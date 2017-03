Cả 2 lần chị đều làm người thứ ba

Theo Eva/Giadinh.net

Chị chua chát, úp mặt vào gối mà khóc. Chưa bao giờ chị nghĩ cuộc đời mình lại cay đắng như vậy. Đến khi chị quyết định chọn anh làm bến đỗ cuộc đời, chị quyết định lấy anh làm chồng, ổn định gia đình thì anh lại ra đi. Khó khăn lắm chi mới quyết định được như vậy. Yêu và lấy một người đâu phải việc dễ dàng gì. Thế nên sau quá nhiều đắn đo, suy nghĩ, chị mới quyết định yêu anh sau gần 2 năm anh tỏ tình, quan tâm chăm sóc chị.Nào ngờ, một ngày đi chọn váy cưới, chị nhận được cuộc điện thoại trời giáng. Người bên đầu máy giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn và rất chân thành. Trong đó ẩn chứa thứ tình cảm khó hiểu, một tình cảm yêu thương nhưng đầy đau xót, chua chát. Chị ấy nói những lời vừa sâu cay vừa đay nghiến tâm can chị. Chưa bao giờ chị thấy ê chề như vậy.Một lần nữa, chị lao vào vòng xoáy cuộc đời, mớ bòng bong không thể nào gỡ ra được. Chị yêu anh, chị chấp nhận tình yêu này, nhưng chị không thể vì thế mà chiếm đoạt người chồng của người đàn bà ấy. Đau đớn hơn nữa, chị chỉ là người thứ ba. Anh đã lừa dối chị. Nếu có lấy anh, chị chịu phận làm vợ lẽ. Một người phụ nữ còn trong trắng như chị, chưa qua lần đò nào, hoàn toàn chân thành yêu anh, có lý do gì chị phải làm người thứ ba như thế, làm vợ lẽ như thế?Nhưng chị đã kiệt sức rồi. Chị không còn đủ dũng cảm để đứng lên, bởi chị đã 1 lần vấp ngã và hoàn cảnh tương tự như bây giờ. Người đàn ông ấy cũng đã từng nói yêu chị tha thiết và nguyện hết lòng vì chị. Nhưng anh ta cũng chỉ là kẻ lừa dối khi vài tháng sau bỏ chị đi lấy vợ. Anh ta đã có mối tình thanh mai trúc mã dưới quê, tận gần 8 năm trời. Chị đã đau đớn vô cùng, nguyện rằng chẳng bao giờ tin đàn ông nữa. Nhưng khi gặp anh, chị tin anh, một lần nữa chị cho mình cái quyền yêu và được yêu. Chị gật đầu bằng lòng lấy anh làm chồng.Thật ra, anh cũng là kẻ lừa dối mà thôi. Anh giấu chị không phải vì sợ mất chị mà vì anh tham lam, muốn một lúc có cả hai người đàn bà. Và khi có chị rồi, anh sẽ không còn lo lắng gì nữa kể cả chị biết sự thật. Cay đắng quá, chua chát quá. Chị đang chọn váy cưới cơ mà. Gia đình chị cũng chuẩn bị xong hết rồi, bạn bè cũng đã biết hết tin chị lấy chồng, ai cũng mừng vui cho chị.Nếu hủy hôn, chị chỉ còn nước đi thật xa, tránh xa tất cả mọi người, hi vọng làm lại được cuộc đời. Nếu không, lấy anh, chị phải câm lặng, coi như không có việc gì xảy ra, coi như chị là người đàn bà vô tội trong chuyện này. Nhưng những lời lẽ van xin kia của vợ anh, và nhất là sự dối trá của anh dành cho chị khiến chị không muốn tiếp tục đi con đường này nữa. Chị trở về là chị như ngày nào, lại mất niềm tin, lại không được yêu, lại đau đớn.Liệu có cơ hội thứ ba cho chị không? Liệu chị còn có thể tìm được một người thật lòng yêu thương chị hay không. Chị buồn lắm, chị đã đi xa, đi thật xa rồi. Còn tương lai thế nào, chị không dám nói trước. Chỉ hi vọng, niềm vui sẽ mỉm cười.