Cạm bẫy từ những mối tình qua mạng

Trò chuyện với chuyên gia tâm lý về mối tình của mình, Hương (sinh viên) khóc kể: "Chat với nhau được vài ngày thì anh ấy gọi em là 'bà xã'. Lúc gặp mặt, anh ấy tỏ ra rất tử tế. Cuộc sống xa nhà thiếu tình cảm gia đình, em cứ tưởng mình may mắn tìm được chỗ dựa tinh thần nhưng không ngờ bị lừa".







Những trang web kết nối bạn bè online với mục đích tốt nhưng có thể bị những "yêu râu xanh" lợi dụng để lừa tình các cô gái nhẹ dạ. Ảnh chụp màn hình một website kết bạn trên mạng.

Những trang web kết nối bạn bè online với mục đích tốt nhưng có thể bị những "yêu râu xanh" lợi dụng để lừa tình các cô gái nhẹ dạ. Ảnh chụp màn hình một website kết bạn trên mạng.

Trong những trường hợp này, lời khuyên của chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Minh là:

Theo Thi Trân (VNE)



Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện hành chính quốc gia TP HCM kể, trong quá trình tư vấn, bà từng gặp nhiều cô gái gọi điện đến hỏi về việc có nên quen bạn trai qua mạng hay không.Nhìn nhận việc kết giao bạn bè là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, ngày càng nhiều người lên mạng để tìm bạn, song bà Minh khuyên bạn trẻ nên xem Internet chỉ là một kênh thông tin, và khi bước vào thế giới ảo cần tỉnh táo, khôn ngoan để không bị sa vào cạm bẫy của những kẻ lừa tình trên mạng.Theo ghi nhận của nhà tâm lý, đa phần nạn nhân của những cuộc tình online là các cô gái trẻ tuổi, ít kinh nghiệm sống và dễ tin người. Nhiều vụ án xảy ra cho thấy, chỉ sau một vài lần chat với các chàng trai trên mạng, "con mồi" đã bị dụ dỗ gặp mặt rồi bị chiếm đoạt tài sản, thân xác, thậm chí "yêu râu xanh" còn bắt cóc các bé gái bán qua nước ngoài.Cuối tháng 2 vừa qua, bé gái Thùy (13 tuổi, ở Bình Thạnh) làm quen với chàng trai tên Nguyên (20 tuổi) trên Internet. Sau nhiều lần chat tán tỉnh, Nguyên ngỏ lời mời cô bé đi chơi. Một lần anh ta chở Thùy đến khu đất trống để tâm sự, đồng thời nhắn tin rủ một người bạn tên Nghĩa đến chơi chung. Vài phút sau, Nghĩa bất ngờ lao vào khống chế bé gái để Nguyên lục túi cô bé lấy đi 2 điện thoại di động và vài chục nghìn rồi tẩu thoát.Một vụ khác xảy ra hồi cuối tháng 9 năm ngoái, nữ sinh tên Hoa bị bạn chat Vũ Tiến Sơn (18 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) dụ dỗ về nhà và đòi làm chuyện vợ chồng. Vụ việc bị phát hiện, Tòa án Hà Nội đã phạt Sơn 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.Cảnh sát điều tra huyện Việt Yên (Bắc Giang) cũng từng phá một vụ án hình sự hiếp dâm trẻ em mà nạn nhân và thủ phạm là bạn chat với nhau. Nạn nhân tên Na cho biết, đang học cấp 3 và quen Hải qua lời giới thiệu của một người chị. Sau nhiều lần chat, Hải ngỏ lời mời Na đi dự sinh nhật của người chị đã làm mai cho hai đứa và cô bé đồng ý.Sau đó viện cớ trời đã tối đường về nguy hiểm, Hải đưa Na đến nhà một người bạn trai nghỉ. Tại đây Hải và người bạn của hắn đã khống chế và thay nhau giở trò đồi bại với Na.Hiện nay trên nhiều diễn đàn mạng có hàng trăm trang web công cộng được lập nên với mục đích làm cầu nối giúp các bạn trẻ chia sẻ thông tin tìm bạn. Chỉ cần đăng ký trở thành thành website này, một người có thể làm quen đến hàng chục bạn bè nam hoặc nữ. Tuy nhiên một số trường hợp những tên "yêu râu xanh" lợi dụng thế giới ảo này để lừa tình những chị em nhẹ dạ.Cũng quen một bạn trai ở Hà Nội qua mạng, một thành viên ở Sài Gòn tâm sự: "Em vào trò Jam online tình cờ gặp một chàng trai chơi game rất 'pro'. Sau vài lần trò chuyện hai đứa gọi nhau là 'honey' cho thân mật và tâm sự tới 1h khuya mới ngủ. Hôm qua bạn ấy gửi cho em một trang web nhạc có cả ảnh của bạn ấy và đòi xem ảnh của em... bạn ấy nói là thích em". Cô gái này đang phân vân về mối quan hệ này và có nên tiến xa hơn với chàng trai kia không.1. Chậm và luôn cảnh giác: Một tên "yêu râu xanh" có ý đồ xấu thường chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, vì thế việc bạn chần chừ sẽ là cách để thử lòng đối phương. Có rất nhiều cách để kiểm chứng những gì người kia nói, thông qua email, facebook, hình ảnh... nên bạn cần luôn tỉnh táo để tìm ra mâu thuẫn trong quá trình trao đổi thông tin.2. Hạn chế cung cấp thông tin cá nhân: Không nên cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan, trường học, tên cha mẹ cho người bạn mới quen. Khi cảm thấy đủ tin tưởng thì mới chia sẻ thông tin một cách hạn chế và đảm bảo bạn vẫn luôn trong giới hạn an toàn.3. Kiềm chế tình cảm: Tình cảm dễ khiến con người mù quáng khi đánh giá bất kỳ việc gì. Nhất là các bạn nữ "yêu bằng tai" dễ bị những lời ngon ngọt của các chàng trai gạ gẫm. Hãy nhớ một điều "những gì mau đến sẽ mau đi" và việc cẩn thận, cân nhắc không bao giờ thừa.4. Không nên một mình đi gặp mặt bạn chat: Nên đi cùng một hoặc vài người bạn và gặp người ấy ở một nơi sáng sủa, đông người, tốt nhất vào ban ngày. Trong trường hợp này bạn bè đi cùng sẽ giúp bạn đánh giá người kia một cách khách quan, đồng thời bảo vệ bạn khỏi những âm mưu chuốc thuốc mê, thuốc kích dục nếu đối phương có ý đồ xấu.5. Chuẩn bị ứng biến trong những tình huống xấu: Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào không an toàn, hãy giả vờ gọi điện hoặc đi toilet để thoát khỏi cuộc hẹn. Trong trường hợp nguy cấp, hãy gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp nếu đối phương giở trò xấu.