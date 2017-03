Các cô nàng và những tình bạn “thời vụ”

Rất nhiều bạn gái nói rằng, tình bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn trai, người yêu chưa chắc đã quan trọng bằng tình bạn với các cô gái. Sự coi trọng tình bạn giữa thời buổi “mọi thứ đều khó xác định” này thật đáng quý.



Thế mà, đúng là có những nàng không thể sống thiếu bạn, nhưng tình bạn đối với họ lại chỉ mang tính chất... thời vụ. Nghĩa là cực kỳ gắn bó với nhau, khi thân thì “thân tưởng chết”, ấy vậy mà một khi đã có bạn mới lại “trở mặt” bằng được với bạn cũ.



Vui vẻ bên bạn mới được một thời gian ngắn, khi "có biến", các cô nàng bèn quay về... đòi chơi với nhau như cũ. Thật hài hước khi hai chữ “tình bạn” đáng trân trọng lại được “nuôi trồng” theo thời vụ như các loại nông sản vậy!



C.M (sn 1993) là một nàng có quan hệ khá rộng trên mạng. M quen nhiều hot girl, hot boy và các ca sĩ tuổi teen nổi tiếng. Tính M cũng hòa đồng, nhí nhảnh, vì thế, xung quanh M luôn là vô số những cô bạn xinh xắn, chơi với M thân thiết như chị em.



Tuy nhiên, thời gian này mọi người lại thấy M cô đơn một mình. Không còn cảnh tíu tít chụp ảnh cùng bạn bè trên Facebook hay tụ tập với các hội đông đúc mà M là thành viên chính, trên wall Facebook lại xuất hiện những status M kêu buồn, cô đơn.



Một dấu hỏi to đùng được đặt ra, nhưng đối với bất cứ ai từng chơi với M thì câu trả lời thật đơn giản: đó chính là hậu quả của tình bạn “thời vụ” mà M áp dụng với các cô bạn của mình.







Đừng để bạn bè xa lánh vì thói cả thèm chóng chán của mình!

(Ảnh minh họa)

Theo Dân trí/ PLXH



Khi bắt đầu chơi cùng ai, M luôn thể hiện mình là một cô bạn “chuẩn không cần chỉnh”, nhiệt tình và gắn bó. Suốt ngày thấy M update ảnh “chị em thân thiết”, không cách xa nhau nửa bước. Quả thực, lúc đó ai cũng thấy M thật may mắn khi lúc nào cũng có bạn bè quanh mình.Nhưng, bề ngoài thì là vậy, chỉ có ai từng chơi với M mới hiểu, khi M bắt đầu tình bạn với một người mới, cũng là lúc cô nàng “bơ” thẳng hội bạn cũ, những đứa bạn thân thiết bỗng trở thành quá khứ.“Từ lúc M chơi thân với N, tự dưng thấy nó lạnh nhạt hẳn với mình. Không hiểu lý do luôn, tớ có làm gì sai đâu. Chỉ tới khi nói chuyện với Linh, một đứa bạn cũ của M, tớ mới biết hóa ra cứ có bạn mới là M bỏ ngay bạn cũ để “tập trung cho bạn mới”.Khi tình bạn mới "có biến", M quay lại tìm bạn cũ rủ rê đi chơi, hoặc lại tìm kiếm “mối” khác, kết thân như đúng rồi!”, H.Phương – cô bạn từng rất thân với M chia sẻ. Nói về tình bạn cũ, Phương không khỏi buồn bã. Bởi hai đứa chơi cũng khá thân, thế mà khi có bạn mới, M sẵn sàng “bơ” Phương.Thật khổ cho M, cô bạn mới vừa tìm được "nửa kia" nên suốt ngày đi chơi với bạn trai. Thấy cô đơn, M lại “mon men” rủ Phương đi chơi. Biết đây chỉ là tình huống "chống cháy" nên Phương kiên quyết từ chối. Phương biết thừa M sợ phải lủi thủi một mình, chứ tình bạn đối với những cô nàng như M đều chỉ có thời mà thôi.Tình bạn thời vụ thường được “áp dụng” cho các bạn gái sợ sự cô đơn, sợ phải sống một mình nhưng lại cả thèm chóng chán. Từng tuyên bố: “Bạn bè cũng như người yêu, chán là bỏ. Thích thì lại đi cùng nhau, có gì đâu!”, nên giờ bên cạnh Thủy Chip (sn 1992) vẫn chưa có lấy một cô bạn thân nào.Chỉ toàn kiểu “thân làng nhàng”, vui thì vỗ tay vào, khi buồn lại chẳng thấy một ai bên cạnh. Tất cả cũng chỉ vì thói cả thèm chóng chán của Thủy. Chơi với ai, Thủy cũng như là thân thiết lắm, đi ăn, đi chơi rồi chụp ảnh hiếm khi thiếu nhau, lại còn tíu tít xưng hô “vợ, chồng” (một cách gọi thân thiết giữa bạn bè với nhau).Nhưng cái sự thân thiết ấy kéo dài được bốn, năm tháng là may, còn đâu chỉ sang tháng thứ sáu là “đứt gánh giữa đường” bởi Thủy bỗng dưng thấy… chán. Lạnh nhạt với bạn cũ, nhưng khi không còn bạn mới để chơi, Thủy lại tìm cách liên lạc, rủ rê bạn cũ đi chơi cho đỡ buồn.Tất nhiên, chẳng ai chấp nhận kiểu tình bạn như thế. Nhắc đến Thủy, các cô bạn chỉ lắc đầu, bĩu môi: “Nếu không muốn tự dưng bị “ăn bánh bơ, đội mũ phớt” thì đừng chơi với Thủy!”.Những cô bạn thời vụ kiểu này quả thực chỉ kiếm được kiểu tình bạn cũng “theo mùa” chứ không thể gắn bó, thân thiết lâu dài. Câu “chọn bạn mà chơi” luôn đúng với teen ở mọi thời điểm, nếu không tự điều chỉnh lại thói cả thèm chóng chán của mình, e rằng các nàng nói trên sẽ mãi rơi vào trạng thái “single” trong tình bạn mà thôi.