Bước ngoặt sinh con

Quyết định có thai và mang thai có thể coi là một chuyến đi li kì hấp dẫn đến cánh cửa mới của cuộc sống vợ chồng. Thời gian chờ đợi đứa con bé bỏng lớn dần từng ngày trong bụng mẹ là một điều đặc biệt. Trong quá trình mang thai, người mẹ sẽ cảm nhận như được truyền sức mạnh thông qua những câu hỏi thường xuyên về em bé của mọi người, đặc biệt là của người chồng. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy sẽ trở nên ly kì hơn nữa khi đứa bé bắt đầu chào đời.

Khi bé được sinh ra, mọi tâm điểm chuyển từ bà mẹ mang thai sang đứa bé. Đây là sự thay đổi mang lại nhiều cảm xúc cho cả hai vợ chồng. Nhà tâm lý học Loren Buckner, tác giả cuốn “The Emotional Challenges of Family Life and How to Deal With Them (tạm dịch: Những thách thức về tình cảm của đời sống gia đình và cách giải quyết) cho biết: Gia đình sẽ bắt đầu có những điều chỉnh ngay từ khi em bé được đưa về nhà. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh là vô cùng đặc biệt. Đứa trẻ có thể khiến tình cảm vợ chồng ngày càng thêm gắn bó nhưng cũng không ngoại trừ khả năng mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái đẩy vợ chồng ra xa nhau.

Những vai trò mới, cảm xúc mới

Ngay khi đứa bé được sinh ra, “vợ” và “chồng” trở thành “mẹ” và “bố”. Điều quan trọng là cả hai không được vì con mà lơ là nhau. Trong những ngày đầu có thành viên mới, người mẹ thường chịu trách nhiệm chăm sóc cho bé. Đây là một vai trò phức tạp bởi chức năng làm mẹ dường như bao hàm cho tất cả.

Người cha bị đẩy sang vai trò “vòng ngoài” nên đôi khi có cảm giác bị “ra rìa”, không biết làm thế nào để hoà nhập. Bucker cho rằng người chồng nên cố gắng thông cảm và yêu thương nhiều hơn, tránh đổ lỗi hay ganh tị, nên học cách nói chuyện với vợ con để có được những cảm xúc mới mẻ mà đứa trẻ đem lại.

Chuyện gì sẽ xảy ra

Một thách thức chung với cha mẹ trẻ là không có đủ thời gian để làm bất cứ việc gì. Mọi thứ đều như rối tung lên, hạnh phúc, mệt mỏi đan xen. Thiếu thời gian dành cho nhau sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng. Bởi thế, hãy chắn chắn rằng các bạn vẫn có thể cùng nhau uống một tách cà phê trong khi bé ngủ hoặc dành một đêm đặc biệt cho nhau để kết nối yêu thương và được chia sẻ nhiều hơn.

Chuyện riêng tư

Sau khi sinh, các bà mẹ thường muốn có nhiều thời gian hơn để ngủ, luôn có cảm giác thèm ngủ. Tất nhiên họ dè chừng “chuyện ấy” hơn, có khi xếp chồng sau em bé. Đó là do cả hai yếu tố sinh học và tâm lý tác động. Đây là khoảng thời gian khó khăn và khó đề cập nếu người vợ không sẵn sàng còn người chồng có cảm giác bị từ chối, tổn thương và thất vọng.

Để giải quyết vấn đề này, giao tiếp chính là chìa khóa. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn, sự khéo léo, mềm mại có thể khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp.

