Cái giá của sự vụng trộm

Theo một nghiên cứu mới công bố trên The Journal of Sexual Medicine, những người không chung thủy hay có nhiều bạn tình thường không thực hiện tình dục an toàn với đối tác.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 801 cá nhân - 308 trong số đó đang lừa dối nửa kia của mình và 403 có kiểu tình yêu không ràng buộc - đôi bên tự thỏa thuận không cần “chỉ biết có mỗi nhau”, tức là họ có thể tự do quan hệ thể xác với cả những người khác.

Sau khi điều tra phỏng vấn các đối tượng nghiên cứu trong từng nhóm về đời sống tình dục của họ, các nhà nghiên cứu thấy rằng những người thiếu chung thủy không chỉ dễ dãi với tình dục an toàn mà còn ít đi kiểm tra bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Điều đó cũng có nghĩa, quan hệ thể xác với nhiều bạn tình tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những hậu quả của nó có thể khiến bạn muốn quay lại sống chung thủy hơn.

Rước bệnh vào “cậu nhỏ”

Cánh đàn ông rồi sẽ sớm nhận ra lừa dối vợ/bạn gái của mình chính là một gánh nặng cho tình cảm hai người, cũng là gánh nặng cho “cậu nhỏ”.

Một nghiên cứu mới đây công bố trên báo Sexual Medicine cho hay, những người đa mang “phòng nhất, phòng nhì” dễ gặp rắc rối với “vũ khí đàn ông” hơn là những người chung thủ. Lý do? Rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng có dính líu đến kiểu quan hệ tình dục “dị thường” về địa điểm, ví dụ trong toilet công cộng, trong ô tô, thang máy…, mà trưởng nhóm nghiên cứu Khoa tiết niệu ĐH trung tâm y tế Maryland, ông Andrew Kramer cho rằng: “Nếu quan hệ tình dục ở một nơi xa lạ hay bất thường, trong tình trạng phải cảnh giác cao độ, nơi bạn không đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn với “cậu nhỏ”, rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc”.

Ngoại tình = Tốn kém và phạm pháp

Ở Mỹ, ngoại tình được công nhận là phạm pháp ở 23 bang. Tại Việt Nam, ngoại tình cũng là vi phạm luật hôn nhân, bạn có thể bị phạt hành chính hay phạt giam nếu liên tiếp nhiều lần bị bạn đời tố giác. Chưa kể nếu ra tòa ly hôn, người ngoại tình thường dễ mất các quyền lợi nuôi con, quyền lợi về tài sản…

Vì tính chất này của việc ngoại tình, không mấy ai “đi đêm” mà trong lòng thanh thản. Nếu bị phát hiện, mất mát sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái “được” khi quan hệ lăng nhăng.

Nguy cơ mắc bệnh tim

Cho dù bị bắt quả tang không phải điều tệ hại nhất, các ông chồng lừa dối vợ vẫn có lý do để lo lắng khi ngoại tình: Họ rất dễ đột tử.

Một nghiên cứu mới đây công bố trên báo Circulation đã tìm ra rằng trong 5559 người đột tử tại Mỹ vì bệnh tim, có tới 75% những người chết trong khi “làm chuyện ấy” có quan hệ ngoài luồng.

Điều gì gây ra những bất thường cho tim của họ? Giả thuyết từ các nhà nghiên cứu cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, nạn nhân đều đang có quan hệ tình dục với đối tác trẻ hơn, theo cách “mới lạ” hơn hoặc đang quan hệ tình dục trong tình trạng quá no hoặc say rượu.

Theo Huyền Anh (DT/ MSH)