Bộ Y tế ủng hộ kết hôn đồng tính

Theo LAN ANH (TTO)



Theo Bộ Y tế, điều 10 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định những trường hợp cấm kết hôn, trong đó khoản 5 quy định cấm kết hôn "giữa những người cùng giới tính", do lo ngại việc nhận con nuôi của các cặp vợ chồng đồng tính có thể ảnh hưởng tâm sinh lý đứa trẻ, sự thay đổi khái niệm cha - mẹ...Tuy nhiên Bộ Y tế cho rằng người đồng tính có quyền ăn ở, mặc, quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc, ở góc độ quyền công dân, họ được khai sinh, khai tử, kết hôn, đi học, quyền và nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên do chưa được pháp luật thừa nhận, người đồng tính thường phải che giấu giới tính thật của mình, hầu hết đều gặp phải sự kỳ thị của gia đình, xã hội, thậm chí bị ép buộc đi chữa bệnh tâm thần.Bộ Y tế cho biết tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng đã hợp pháp hóa quan hệ đồng tính vào năm 1997 (Trung Quốc), 2009 (Ấn Độ). Trong thực tế, kết hôn giữa những người đồng tính diễn ra phổ biến, công khai hiện nay. Việc quy định cho phép kết hôn giữa những người đồng tính hay không cần phải được tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá, cân nhắc để có đủ cơ sở khoa học khi đưa vào luật.Bên cạnh đó, cũng cần cân nhắc, đánh giá các yếu tố xã hội khi quy định nội dung này vào trong luật. Tuy nhiên đề xuất của Bộ Y tế là cho phép kết hôn giữa người đồng tính vì đó là quyền con người.Ý kiến của Viện Nghiên cứu thanh niên (T.Ư Đoàn) cho rằng cần bổ sung quy phạm pháp luật về hôn nhân đồng tính trong Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, theo hướng cho phép kết hôn nhưng có quy định kèm theo về trách nhiệm bảo đảm hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật, không can thiệp cuộc sống vợ chồng của người đồng tính.Viện Khoa học kiểm sát cũng đề xuất không nên quy định cấm kết hôn giữa những người đồng tính.Cũng góp ý cho dự thảo này, UBND TP Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ VN… đề xuất nên quy định rõ Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người đồng tính, do số người đồng tính chưa được xác định, chưa có nhiều nước thừa nhận hôn nhân đồng tính, không phù hợp phong tục tập quán VN.Các vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo nhân hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực thi Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, diễn ra tại Hà Nội ngày 16-4.