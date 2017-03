Bí quyết tình dục của các Hoàng đế Trung Hoa cổ đại

Bảy điều cần phải tránh





Tám điều quan trọng để đời sống tình dục hoà thuận

Theo Hoàng Đặng (Theo Sức khoẻ tình dục, VTC)



Giờ đây, cuốn sách này vẫn còn trở thành cẩm nang đối với những hoạt động chăm sóc sức khoẻ bằng y học truyền thống của Trung Hoa.Bí quyết đó được lưu giữ lâu đời và được tìm thấy vào năm 1974 trong ngôi mộ của hoàng đế Ma ở Chang Sha. Cuốn sách bí kíp giữ gìn sức khoẻ viết trên giấy bằng tre đó liên quan đến hoạt động tình dục. Vậy bí quyết đó là những gì?1. Cảm giác đau buốt trong quá trình cọ xát và thái độ thô bạo khi quan hệ tình dục sẽ gây ra cảm giác đau đớn ở cơ quan bên trong. Do đó, cần phải tiến hành chậm rãi.2. Nên thận trọng với hiện tượng đổ mồ hôi quá nhiều khi quan hệ tình dục vì nó có liên quan đến thể chất.3. Sự mệt mỏi do hoạt động tình dục quá mức.4. Không có sức mạnh tình dục hay còn gọi rối loạn cương dương.5. Thái độ hăm doạ và lo lắng, sợ hãi.6. Việc ép buộc hay thực hiện quan hệ tình dục mà không được sự đồng ý của bạn tình sẽ gây ra các vấn đề không mong muốn, nhất là đối với bạn tình là nữ.7. Ham muốn được đáp ứng vội vã là tình trạng không được ưa thích đối với cả hai.1. Chăm sóc năng lượng của cơ thể. Sau khi ngủ dậy, nên tiến hành tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sự dẻo dai của xương sống, xương chậu và thả lỏng vùng cơ thể phía sau. Tập luyện vùng hậu môn để tăng sự co bóp khiến cho năng lượng có thể chuyển xuống phần phía dưới.2. Nuốt nước bọt. Nuốt nước bọt của chính mình một cách đều đặn và điều tiết hơi thở đều đặn và thư thái.3. Chọn đúng thời điểm quan hệ tình dục và làm cả hai cảm thấy dễ chịu trước khi bắt đầu.4. Tích trữ năng lượng. Khi quan hệ tình dục, các đôi phải thả lỏng, thư giãn phần cơ thể phía sau và co bóp phần hậu môn.5. Quan hệ tình dục không nên bắt ép, phải nhẹ nhàng, chậm rãi.6. Sự tiếp cận phải diễn ra nhẹ nhàng và thư thả. Thỉnh thoảng dừng lại để người nữ có thể cảm nhận được đầy đủ cảm giác khoan khoái.7. Khi người phụ nữ cảm thấy gần đạt đỉnh, người đàn ông nên cong người về phía sau. Sau khi xuất tinh, người đàn ông đừng vội rút “cậu nhỏ” ra.8. “Cậu nhỏ” nên rút ra trước khi trở hết cương hoàn toàn và nên rửa sạch ngay sau đó.Ngoài ra, bí quyết yêu của người Trung Hoa cổ đại được tiết lộ trong Hua Di Nei Jing còn bao gồm các lưu ý sau:1. Cả hai người phải được kích thích một cách thoả đáng2. Đừng yêu khi một trong hai không muốn3. Tắm rửa sau khi yêu4. Hoạt động tình dục nên thực hiện một cách vừa phải.