Cán bộ hộ tịch giải quyết ly hôn: Khó!

Ly hôn với người tâm thần: Chưa có hướng ra Dự luật lần này có quy định vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Quy định này chưa giải quyết được vấn đề nóng bỏng hiện nay là tình trạng người có vợ hoặc chồng bị tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự thì không thể ly hôn vì không xác định được người đại diện. Theo quy định hiện hành, trong vụ án ly hôn, do quyền lợi của vợ và chồng đối lập nhau nên người này không thể làm người giám hộ cho người kia và ngược lại. Do đó, trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp tòa án trả lại đơn xin ly hôn khi trong đó có một người bị mất năng lực hành vi dân sự. Do vậy, cần phải quy định thêm là “trong trường hợp ly hôn mà một bên vợ, chồng bị mất năng lực hành vi dân sự thì pháp luật cần quy định người đại diện của người vợ, chồng bị mất năng lực hành vi dân sự tham gia tố tụng trong vụ án ly hôn là người giám sát việc giám hộ”. Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM