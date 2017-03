Bỗng dưng con trai “làm lơ” với bạn…

Nếu bỗng dưng con gái bị “làm lơ”



Con trai phải "cưa cẩm" mãi thì bạn mới chịu "đổ", cả hai bắt đầu "mối tình gà bông" ngọt ngào và đáng yêu. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian có thể là vài ngày hay cả tuần, con gái không thấy con trai nhắn tin cho mình, hỏi han xem: “Hôm nay cậu thế nào?” hay “Cậu đang làm gì thế?” như mọi khi.



Con gái tò mò, nhắn tin hỏi thì con trai chỉ trả lời ngắn gọn, rồi đâu lại vào đấy. Thế là con gái nghĩ ngay rằng: “Sao mà con trai đáng ghét thế không biết?”, những nàng hay nghĩ ngợi thì lại tưởng tượng ra trường hợp: “Hay là cậu ấy chỉ chơi đùa với mình thôi?”...



Hoài (17t) kể: “Mình và bạn ấy mới chính thức yêu nhau được một tháng. Lúc trước, hôm nào bạn ấy cũng nhắn tin hay online nói chuyện với mình, rồi hẹn nhau đi xem phim nữa.



Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay không thấy bạn ấy đâu nữa, nick chat thì luôn ẩn. Tớ đánh bạo nhắn tin cho bạn ấy hỏi thăm tình hình và để lại cả những tin nhắn yêu thương offline trên Yahoo nữa. Tự dưng lại "biến mất", thật là khó hiểu!”.



Và khi con gái “làm lơ” lại…



Trong những trường hợp như thế này, con gái rất muốn nhắn tin hỏi han con trai. Nhưng có những bạn, một phần vì ngại, một phần vì tự ái, muốn tỏ ra "kiêu" nên đã làm lơ lại luôn như con trai đã vô tình đã “lãng quên” mình. Đó là khi con gái đã nổi giận rồi đó.



“Bạn ấy là con trai thì phải chủ động nhắn tin, gọi điện trước cho mình chứ. Là con gái ai lại làm thế bao giờ, mất hết cả sự kiêu hãnh của con gái. Thế nên mình quyết định... dỗi!”, Trâm (19t) nói.



Điều này nghĩa là con gái cũng sẽ không nhắn tin chúc con trai ngủ ngon như mọi ngày, không dặn con trai ngày kia có buổi hẹn với mình. Mỗi lần con gái online cũng sẽ để ẩn với người đó, thậm chí nếu để "available" thì cũng nhất quyết không gọi con trai trước.



Con gái sẽ không lên tiếng cho đến khi con trai phá vỡ bầu im lặng này và đưa ra lời giải thích thỏa đáng, làm tiêu tan được cơn giận của con gái. Tình hình này nếu mà kéo dài mãi thì cũng sẽ không tốt cho tình cảm của cả hai. Vậy cả con gái và con trai nên làm gì để xử lí vấn đề này đây?



Đâu là giải pháp hợp lý?



Đôi khi, sự việc không đến mức nghiêm trọng như con gái nghĩ. Con trai khi yêu có những điểm khác với con gái. Thường thì con gái hay mơ mộng và muốn tình yêu của mình phải lãng mạn như phim Hàn Quốc cơ.



Con gái rất thích được con trai quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là bằng lời nói hay hành động. Con trai thì lại khác, kín đáo và sâu sắc hơn. Và hầu hết con trai thì thường không biết cách bộc lộ tình cảm của mình như thế nào với con gái, để con gái hiểu rằng “Thực ra, tớ đang rất quan tâm đến ấy!”.



Chính vì thế, khi thấy con trai tự dưng "làm lơ" mình, tốt nhất con gái nên tìm hiểu kĩ lí do vì sao lại như thế đã nhé! Con trai ít khi xử sự theo hứng lắm, ắt phải có lý do nào đấy thì cậu ấy mới như vậy. Có thể vì con trai dạo này đang tập trung cho kì thi học sinh giỏi sắp tới hay là đội bóng rổ của trường chuẩn bị tham gia một giải đấu mới. Hoặc gia đình, bạn bè của con trai có chuyện gì khiến cậu ấy phải lo lắng, suy nghĩ?



Con trai thường cho rằng mình là chỗ dựa, là bờ vai cho con gái, nên con trai rất hiếm khi nói những chuyện không vui với con gái để tránh làm con gái buồn. Hay có thể là con trai đang giận gì con gái đấy, nhưng "người ta" không dám nói ra nên cứ... im lặng mà thôi. Đừng vội vàng suy diễn và đưa ra kết luận khi chưa biết rõ nguyên nhân, con gái nhé!



Tại sao con gái không chủ động "phá băng" trước đi nào? Hãy soạn một tin nhắn thật đặc biệt gửi tới con trai, thẳng thắn tâm sự rằng: gần đây, ấy có "dấu hiệu" xa cách tớ, có chuyện gì à? Cách này vừa chứng tỏ với con trai rằng bạn vẫn quan tâm tới cậu ấy, vừa có thể giải tỏa sự tò mò của con gái.



Con gái cũng có thể gợi ý một địa điểm hẹn hò nào đó và chủ động mời con trai, để cả hai có không gian nói chuyện trực tiếp. Hẳn là con trai sẽ trả lời bạn ngay thôi. Và cũng đừng quên những tin nhắn nhắc nhở đáng yêu như “Nhớ đi ngủ sớm, đừng chơi game nhiều”, hay “Ngày mai có tiết kiểm tra đấy, cậu nhớ ôn bài cẩn thận nhé!”. Làm sao con trai có thể "làm lơ" với những tin nhắn đầy quan tâm như thế được, nhỉ?



Còn con trai cũng nên trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn với con gái. Không phải chỉ mỗi chuyện vui mới nói được với con gái đâu, kể cả những chuyện buồn hay những khó khăn bạn đang gặp phải mà chưa biết giải quyết thế nào thì cũng nên tâm sự với con gái.



Con gái sẽ không cười hay cho rằng con trai như thế là yếu đuối, mà điều này sẽ làm cho con gái hiểu bạn hơn, biết đâu con gái lại giúp bạn giải tỏa được khúc mắc thì sao? Tình cảm của hai bạn sẽ gắn kết hơn nếu cả hai luôn thẳng thắn với nhau và chia sẻ cho nhau mọi chuyện đấy, cả con trai và con gái đều nhớ nhé!





Theo Lệ Thủy (DT/PLXH )