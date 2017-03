Các rối loạn tình dục nữ mà đàn ông nên biết

Những rối loạn chức năng tình dục đã kìm hãm sự thỏa mãn của người phụ nữ và xảy ra khi không có sự hiện diện của một trong các giai đoạn trong chu kỳ đáp ứng tình dục ( ham muốn , kích thích, cực khoái và độ phân giải). Các vấn đề rối loạn chức năng tình dục ở nữ ảnh hưởng đến thể chất, cảm xúc, tinh thần và mối quan hệ của họ với bạn tình. Một số vấn đề tình dục xảy ra ở phụ nữ như dưới đây.

Thiếu ham muốn

Một người phụ nữ có thể ức chế ham muốn tình dục do không thể đáp ứng với giao hợp. Rối loạn chức năng tình dục này ở nữ xảy ra do nguyên nhân sinh lý và tâm lý.

Lý do sinh lý ảnh hưởng đến ham muốn của một người phụ nữ rất nhiều, có thể là bệnh tiểu đường, các vấn đề về nội tiết tố, mãn kinh, béo phì, huyết áp cao, bệnh tim mạch, sử dụng lâu dài thuốc tránh thai và hút thuốc.

Lý do tâm lý cơ bản có thể là căng thẳng liên quan đến mối quan hệ, tình cảm đổ vỡ, tự ti và lo ngại về những thay đổi của cơ thể.

Rối loạn kích thích

Đây là một trong những vấn đề tình dục phổ biến ở phụ nữ. Có bốn loại rối loạn kích thích, đó là:

- Rối loạn kích thích tình dục chủ quan; người phụ nữ có sự ham muốn với tình dục và âm đạo cho thấy sự gia tăng chất bôi trơn, nhưng cô ấy sẽ không cảm thấy hưng phấn tình dục.

- Rối loạn kích thích bộ phận sinh dục; nó liên quan đến bộ phận sinh dục của người phụ nữ. Sẽ có ít hoặc không có chất bôi trơn âm đạo hoặc âm hộ phồng lên.

- Rối loạn kích thích kết hợp giữa bộ phận sinh dục và do chủ quan; thiếu chất dầu bôi trơn cũng như không có kích thích tình dục.

- Một người phụ nữ liên tục trải qua những rối loạn kích thích bộ phận sinh dục, có thể có những kích thích không mong muốn ở bộ phận sinh dục khi không có ham muốn . Họ không đạt được cực khoái và kích thích này có thể kết thúc trong một vài giờ hoặc vài ngày.

Chứng Anorgasmia (không đạt được cao trào tình dục khi quan hệ)

Cực khoái là đỉnh cao tình dục và sự vắng mặt của nó có thể do nhiều yếu tố như: ham muốn tình dục của một người phụ nữ bị ức chế, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức giới tính và các yếu tố tâm lý như: các vấn đề với bạn tình, căng thẳng trong công việc hoặc một chấn thương về tình dục trong quá khứ gây ra.

Một số loại thuốc, rối loạn nội tiết tố, sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai, bệnh mãn tính và sự hứng tình chưa đủ cũng có thể là các yếu tố phụ thêm.

Đau âm đạo

Nó là một vấn đề phổ biến khác ở phụ nữ. Khi người bạn tình cố gắng "thâm nhập" vào "cô nhỏ", người phụ nữ có thể trải qua cơn đau thường xuyên và liên tục.

Một rối loạn đau âm đạo khác là chứng vaginismus (co thắt âm đạo); là trạng thái co thắt mạch và không chủ ý của các cơ gần âm hộ làm cho việc "thâm nhập" khó khăn. Rối loạn này không ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và kích thích của người phụ nữ. Với co thắt âm đạo, người phụ nữ có thể ham muốn nhưng sẽ không có sự thư giãn trong các cơ âm đạo. Nguyên nhân cụ thể của co thắt âm đạo vẫn chưa rõ, nhưng những chấn thương tình dục trong quá khứ có thể là một lý do.

Theo Đàn Ông