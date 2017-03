Cái sướng của đàn ông độc thân

Không phải nghe cằn nhằn



Bạn đã bao giờ chịu cảnh người yêu cáu tiết và "đàn áp" mình chẳng vì lý do gì? Độc thân sẽ không phải làm bia bắn cho những cảm xúc không lý giải nổi của phụ nữ. Độc thân đồng nghĩa với bình yên và không phải nghe phụ nữ cằn nhằn. Nếu bạn thức dậy trên ghế sô-fa, đó là bởi bạn muốn ngủ ở đó.











Theo Hồ Bích Ngọc (VNE)



Thời gian ở phòng tập thể hình, bạn có thể thả lỏng bản thân và vui vẻ bên bạn bè. Không yêu đương, bạn có thể xuề xòa với bản thân một chút. Đi uống bia và mặc chiếc áo phông sờn vải, chiếc quần sóc có mấy lỗ thủng nhỏ. Nhếch nhác, lười biếng một tí khiến ta thoải mái. Nhưng đừng quá bệ rạc đến nỗi không thể lấy lại phong độ kịp thời khi gặp người ưng ý.Thời gian rảnh bạn có thể tận hưởng cảm giác thú vị khi ở một mình, cũng có thể dùng để nâng cấp bản thân. Độc thân buộc bạn phải tự làm những việc như nấu ăn, giặt ủi, dọn phòng... Thành thạo việc nhà khiến bạn thêm hoàn hảo và mẫu mực – điều này sẽ nâng cấp hình ảnh của bạn muốn chinh phục ai đó. Tâm thế thư thái, dáng vẻ ung dung, người đàn ông biết trân trọng phút giây tự do sẽ khiến phụ nữ… thèm vì họ biết bạn không túng thiếu tình cảm, bạn có cuộc sống riêng và không dính chặt lấy đàn bà.Khi yêu đương, bạn sẽ phải dùng tiền lương để trang trải ‘tình phí’. Độc thân cho bạn toàn quyền quyết định tài chính của mình, bạn không phải lo lắng về những món quà đắt tiền cho người yêu. Tuy vậy, độc thân không có nghĩa là tiết kiệm – ngược lại, bạn có thể tiêu nhiều vào tiệc tùng, nhậu nhoẹt, quần áo, v.v… Nhưng ít nhất bạn có thể dùng tiền vào việc mình thích.Độc thân và bạn có thể làm gì mình muốn. Chơi thể thao. Tập thể hình. Tham gia một lớp học. Nằm dài ở nhà xem phim. Ai có thể ngăn bạn? Thời gian đáng lẽ phải chạy theo và chiều bạn gái, bạn có thể đi chơi với bạn bè. Sao lãng bạn bè chính là hi sinh lớn nhất khi đàn ông yêu, vì vậy hãy ở bên cạnh họ khi đang còn độc thân.Bạn khó chịu khi cô ấy lấy dao cạo râu để tẩy lông, bày nến thơm đầy phòng… Độc thân và bạn sẽ không phải chịu đựng những thói quen đó nữa. Bạn có thể ngủ yên bình đến trưa mà không bị dựng dậy, nhà cửa bừa bãi cũng chẳng sao. Bạn chỉ phải quan tâm đến bản thân. Sự kiên nhẫn của bạn cũng cần được nghỉ ngơi, hãy sống thoải mái một thời gian.Độc thân và bạn không phải tuân theo bất cứ lịch trình nhàm chán nào. Hãy sống liều lĩnh, táo bạo khi bạn có thể. Bạn bè gọi đi câu cá? Đi ngay thôi còn chần chừ gì nữa. Tiệc tùng và làm quen với những cô gái trẻ thật tuyệt vời. Bạn có thể làm những việc phi thường mà chẳng cần nhìn trước ngó sau. Đó chính là tự do.Cuộc sống là trò chơi tung hứng mà bạn phải giữ cho mọi thứ không bị trật khỏi vòng quay và rơi xuống đất, bạn phải dành sự quan tâm xứng đáng cho từng thứ. Nhưng nếu bạn để một thứ rơi xuống, bạn có thể tập trung sức lực hơn vào những gì còn lại. Nếu thiếu đi tình yêu, bạn sẽ có nhiều thời gian để cống hiến cho công việc. Bạn có thể đầu tư thời gian, công sức cho sự nghiệp. Và bạn sẽ không phải lo bố trí thời gian làm việc, thời gian đi chơi với người yêu nữa, bạn đang độc thân và tràn đầy sinh lực.Yêu đồng nghĩa với hai bên cùng thỏa hiệp. Đôi lúc phải hy sinh những sở thích cá nhân để chiều lòng người yêu. Vì vậy, trong thời gian độc thân, hãy quan tâm tới bản thân. Đôi khi, sống ích kỷ cũng giúp xoa dịu tâm hồn. Độc thân và bạn không còn phải vắt óc trả lời những câu chất vấn. Đi chơi khuya? Hương nước hoa lạ vương trên áo? Giờ thì ai có thể kiểm soát bạn?Không có gì tệ hơn việc luôn có người theo sát khiến bạn không thể nhìn ngắm và làm quen những phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn. Độc thân cho bạn toàn quyền tự do tán tỉnh bất cứ ai bạn muốn, bất cứ khi nào bạn thích. Độc thân cho bạn cơ hội chơi tẹt ga trước khi chính thức thuộc về một người phụ nữ. Khi bạn còn chưa bị ràng buộc, hãy tranh thủ tận hưởng.Mọi thứ đều có mặt tốt; bạn phải học cách tìm ra mặt tích cực của vấn đề. Xã hội đặt nhiều áp lực và quan trọng hóa việc phải tìm được một người bạn đời. Nhưng đừng tạo áp lực cho mình, việc gì đến sẽ đến, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hãy tận hưởng niềm vui là một người đàn ông tự do.