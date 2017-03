Bí quyết xoa dịu cơn ghen của bạn đời

Theo Long Hoàng (DT/ Glam )



Thật tuyệt nếu một người vợ/ chồng đang ghen có thể bình tĩnh nói với nửa kia rằng: “Em không yên tâm về chuyện chúng ta, em cần một sự đảm bảo”... Nhưng chuyện chẳng bao giờ đơn giản thế. Yêu cầu này sẽ đến dưới dạng mệnh lệnh hay chất vấn có tính gây chiến về một vấn đề liên quan. Bước đầu tiên là bạn phải để ý, nghe cho kỹ xem đối phương thực sự đang yêu cầu bạn điều gì.“Một nửa ghen tuông” có thể sẽ tập trung vào một vấn đề chẳng ý nghĩa gì với bạn. Bạn có thể sẽ nghĩ đó là chuyện nực cười nhất mình từng nghe, nhưng vì lợi ích của chính cuộc hôn nhân, đừng nói ra điều đó.Nếu nửa kia buộc tội hay ra chiều đối đầu với bạn, đừng tốn thời gian tranh cãi vụn vặt về lời buộc tội. Hãy giữ bình tĩnh, tập trung nhấn mạnh những việc bạn đã làm cho mối quan hệ giữa hai người cũng như bày tỏ bạn luôn trân trọng sự đồng thuận vợ chồng.Ví dụ: “Không phải anh đang cố thay đổi chủ đề, nhưng anh muốn biết điều gì khiến cho em nghĩ thế, như vậy anh có thể chắc chắn không khiến em rơi vào cảm giác đó thêm lần nào nữa”.Tỏ thái độ rằng nửa kia đang lo lắng chuyện tầm phào là điều không chấp nhận được. Hãy coi trọng cảm xúc của người khác, cho dù điều người ấy đang tập trung nói, với bạn, hoàn toàn không đáng gọi là “vấn đề”.Để cuộc trò chuyện này diễn ra tốt đẹp, bạn cần tránh biến đối phương thành kẻ ngốc. Nếu sự buộc tội bắt đầu leo thang, hãy phản ứng lại nhưng không phán xét, không gay gắt. Thay vì nói “em lấy đâu ra cái ý nghĩ thần kinh ấy thế!”, hãy bảo: “Anh cam đoan là đã ở phòng tập chứ không ra ngoài với bất kỳ ai”. Sau đó hãy tập trung câu chuyện vào mối quan hệ hiện tại giữa hai vợ chồng.Một cách xóa bỏ cảm giác bất an cho người bạn đời ghen tuông chính là hỏi họ bạn có thể làm gì để họ không rơi vào cảm giác đó thêm lần nào nữa. Nhớ thực hiện. Bạn sẽ phải cân nhắc từ bỏ một số điểm nửa kia cho là không hợp lý trong giờ giấc sinh hoạt chẳng hạn. Nhớ rằng, ai cũng muốn tin tưởng bạn đời của mình, nhưng có những người cần được cho phép làm điều đó.Chuyện sẽ trở nên khó giải quyết nếu bạn khăng khăng rằng “toàn bộ vấn đề là do sự nghi ngờ vô lối ý của cô ấy” trong khi nửa kia nghĩ hành vi, cách cư xử của bạn mới thực sự là vấn đề. Không có sự đồng thuận, kết cục của hai người sẽ chỉ là cảm giác không tài nào đáp ứng nổi đòi hỏi vô lý của nhau.Hãy giữ một thái độ tích cực hơn, hiểu rằng hai người đang làm thành một đội giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, chân thành thảo luận với nhau về điều gì có thể tạm thời thay đổi, điều gì có thể thay đổi vĩnh viễn, và điều gì không thể thay đổi. Nhớ rằng chính những đồng thuận bước đầu đạt được, dù là chỉ có tính chất trước mắt, tạm thời, vẫn có tác dụng rất tốt trong việc xóa đi cảm giác bất an ở người đang ghen.Đạp đổ ngay cả những việc lẽ ra có thể cứu vãn được là rất dở, song còn dở hơn nếu bạn cố gắng một cách khốn khổ chỉ vì muốn giữ bố/mẹ cho con, níu giữ một gia đình hay bất kỳ điều gì khác.Nếu nửa kia sẵn lòng thỏa hiệp với bạn ở một điểm trung hòa giữa đôi bên thì chẳng còn gì tốt đẹp bằng. Nhưng nếu đã vài tháng trôi qua mà bạn vẫn đau đầu vì những cơn ghen trong khi bản thân không phải không cố gắng, thì vấn đề có thể không còn nằm ở sự bất an của nửa kia mà đã trở thành thái độ thiếu hợp tác, không sẵn lòng thỏa hiệp. Bạn chỉ nên nỗ lực với những gì đáng nỗ lực mà thôi.