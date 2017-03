Bí quyết giữ sức khi "gần gũi"

Tuy nhiên, để thành công trong cuộc chiến này, các quý ông cần phải hiểu rõ đối phương của mình, từ đó sẽ có chiến lược và sách lược đúng đắn, bảo đảm “trăm trận trăm thắng”.





Các “chiến binh” giảm nhuệ khí, một phần là do suy giảm hormon tình dục, nhưng phần lớn là do sự lão hóa của cơ thể đã làm cho các mạch máu bị xơ vữa, dẫn đến giảm tuần hoàn máu. Chúng ta đều biết, ở nam giới, sự mạnh mẽ của “người bạn nhỏ” là do có một lượng máu cần thiết tràn vào các vách hang. Nếu mạch máu bị xơ cứng, quá trình lưu thông máu bị cản trở sẽ làm mất đi các tính năng đó.





Điều đó có nghĩa, muốn “người bạn nhỏ” mạnh mẽ thì việc chống xơ vữa động mạch là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngay từ khi còn trẻ, bạn cần chú ý đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng. Nên ăn uống khoa học với đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe.





Trong chế độ ăn uống, nên hạn chế dùng thực phẩm nhiều mỡ để tránh tăng cholesterol; nên ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm làm bền thành mạch như rượu vang đỏ, nho; nên ăn ít thịt, nhất là các loại thịt có màu đỏ. Nên tham gia các hoạt động ngoài trời và tích cực tập thể dục thể thao cũng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, hệ tuần hoàn chậm lão hóa hơn.





Ngoài việc bảo vệ hệ tuần hoàn, các quý ông còn cần phải tránh xa sự quyến rũ của rượu, hút thuốc lá... bởi vì những người rơi vào vòng tay của các chất kích thích này sẽ có đời sống tình dục ngắn và ít sức mạnh so với những người có cuộc sống lành mạnh, khoa học.



Thuốc lá làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, hen phế quản, các bệnh về mạch. Hút thuốc còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự bất lực của đàn ông, vì thuốc lá làm co mạch và làm giảm sự lưu thông máu trong các mạch. Việc hút thuốc kéo dài sẽ dẫn tới những thay đổi cấu trúc của tủy sống, của trung tâm cương cứng và phóng tinh. Hệ thần kinh ngoại vi với các vùng kích dục cũng bị ảnh hưởng. Cũng như thuốc lá, ảnh hưởng của rượu đối với khả năng ham muốn cũng rất rõ như rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hoặc có những hành vi tình dục lệch lạc.





Thành mạch khỏe, máu lưu thông tốt, không uống rượu hay hút thuốc lá... nhưng sao nhiều người vẫn rơi vào tình trạng “lực bất tòng tâm” khi “yêu”? Nếu vậy hãy xem lại chế độ sinh hoạt của mình. Ngoài yếu tố thực thể thì tâm lý bất ổn cũng là vấn đề quan trọng khiến phái mạnh giảm ham muốn.



Những người luôn lo âu, căng thẳng sẽ khiến điểm hưng phấn về tình dục trong hệ thần kinh bị rối loạn, dần dần sẽ làm giảm ham muốn tình dục. Những người thường xuyên lo nghĩ tới việc làm thế nào để mạnh mẽ hơn khi yêu; hay lo lắng tới việc không biết đối tác có thỏa mãn hay không... cũng sẽ khiến cho niềm vui chăn gối biến thành sự miễn cưỡng...





Giảm ham muốn tình dục không thể tránh khỏi khi chúng ta có tuổi, nhưng không phải không có đối sách chống lại nó. Ngoài việc duy trì cuộc sống lành mạnh, khoa học, giảm căng thẳng, lo âu, để giúp “cậu nhỏ” mạnh mẽ hơn, các cặp vợ chồng nên thường xuyên sinh hoạt tình dục, vì theo nhiều nghiên cứu, nếu mỗi tuần các cặp vợ chồng “giao ban” 2 - 3 lần sẽ giúp họ trẻ lâu hơn, hạnh phúc hơn.





Khi thấy đời sống tình dục có biểu hiện “lão hóa”, các quý ông đừng hoảng hốt, cũng đừng lạm dụng các loại thuốc kích thích với mục đích “hồi xuân”, cũng đừng bao giờ so sánh khả năng “yêu” của mình với người khác, hay so sánh mình với thời còn mười tám đôi mươi, vì những điều đó sẽ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ. Hãy cải thiện sự tăng khoái cảm bằng các loại thực phẩm và rèn luyện thể chất. Hãy tự tin cùng bạn tình vượt qua khó khăn bằng sự động viên, khích lệ tinh thần. Tự tin sẽ giúp người đàn ông có thêm nhiều sức mạnh.



Theo BS. Nguyễn Minh

Giadinhnet/ Sức khỏe & Đời sống