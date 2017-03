“Cấm vận” chồng: Dại hơn khôn

Đàn ông là giống vô tâm, là những người kém chu đáo theo suy nghĩ của các bà vợ. Bởi vậy, việc các ông chồng mắc lỗi thường xuyên không có gì lạ. Thế mới sinh ra sự cằn nhằn và cau có của đàn bà. Ấy vậy nhưng, có người, mặc kệ lỗi to lỗi nhỏ, lỗi lớn lỗi bé gì của chồng cũng “lôi” lên giường. Và thế là, mỗi khi vợ hờn dỗi, trách móc, ông chồng đều biết rằng, kiểu gì tối nay mình cũng… “ăn chay”.



Có người vợ hờn dỗi, “cấm vận”, thấy sau đó chồng phải xuống nước, năn nỉ và chiều chuộng, bèn cảm thấy việc “cấm vận” này hóa ra có lợi quá. Kể từ đó, nàng hỉ hả áp dụng liên tục, hễ có chuyện gì, chẳng biết mình đúng hay sai, cũng cứ “treo niêu” chàng.



Với đàn ông, đời sống chăn gối hết sức quan trọng, không chỉ là thỏa mãn bản năng, nó còn là sợi dây liên kết của hai vợ chồng. Nhiều khi, nó là một cách để giải tỏa những mệt mỏi, stress của cuộc sống thường ngày. Và điều quan trọng, “yêu” phải là tiếng nói của cả hai bên, không phải mỗi chồng cần mà vợ cũng tha thiết. Việc cầu cạnh, năn nỉ để được “yêu” chẳng khác gì lấy kim chọc vào cái bọc tự ái của các ông chồng.



Sẽ tới một lúc, chồng sinh ra chán nản, bực tức rồi lập “phòng nhì”. Khi ấy, các bà vợ có tá hỏa hay hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Chồng đã bén “chả” còn đâu.



Vì thế, đừng mạo hiểm với những lệnh “treo giò” chàng. Theo BS Đỗ Minh Tuấn thì “lợi nhỏ, ngắn ngày, mạo hiểm và thua lỗ cao. Tình dục chỉ nên phục vụ khoái cảm, nếu cần mở rộng chút đỉnh thì chỉ nên dừng lại ở chút giận hờn, yêu sách nhỏ lẻ gọi là, đừng cạn tàu tắt lửa phòng the bằng một lệnh cấm”.



Lời khuyên là gì? Cả hai đã là bạn đời của nhau, không chỉ sống ngày một ngày hai, hãy ngồi lại nói chuyện đường hoàng, tìm cách giải quyết những khúc mắc trước khi lên giường.



Nếu chỉ có chút giận hờn, hãy tạm quên và vào cuộc cùng “hắn”, biết đâu, nhờ thế bạn lại giải tỏa được cơn bực và dễ dàng trò chuyện hơn với chồng.



Nếu sử dụng chiêu “cấm vận”, một vài lần là đủ. Đừng nên kéo dài lệnh này quá lâu và sử dụng thường xuyên. Lạm dụng dễ khiên chồng chán chường và tìm “của lạ”; hoặc đời sống chăn gối cũng khó trở lại bình thường sau vết thương tâm lý bạn để lại cho chồng.



Thêm một lý do để bạn có thể xóa đi ý nghĩ “cấm vận”: Việc bị “đói” có thể gây ra mất cân bằng tâm lý cho cả đôi, dẫn tới trầm uất và... nổi mụn. Theo các nhà khoa học, tình dục là thuốc giảm đau an toàn và tiết kiệm nhất. Trước khi “lên đỉnh”, trong máu xuất hiện một loại hormone giúp hình thành endorphin giảm đau, giống như morphin tự nhiên. Còn với cơ thể phụ nữ, tình dục thúc đẩy sản xuất estrogen, có thể kìm hãm bớt triệu chứng đau đớn khó chịu trước kinh nguyệt.



Điều tuyệt vời hơn, một nghiên cứu đã cho thấy phụ nữ sinh hoạt tình dục đều đặn còn có tác dụng giúp vòng một phát triển đầy đặn hơn. Vì ở trạng thái kích thích, sự tuần hoàn máu trong cơ thể tích cực hơn, bầu ngực có thể căng nở thêm 25%.



Chưa kể còn rất nhiều những tác dụng tích cực khác. Vậy hà cớ gì, chị em phải “cấm vận” để chịu thiệt thòi?





