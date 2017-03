Bí quyết làm mẹ chồng

Bạn có muốn là người mẹ chồng luôn được sung sướng như thế này không?



- Con trai, con dâu đều yêu quý, thi nhau chăm sóc như biếu tiền, biếu quần áo, giày dép, đồ trang sức, mời đi du lịch trong và ngoài nước.



- Khi bạn nhức đầu, sổ mũi, chúng thi nhau gọi điện thăm hỏi, yêu cầu đi khám bệnh mua thuốc ngay.



- Không tiếc lời ca ngợi bạn, thậm chí ca ngợi cả những nhược điểm của bạn nữa kia.







Nhẹ nhàng uốn nắn, chỉ bảo như con gái mình

Theo Khả Vân ( DT)



Muốn vậy, hãy học cách ứng xử khôn ngoan từ những bà mẹ chồng giàu kinh nghiệm:1. Phải thay đổi hẳn quan niệm về con dâu: Cô ta được bố mẹ sinh ra nuôi nấng chăm sóc, được học hành, nhiều khi còn xinh đẹp và có duyên làm cho con trai mình nghiêng ngả say mê (mình thì không thế, có khi còn không ưa tuýp người như thế) và quyết định lấy làm vợ để chiều chuộng suốt đời. Nếu cô ta là món quà quý của con mình, tại sao không là món quà quý của mình cơ chứ.2. Nếu trước đây chỉ có mình thương yêu, chăm sóc con trai nay có người nữa cùng chung tay chăm sóc, chung tình cảm thương yêu với mình, gánh nặng được san sẻ tại sao lại không vui?3. Thực tế ác cảm với cô ta sẽ dẫn đến hậu quả, cô ta cũng chẳng ưa gì mình. Chắc chắn con trai mình sẽ rất khổ tâm và khó xử với vợ và mẹ. Con mình không có hạnh phúc trọn vẹn thì lòng mẹ đau khổ, còn vui sao được. Nếu để xảy ra “chiến tranh giữa các vì sao”, mẹ còn phát bệnh vì uất ức nữa, vì nước mắt chảy xuôi, bao giờ con trai chả bênh vợ, “dẹp” mẹ.4. Từ quan niệm mới và phòng hậu họa, tốt nhất là xây dựng tình cảm hữu nghị, thông cảm với con dâu, nếu yêu thương càng tốt. Độ lượng bỏ qua mọi sơ suất của cô ta, nếu cần thì nhẹ nhàng uốn nắn như mẹ đẻ chỉ bảo uốn nắn con gái mình vậy. Hãy quan tâm và giúp đỡ con dâu trong điều kiện có thể. Không bao giờ nói xấu con dâu với con trai mình, nếu nói được các ưu điểm tốt của con dâu để con trai mình thêm yêu cô ta càng tốt.Khi có cháu nội, bà có thể giúp con dâu chăm cháu nhưng cố tránh không đối đầu với con dâu trong việc nuôi dưỡng, giáo dục cháu. Cố gắng tìm lấy những điểm hợp lý của con dâu trong việc bắt cháu học căng thẳng quá, nhồi nhét cháu ăn nhiều quá, mua lắm quần áo đắt tiền cho cháu quá… Điểm hợp lý ở đây chính là do mẹ quá yêu và lo lắng cho con, do thời buổi bây giờ đâu như thời bà ngày xưa ăn mặc tằn tiện, thi cử việc làm phải cạnh tranh quyết liệt đâu có dễ dàng như xưa…Ít nói, hiền lành hơn nữa sẽ càng tốt. Chắc chắn hình ảnh mẹ đẻ và mẹ chồng của bạn sẽ đẹp lên rất nhiều trong mắt con trai và con dâu.Và khi chúng nó hạnh phúc, chúng sẽ yên tâm bảo ban nhau làm ăn, kinh tế khá giả, chắc chắn chúng sẽ nghĩ đến bù đắp cho mẹ già. Có hiếu cũng là một thương hiệu ngày nay của lớp trẻ đấy bạn ạ!