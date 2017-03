Bí quyết tình dục của các cặp đôi hạnh phúc

Điều tra kết hợp với tư vấn của những chuyên gia tình dục và hôn nhân cho thấy bí mật đời sống tình dục dựa trên kinh nghiệm của các cặp đôi sống hạnh phúc đã chứng minh rằng hóa ra bí mật đó chỉ là những điều bình thường và thậm chí người trong cuộc không cần phải “diễn” trong khi yêu.

Vẫn giữ sự bận rộn





Với cặp đôi đã chung sống lâu dài, thì chuyện ấy lại ở một cung bậc khác. Ảnh minh hoạ



Theo Tina Tessina, giáo sư, tác giả cuốn “Làm sao để vẫn có đôi mà vẫn tự do” (How to Be a Couple and Still Be Free) thì hoạt động tình dục rất cần thiết nhưng không phải là bạn phải tiến hành hằng ngày hoặc càng nhiều càng tốt. Sự bận rộn hằng ngày làm bạn và bạn đời cùng nhớ nhau, và khi gặp mặt ở nhà, sự giao tiếp qua lại sẽ trở nên rất ngọt ngào.



Vậy nên không cần phải stress nếu trong hai tuần bạn không quan hệ tình dục với bạn đời. Điều đó sẽ làm hai bạn hưởng thụ từng phút từng giây khi cùng bước vào một cuộc mây mưa.

Nên tăng cường đụng chạm vào nhau



Barry McCarthy, Giáo sư tư vấn hôn nhân và tình dục cũng là tác giả cuốn sách “Nhóm lại ngọn lửa khát khao”, giải thích có 5 bước trong sự đụng chạm gây những cảm xúc mãnh liệt cho bạn. Và nói chung là các cặp đôi có đời sống tình dục thỏa mãn tiến hành 4 trong số 5 bước trên.



Đó là đụng chạm bằng tay trong những thời điểm bất ngờ, như khi đi shopping, hay khi cùng đến cơ quan làm bạn cảm thấy gần gũi với bạn đời; Đụng chạm về thể xác như ôm, sờ vào chân hay chỉ là ôm eo lúc cùng xem truyền hình... Đây là những bí mật khác của các cặp đôi hạnh phúc vì chúng làm bạn có sự gần gũi và sự sâu sắc với bạn đời thậm chí khi cả hai bạn đều cảm thấy mệt và không muốn “yêu”.

Trang điểm cho chuyện yêu



Cãi cọ thường là lý do khiến cả đôi bên ngại “yêu” sau đó. Theo giáo sư Tina Tessina, tốt nhất là bạn không từ chối quan hệ kể cả khi hai người đang trong giai đoạn bất đồng.



Sẵn sàng yêu là thông điệp mạnh mẽ mà bạn gửi đến cho bạn đời rằng: tình yêu của bạn dành cho anh ấy (cô ấy) không phai nhạt bất kể quan điểm của bạn là gì. Đây chính là cách trang điểm cho câu chuyện yêu đương của bạn khiến quan hệ của bạn trên giường ngủ vẫn an toàn.

Duy trì thói hài hước, vứt bỏ vẻ đạo mạo



“Chồng tôi và tôi chưa hề tổ chức ngày Valentine, nhưng ngày Valentine vừa rồi, anh ấy xuất hiện và tặng cho tôi một tấm thiệp Valentine rất to cùng với hoa hổng giả rực rỡ. Điều đó làm tôi vừa xúc động vừa thấy buồn cười kinh khủng,” một người phụ nữ là tình nguyện viên của cuộc điều tra mới kết hôn được 3 năm nói.



Ngoài sự nghiêm túc, đôi khi, bạn và bạn đời nên vứt bỏ sự đạo mạo nghiêm trang và sống với phong cách hồn nhiên như những đứa trẻ. Sự hài hước, vui vẻ và đôi chút trẻ con là những điều kiện quan trọng để giữ quan hệ thắm thiết.

“Yêu” tranh thủ



“Một điều mà các cặp đôi nên nắm lấy là đừng chỉn chu chuyện ấy quá. Đồng ý là lãng mạn như một chìa khóa duy nhất để giữ ấm cho quan hệ tình dục nhưng với các cặp đôi bận rộn, “yêu” tranh thủ có thể khiến cho cường độ của cuộc yêu lớn hơn, có khả năng hâm nóng và thay đổi không khí đều đều” - Laura Berman, giáo sư, giám đốc trung tâm Bermen, chuyên gia tư vấn hôn nhân ở Chicago cho biết.



Laura giải thích rằng, tình dục không phải là tất cả trong việc duy trì quan hệ vợ chồng mặn nồng, thế nhưng nếu đa dạng hóa hình thức yêu thì các cặp đôi sẽ hiểu nhau hơn và cảm thấy cần nhau hơn. Họ cũng sẽ sống lãng mạn và sâu sắc hơn, ít cãi cọ hơn.

Theo Đặng Hòa (Kompas.com, VTC)