đàn ông từng lừa dối người bạn đời hiện tại của mình

... và 31% khác nói sẽ ngoại tình nếu có thể trốn đi với tình ấy.

Kết quả không có gì đáng lạ bởi bản chất đàn ông là săn đuổi. Và lý do để họ ngoại tình bao gồm cả thỏa mãn thể xác lẫn tình cảm. 31% đàn ông cho biết họ ngoại tình vì cảm thấy nhàm chán trên giường, 24% vì không còn cảm thấy được khao khát trong mắt đối phương. “Phụ nữ thật sai lầm khi nghĩ rằng đàn ông không cần cảm thấy được ham muốn” - Th.s Debby Herbenick – tác giả cuốn Because It Feels Good nhận định.

Giải pháp của chị em

Hãy “vờn” anh ấy nhiều hơn, bắt anh ấy lúc nào cũng phải phán đoán về bạn, cho anh ấy thấy bạn là cô gái nóng bỏng. Đánh thức anh ấy dậy với màn dạo đầu táo bạo hay đơn giản là dịu dàng, chăm sóc mỗi khi anh ấy đi làm về. Đừng nghe điện thoại khi đang “khởi động”, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt anh ấy, chà xát bờ vai anh ấy, âu yếm nhau với ngọn lửa đam mê luôn cháy rực như lúc ban đầu.

45% đàn ông nghĩ đến... người phụ nữ khác khi đang “lâm trận”

Người phụ nữ đó có thể là bất cứ ai: Diễn viên “phim đen”, ngôi sao màn bạc, đồng nghiệp, thậm chí là cô bồi bàn đã rót cà phê cho chàng sáng nay. Và cho dù bạn có bực mình, cũng nên biết đây là điều hoàn toàn bình thường. Bởi cuộc giao ban kéo dài được đến bao lâu phụ thuộc phần lớn vào khả năng giữ hưng phấn của chàng, tưởng tượng thêm một chút cho thêm phần hứng thú sẽ giúp chàng dẻo dai hơn.

Lời khuyên cho chị em là, đừng stress. Sự tưởng tượng này hoàn toàn không có nghĩa là chàng thấy bạn thiếu hấp dẫn hay khao khát lên giường với người khác ngoài bạn.

Trường hợp bạn vẫn thấy phiền lòng, hãy kéo hai người đến gần nhau hơn bằng cách tắt đèn hoặc chuyển sang tư thế cận mặt, mắt trong mắt (như tư thế truyền thống hay phụ nữ ở trên).

55% đàn ông xem hình ảnh khiêu dâm hàng tuần

Đơn giản vì nếu thực sự là đàn ông, họ sẽ thích nhìn phụ nữ khỏa thân. “Thú vui” này còn giống như một cách học hỏi kinh nghiệm mà không nhất thiết phải thực hành. Bạn tự hỏi anh ấy “tranh thủ” vào lúc nào? Có thể là khi bạn vắng nhà, lúc bạn đang ngủ hay khi anh ấy ở cơ quan.

Giải pháp của chị em

Đừng cho rằng đàn ông xem “món” này vì không thỏa mãn chuyện giường chiếu trong đời sống thật, bởi phim ảnh không thể đem so với một người phụ nữ bằng xương bằng thịt bao giờ. Trường hợp bạn nghi ngờ anh ấy bắt đầu nghiện xem phim sex (một trong những dấu hiệu là anh ấy dán mắt vào máy tính lúc nửa đêm rồi tắt phụp khi bạn bước vào phòng), hoặc anh ấy không còn chủ động “yêu” bạn nhiều như trước - bạn có lý do để lo lắng. Để nhắc nhở đối phương, hãy nói: “Này, vẫn còn một người phụ nữ bằng xương bằng thịt ở đây muốn lên giường với anh đấy nhé!”.

17% đàn ông... giả đò lên đỉnh

Nếu một người đàn ông bắt đầu “xìu”, anh ta có thể viện đến trò lên đỉnh giả để tránh khỏi bị đối phương cười vào mũi” - đó là nhận định của chuyên gia tình dục học Lori Buckley (California).

Giải pháp của chị em

Đừng “lật tẩy” làm chàng mất mặt. Nếu bạn đã thực sự đến đỉnh trong khi chàng thì chưa, hãy dừng lại cho một nụ hôn hoặc trườn xuống nửa dưới cơ thể chàng. Lâu lắm chàng mới “lừa” bạn một lần chẳng có gì đáng lo, trường hợp chàng thường xuyên chơi trò cực khoái giả, hãy hỏi chàng với tâm trạng thoải mái, đừng gay gắt “kết tội”.

47% đàn ông “tự sướng” hàng tuần

... và 17% làm thế hàng ngày! Kỳ lạ ở chỗ, đây lại thường là dấu hiệu tốt. Theo ý kiến chuyên gia, đàn ông thường tự thỏa mãn hơn nếu hoạt động tình dục đều đặn. Càng xông pha trận mạc nhiều họ càng có hưng phấn cao hơn, thích làm chuyện ấy hơn. Đó là lý do nếu không có đối tác ở đó, họ đành “tự xử”.

