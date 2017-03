Cách nói không với tình yêu

Nêu lên những lý do không thể



Lý do đầu tiên là: Không nên yêu người mà họ chỉ biết yêu chính bản thân mình.



Lý do khác có thể xuất phát từ sự trái ngược của tính cách. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn sẽ chung sống với người đó trong suốt quãng đời còn lại và những thường xuyên cãi cọ. Có thể, bạn sẽ nhớ về những nụ hôn đầu tiên, hoặc khi người ấy khiến bạn mỉm cười.Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ đên những khi bị thờ ơ, không được chiều chuộng, bị lừa dối hoặc thậm chí là tổn thương sâu sắc.

Bạn hoàn toàn tự tin với những chiêu sau đây để tạm biệt tình yêu. Ảnh: Dân Trí

Bạn cũng nên tự hỏi bản thân rằng, đó có phải là một tình yêu thực sự mà bạn cảm nhận được từ người ấy hay không. Nếu chỉ là cảm giác say mê, ham muốn hơn là tình yêu đích thực thì bạn sẽ dễ dàng quên được họ.



Xóa đi dấu vết về sự hiện diện của họ trong cuộc sống



Cách này có thể không hiệu quả, nếu họ là người mà bạn cần phải gặp mặt thường xuyên. Bạn nên nhờ bạn bè, hoặc người thân giúp đỡ để sắp xếp, và cất hết những kỉ vật khiến bạn nhớ đến họ vào một chiếc hộp. Nếu bạn muốn trả lại chúng thì hãy gửi qua đường bưu điện, đừng nên tự tay trao cho người ta để tra tấn bản thân mình.



Nếu đã từng sống cùng nhau, bạn nên trang trí lại ngôi nhà, hoặc chuyển vị trí của đồ đạc xung quanh, để làm nhạt đi những cảm xúc chắc chắn sẽ hiện hữu mỗi khi bạn thức giấc mà không có người đó bên cạnh. Nếu thực sự cần thiết, hãy chuyển đến một nơi khác.



Giữ khoảng cách



Chỉ đơn giản là đi xa trong một thời gian. Đừng gọi điện và tới những nơi họ thường đến. Nếu cần phải giữ liên lạc vì công việc, hãy thong thả trả lời những tin nhắn đó sau đó một vài ngày.



Chỉ gọi lại cho họ khi bạn đã có lời giải thích thỏa đáng cho việc cúp điện thoại sau một vài phút nói chuyện. Bạn cũng nên dành thời gian để nghĩ về tình cảnh hiện tại và bản thân mình. Nói với họ rằng, bạn đang thật sự bận rộn với những công việc mới, và có nhiều điều cần làm.



Nếu người này có ảnh hướng xấu đến cuộc sống của bạn như kiểm soát, ép buộc hoặc lạm dụng, hãy quên họ ngay lập tức. Có thể họ sẽ cố gắng làm bạn mủi lòng nhưng hãy cắt đứt mọi ràng buộc và tiếp tục cuộc sống của mình.



Thực hiện tất cả những điều bạn từng muốn mà chưa thể thực hiện được khi ở bên người đó như học nhảy, đi du lịch nước ngoài...



Hòa nhập với cuộc sống



Nếu bạn quyết định hẹn hò, đừng nên tán tỉnh bất kỳ ai muốn mời bạn đi chơi vì điều đó chỉ làm bạn thêm bối rối.

Theo VTC News/Dân Trí